Bakan Kurum: Türkiye yurt dışından çöp değil, ham madde ithal ediyor

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Türkiye ve sanayicilerimiz yurt dışından çöp değil, ham madde ithal etmektedir. Sanayide yeşil dönüşümün en önemli adımlarından birini atarak; tüm bu atıkları ham madde olarak...

Oğuzhan SARI- Alper ŞAŞMAZ/ANKARA, (DHA)- ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Türkiye ve sanayicilerimiz yurt dışından çöp değil, ham madde ithal etmektedir. Sanayide yeşil dönüşümün en önemli adımlarından birini atarak; tüm bu atıkları ham madde olarak kullanıyoruz. Bu yolla 2022 yılında 2,8 milyon ton atığın alternatif ham madde olarak sanayimizde kullanımını sağladık; çevremizi, doğamızı bu atıklardan koruduk, milletimizin cebine gelir olarak geri döndürdük" dedi.

Bakan Kurum, Ankara'daki bir otelde düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen "Sanayide Yeşil Dönüşüm" seminerinin açılışına katıldı. Seminerde Bakan Kurum'un yanı sıra Dışişleri Bakan Yardımcı Faruk Kaymakcı ile Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Eleftheria Pertzinidou yer aldı.

'AFETLERİN YÜZDE 91'İ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KAYNAKLI'

Seminerde konuşan Bakan Kurum, yaşanan afetlerin insan kaynaklı olduğunu belirterek, "Dünyamız milyarlarca yıllık bir geçmişe sahiptir. Buna karşın sanayi devrimiyle birlikte kurulan ve 200 yıldır süregelen üretim ve tüketim anlayışı, bir taraftan insanların hayatını kolaylaştırırken diğer taraftan ekolojik dengenin sarsılmasına neden olmuştur. İnsan eliyle meydana gelen iklim değişikliği nedeniyle barınmadan ulaşıma, tarımdan sağlığa, sanayiden tedarik zincirine kadar pek çok alanda olumsuzluklar yaşıyoruz. Birleşmiş Milletler'in 2022 yılında yayımladığı Küresel Riskler Raporu ile bir kez daha gördük ki; yaşadığımız afetlerin yüzde 91'i iklim değişikliği kaynaklı" diye konuştu.

'AZ EMİSYON ÜRETENE ÖDÜL, FAZLA EMİSYON ÜRETENE CEZA'

Türkiye'nin "2053 yılı için sıfır emisyon" hedeflerine de değinen Kurum, "2024 yılında hayata geçireceğimiz Ulusal Emisyon Ticaret Sistemi ile birlikte, fazla emisyon üretenlerin cezalandırıldığı, az emisyon üretenlerin ödüllendirildiği bir sistemi hayata geçirmiş olacağız. Karbon fiyatlama mekanizmasından elde edeceğimiz gelirle, sanayicilerin temiz üretim ve yatırım süreçlerine destek olacağız. Yeşil kalkınma devrimi çerçevesinde, üretirken kirletmemeyi merkeze alacağız" ifadesini kullandı.

Sanayi tesislerinin iklim ve çevre dostu üretim yapmalarını teşvik ederek, yeşil dönüşüm çerçevesinde tüm sanayi bölgelerini yeşil kalkınma hedefine uygun hale getireceklerini söyleyen Kurum, şunları kaydetti:

"Hedefimiz, üniversitelerimizle, iş insanlarımızla, kurumlarımızla tüm organize sanayi bölgelerini yeşil organize sanayi bölgesine çevirmektir. Organize sanayi bölgelerimiz yeşil dönüşümü örnek bir modelle yürütüyorlar. Atacağımız her bir adımla sanayide, yeşil dönüşümde yeni bir sayfa açacağız. Enerji ve kaynak verimliliğini, hava, su ve toprak için sıfır kirlilik prensibini gösteren tesislere, çevresel üretimin göstergesi olarak, "Sanayide Yeşil Dönüşüm Belgesi" vereceğiz."

'TÜM ATIKLARI HAM MADDE OLARAK KULLANIYORUZ'

Türkiye'nin yurt dışından çöp ithal etmediğini vurgulayan Kurum, "Şunun altını önemle çizmek isterim. Türkiye ve sanayicilerimiz yurt dışından çöp değil, ham madde ithal etmektedir. Sanayide yeşil dönüşümün en önemli adımlarından birini atarak; tüm bu atıkları ham madde olarak kullanıyoruz. Bu yolla 2022 yılında 2,8 milyon ton atığın alternatif ham madde olarak sanayimizde kullanımını sağladık; çevremizi, doğamızı bu atıklardan koruduk, milletimizin cebine gelir olarak geri döndürdük" dedi. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı