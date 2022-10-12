Bakan Nebati, Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası Başkanı İle Görüştü

Bakan Nebati, Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası Başkanı İle Görüştü

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ABD'nin başkenti Washington'da Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası (AKKB) Başkanı Carlo Monticelli ile bir araya geldi.

ANKARA, (DHA)- HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ABD'nin başkenti Washington'da Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası (AKKB) Başkanı Carlo Monticelli ile bir araya geldi.

Bakan Nebati, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "G20 Bakanlar Toplantısı ve IMF-Dünya Bankası Yıllık Toplantıları vesilesiyle ABD'nin başkenti Washington'dayız. İkili görüşmelerimiz kapsamında ilk olarak Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası (AKKB) Başkanı Sayın Carlo Monticelli ile bir araya geldik. İş birliğimizin önümüzdeki yıllarda yeni projelerle daha da güçlenmesi gerektiğinin altını çizerek özellikle Banka'nın ülkemizdeki proje hacminin artırılması ve yönetişim konularına değindik" dedi. (DHA)

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Bakan Nebati, Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası Başkanı İle Görüştü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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