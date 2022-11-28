Bakan Nebati, İslam Kalkınma Bankası Başkanı Al Jasser ile görüştü

Bakan Nebati, İslam Kalkınma Bankası Başkanı Al Jasser ile görüştü

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İslam Kalkınma Bankası Başkanı Muhammed Al Jasser ile bir araya geldi.

ANKARA, (DHA)- HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İslam Kalkınma Bankası Başkanı Muhammed Al Jasser ile bir araya geldi.

Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "28-29 Kasım 2022 tarihlerinde İstanbul'un ev sahipliği yapacağı "İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi 38'inci Bakanlar Toplantısı" vesilesiyle İslam Kalkınma Bankası Başkanı Sayın Muhammed Al Jasser ile bir araya geldik. Oldukça verimli geçen görüşmede Banka ve ülkemiz arasındaki yakın iş birliğinden duyduğumuz memnuniyeti dile getirdik. Ayrıca, ülkemizin Banka'ya desteğinin altını çizdiğimiz görüşmede, ülkemizin güçlü ekonomisi ile sunduğu yatırım fırsatları hakkında istişarelerde bulunduk" dedi. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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