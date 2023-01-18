Bakan Nebati: Mükelleflerin vergi dairesine bildirim yükümlülüğünü kaldırdık

ANKARA, (DHA)- HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, işe başlama, şube açılışı, kapanışı, adres değişikliği, tür değişikliği, tasfiyeye giriş, tasfiyeden vazgeçme, tasfiye kapanış ve unvan değişikliği işlemleri için mükelleflerden vergi dairesine bildirimde bulunma yükümlülüğünün kaldırıldığını açıkladı.

​Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlandı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter'daki hesabından tebliğin içeriğini açıklayarak, "Bakanlık olarak temel hedeflerimizden birisi, bürokratik süreçleri kısaltacak, sunduğumuz hizmetlere ilişkin süreleri azaltan ve hem insan kaynağının hem de zamanın etkin bir şekilde kullanılmasına imkan verecek uygulamaları hayata geçirmek. Resmi Gazete'de bugün yayımlanan tebliğ ile ticaret siciline tescil edilmesi zorunlu olan bazı işlemleri Ticaret Bakanlığı, Bakanlığımıza elektronik ortamda bildireceğinden bu bildirimlerin mükelleflerimiz tarafından yapılmış bildirim olarak kabul edilmesini temin ettik. Bu kapsamda, işe başlama, şube açılışı, kapanışı, adres değişikliği, tür değişikliği, tasfiyeye giriş, tasfiyeden vazgeçme, tasfiye kapanış ve unvan değişikliği işlemleri için mükelleflerimizin vergi dairesine ayrıca bildirimde bulunması yükümlülüğünü kaldırmış olduk. Söz konusu işlemler için mükelleflerimiz tarafından 2022'de vergi dairelerine yaklaşık 400 bin bildirim yapıldı. Bundan böyle, söz konusu işlemler için mükelleflerimiz tarafından vergi dairesine gidilmesi ve bildirim yapılması söz konusu olmayacak" ifadelerini kullandı.

Bakan Nebati, sonraki süreçte yeni işlemlerin de Ticaret Bakanlığı'ndan elektronik ortamda temin edilmesi halinde, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinde yayımlanacak duyuruyla mükelleflerin bildirimde bulunma zorunluluğunun kaldırılacağını belirterek, "Ticaret Bakanlığı'mız başta olmak üzere söz konusu uygulamanın hayata geçmesinde katkısı olan çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bakanlık olarak mükelleflerimizin bildirim yükümlülüklerini azaltan, bürokratik süreçleri kısaltan uygulamaları hayata geçirmeye devam edeceğiz" dedi. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı