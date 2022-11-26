Bakan Kurum: Cumhurbaşkanımız 8,5 milyar liraya varan yatırımların açılışını gerçekleştirecek

Bakan Kurum: Cumhurbaşkanımız 8,5 milyar liraya varan yatırımların açılışını gerçekleştirecek

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı Konya Millet Bahçesi'nde incelemelerde bulundu.

Hasan DÖNMEZ- Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)- ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı Konya Millet Bahçesi'nde incelemelerde bulundu. Bakan Kurum, "Cumhurbaşkanımız Konyalı hemşerilerimizle bir araya gelecek. Ve Konya'nın hem merkezinde hem de ilçelerinde 8,5 milyar liraya varan yatırımlarımızın açılışlarını gerçekleştirecekler. Konyalı hemşerilerimiz sayın Cumhurbaşkanımızla kucaklaşacak." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılacak olan 108 bin metrekarelik alanda kurulan Konya Millet Bahçesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum incelemelerde bulundu. Heyecanla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı beklediklerini ifade eden Bakan Kurum, "Konya'mız için çok özel bir gün. Hepimiz heyecanla sayın Cumhurbaşkanımızı bekliyoruz. Cumhurbaşkanımız Konyalı hemşerilerimizle bir araya gelecekler. Ve Konya'nın hem merkezinde hem de ilçelerinde 8,5 milyar liraya varan yatırımlarımızın açılışlarını gerçekleştirecekler. Konyalı hemşerilerimiz sayın Cumhurbaşkanımızla kucaklaşacak. Projelerimiz artık gün yüzüne çıkmaya başladı. 4 sene önce başlattığımız projeleri artık bitiriyoruz ve milletimizin hizmetine sunuyoruz. Daha önce burası Konyaspor'un hatıralarının canlandığı stadımızın olduğu alan. Burayı Konya'ya ve tüm bölgeye hizmet edecek bir millet bahçesi yapacağımızın sözünü vermiştik. Hamdolsun millet bahçemiz tamamlandı. Mutluyuz, heyecanlıyız." dedi. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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