Bakan Kurum, 'Çevre Müfettişi' kısa filminde rol aldı

Enes GEYİK/ANKARA, (DHA)- ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bakanlıkça hazırlanan "Çevre Müfettişi" isimli kısa filmde yer aldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Türkiye Çevre Ajansı'nca (TÜÇA) "Çevre Müfettişi" isimli kısa film hazırlandı. Bakan Murat Kurum'un Twitter'daki hesabından paylaştığı filmde, çevre müfettişi olan Ayşe isimli kız çocuğunun, mahallesinde yaptığı teftiş konu alındı. Ayşe, mahallesinde çevreyi kirletenleri uyarıp, tekrarı halinde ALO 181'e bildirdi. Ayşe, çevre teftişi sırasında çöplerini ayrıştırarak geri dönüşüm kutusuna atan Tahsin Amca'yı görünce teşekkür ederek, sergilediği örnek davranışı ilgili mercilere ileteceğini söyledi.

Filmde, Ayşe'nin sözlerini dikkate almayan mahalleliyi teftişe bu kez Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum geldi. Bakan Kurum, çöplerini ayrıştıran Tahsin Amca'yı örnek davranışından dolayı tebrik ederek, "Tahsin Bey hem sizi tebrik ediyorum hem de çok teşekkür ediyorum. Ayşe sizden bana bahsetti. Çöpleri her gün böyle ayrıştırmanız gerçekten çok değerli. Sayenizde gençlerimize tertemiz bir dünya bırakacak, aynı zamanda da geri dönüşüm oranlarımızın artırılmasıyla birlikte ülke ekonomisine katkı sağlayacağız. Bu çerçevede Sıfır Atık projemiz çok önemli. Bu dünyaya iyi bakmamız lazım. Çünkü başka dünya yok. Değerli esnaf kardeşlerim; lütfen hem Tahsin Bey için hem de bu durumu fark etmemizi sağlayan çevre müfettişimiz için hepinizden bir alkış istiyorum" dedi. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı