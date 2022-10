Bakan Kirişci: 280 Bin 643 Kadın Çiftçimize 10 Milyar Tl'lik Destek Sağladık

Şaduman UNUTMAZ-Canberk ÖZTÜRK/ANKARA, (DHA)- TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Bugüne kadar tarımsal destek olarak 5 bin 837 kadın yatırımcımıza 3 milyar 55 milyon TL hibe ödenmiştir. Bu rakam, toplam ödenen hibenin yüzde 35'ini oluşturmaktadır. Kırsal kalkınma ve kredilendirme programlarımız kapsamında ise 280 bin 643 kadın çiftçimize yaklaşık 10 milyar TL'lik destek sağladık" dedi.

Bakan Kirişci, Dünya Çiftçi Kadınlar Günü nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Toprağa İz Bırakan Kadınlar Programı'na katıldı. Programa mesaj gönderen Emine Erdoğan, "Anadolu; toprakları Allah'ın yeryüzüne bir ikramıdır. Toprağa bu nazarla bakmak, onu korumak ve toprağın üzerimizdeki hakkına riayet etmek hepimizin ortak sorumluluğudur. Biz bu hakkı, onu ekerek, zehirli kimyasal maddeler kullanmayarak ve her şartta doğal yöntemleri tercih ederek ödeyebiliriz. En başta su olmak üzere, tüm doğal kaynaklarımızı tutumlu kullanarak, herkese ilham olacak bir örnek ortaya koyabiliriz. Tarım, ülkemizin en büyük zenginliğidir. Bu zenginliğe olan şükrümüzü, toprağımızın her bir karışını ekerek gösterelim. Anadolu'nun emektar kadınları olarak, her biriniz, bereket ve nimet fışkıran topraklarımızın muhafızı konumundasınız. Sizlerden bilhassa, toprağımızı kompost gübreyle zenginleştirmenizi ve topraklarımızın geleceğe verimliliğini koruyarak aktarılmasında destek olmanızı istiyorum. İklim değişikliği ile mücadelede, yerel tarım faaliyetlerinin çok önemli bir yeri var. Sizler, yerel tarımı yaşattıkça ve tabiata merhametli yaklaşımınızı sürdürdükçe, bu ülkenin evlatlarına güzel bir geleceği hazırlıyor olacaksınız" ifadelerine yer verdi.

BAKAN KİRİŞCİ: ÜRETİCİMİZ BAŞ TACIMIZDIR

Ardından konuşan Bakan Kirişci, tarım sektörünün, ülkede kadın ve erkeklerin hemen hemen eşit sayıda istihdam edildiği tek sektör olduğunu belirterek, "Tarımsal üretimde verimliliğin artırılmasının kırsal kalkınmadan geçtiği bilinciyle ortaya koyduğumuz vizyonumuzda, kadınlarımızı kırsalda daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz. Ülkemizin bu alandaki potansiyelini değerlendirmek için kadın istihdamını ve girişimciliğini destekliyoruz. Bunu sosyal ve ekonomik kalkınmanın olmazsa olmazlarından biri olarak görüyoruz. Bizim bakanlık olarak sloganlaştırdığımız bir önceliğimiz var; "Sen Üret Yeter" diyoruz. Çünkü çiftçimiz, üreticimiz baş tacımızdır. Onların feraseti, emekleri sayesinde dünyanın birçok bölgesinde gıda arzında sıkıntı yaşanırken biz bu yıl bereketli bir hasat sezonu geçirdik. Siz üreteceksiniz; biz de çiftçilerimizi, toprağa alın teri döküp akıl teriyle üreten herkesi, özelikle kadınlarımızı var gücümüzle destekleyeceğiz" diye konuştu.

'KADIN ÇİFTÇİMİZE YAKLAŞIK 10 MİLYAR TL'LİK DESTEK SAĞLADIK'

Bakan Kirişci, kadın çiftçilere verilen desteklere ilişkin de, "Bakanlık olarak tüm kurumlarımızın destek programlarında, kadınlarımızı hep ön planda tutuyoruz. Kadın ve genç çiftçilerimize "Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı'mız kapsamında, yaptıkları proje başvurularına ilave puanlar veriyoruz. Böylece özellikle kadınlarımızın yer aldığı projelerin bir adım daha öne çıkmasını hedefliyoruz. Bugüne kadar tarımsal destek olarak 5 bin 837 kadın yatırımcımıza 3 milyar 55 milyon TL hibe ödenmiştir. Bu rakam, toplam ödenen hibenin yüzde 35'ini oluşturmaktadır. Kırsal kalkınma ve kredilendirme programlarımız kapsamında ise 280 bin 643 kadın çiftçimize yaklaşık 10 milyar TL'lik destek sağladık. Ayrıca kadın çiftçilerimiz, bakanlığımız tarafından tarım sigortaları poliçelerinde yüzde 5 prim indirimiyle desteklenmektedir. Bu kapsamda, uygulamanın başladığı 2018'den bugüne kadar 232 bin 546 kadın çiftçimize, 668 bin 474 adet poliçe için 58 milyon TL prim indirimi sağlandı. 2023 yılından itibaren kadın çiftçilerimize prim indiriminin artırılmasına yönelik çalışmalarımız da devam etmektedir. Kadınların tarımsal üretime katılımının erkeklere göre daha fazla olduğu dikkate alındığında, bu kardeşlerimize tarımsal eğitim hizmeti verilmesi, güçlendirilmesi çok önemlidir" dedi.

'91 BİN 952 KADIN ÇİFTÇİMİZ EĞİTİM ALDI'

Kadınların tarımın her alanında etkin rol almasını istediklerini ve bunun için teknik eğitimlerinin önemli olduğunu kaydeden Kirişci, "Bu eğitimlerle kadın çiftçilerimiz kendi işlerinde en yüksek verimi alsın, bunun için teknolojiyi de takip etsin istiyoruz. Bakanlığımız; Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerinin bulunduğu yerlerdeki kadın çiftçilerimize, genel kooperatifçilik ve kooperatiflerin faaliyet alanlarıyla ilgili konularda ülke çapında eğitimler düzenlemektedir. Bakanlığımız bünyesinde, ortaklarının çoğu kadınlardan oluşan 140 Tarımsal Kalkınma Kooperatifi bulunmaktadır. Bugüne kadar 91 bin 952 kadın çiftçimiz, kooperatifçilik konusunda eğitim almıştır. Hedefimiz; kadınların sahip olduğu potansiyeli daha aktif hale getirip ülkemizdeki refah seviyesini yükseltmektir. Tarımda üretimin artırılmasının yegane yolu, kırsal kalkınmadan geçmektedir. Kadın çiftçilerimiz de, kırsal kalkınmanın merkezindedir. İnanıyor ve biliyoruz ki, kadınlarımızın içinde yer aldığı her proje başarılı olur. Biliyoruz ki; kadınlarımızın bilgi ve tecrübeleriyle ülkemize katacağı çok önemli değerler vardır" ifadelerini kullandı.

Program sonrası salon önünde kadın çiftçilerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kadınlarla sohbet ederek fotoğraf çektirdi.

