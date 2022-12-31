Bakan Nebati: Daha müreffeh Türkiye için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına gireceğimiz bu dönemde, ülkemizin sürdürülebilir kalkınma hedeflerini, "Türkiye Yüzyılı" vizyonumuzla taçlandırmak ve yeni yılda daha müreffeh bir Türkiye'yi inşa...

ANKARA, (DHA)- HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına gireceğimiz bu dönemde, ülkemizin sürdürülebilir kalkınma hedeflerini, "Türkiye Yüzyılı" vizyonumuzla taçlandırmak ve yeni yılda daha müreffeh bir Türkiye'yi inşa etmek için ilgili her adımı atarak var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabından paylaştığı yeni yıl mesajında, "Salgın sonrası döneme eklenen jeopolitik krizlerin yol açtığı emtia fiyatlarındaki artışlar başta olmak üzere ekonomik aktivitelerin zayıfladığı ve küresel ekonominin resesyon riski ile karşı karşıya olduğu bir dönemi geride bırakıyoruz. Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı büyümeyi hedefleyen Türkiye Ekonomi Modelimiz ile bu dönemin etkilerini bertaraf etmek ve ülkemizi bir üst lige çıkarmak amacıyla çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

'Türkiye Yüzyılı" hedeflerine değinen Bakan Nebati, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına gireceğimiz bu dönemde, ülkemizin sürdürülebilir kalkınma hedeflerini, "Türkiye Yüzyılı" vizyonumuzla taçlandırmak ve yeni yılda daha müreffeh bir Türkiye'yi inşa etmek için ilgili her adımı atarak var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz. Bu vesile ile 2023 yılının; milletimiz için sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir yıl olmasını temenni eder, ülkemiz için önemli başarılara imza atacağımız bir sene olmasını dilerim" diye konuştu. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı