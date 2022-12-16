Bakan Koca: İlaç sorununun çözümü için ikinci adım attık

Bakan Koca: İlaç sorununun çözümü için ikinci adım attık

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "İlaç bulunamaması sorununun çözümü için ikinci adımı attık. Sektörün tüm temsilcilerine tek önceliğimizin Türkiye'nin ihtiyacının karşılanması olduğunu ilettik" dedi.

Elif ER/ANKARA,(DHA)- SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "İlaç bulunamaması sorununun çözümü için ikinci adımı attık. Sektörün tüm temsilcilerine tek önceliğimizin Türkiye'nin ihtiyacının karşılanması olduğunu ilettik" dedi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ilaç sektörünün temsilcileri ile bir araya geldiğini belirterek, "İlaç bulunamaması sorununun çözümü için ikinci adımı attık. Sektörün tüm temsilcilerine tek önceliğimizin Türkiye'nin ihtiyacının karşılanması olduğunu ilettik. Mesajımız net: Vatandaşımız ilaca erişirse hepimiz rahat ederiz" ifadelerini kullandı. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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