Bakan Özer: Kantinlerdeki Kirayı Yüzde 25 Artışla Sabitleme Kararı Aldık (3)

ÖĞRETMENLER İLE BİR ARAYA GELDİ

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı Değerlendirme Toplantısı'nda öğretmenler ve idareciler ile bir araya geldi. Öğretmenlerin meslek kanunu değişikliğinin ardından yaşadığı süreci anlatan Bakan Özer, "Sosyal medyada yazdan itibaren bir problem başladı. "Hepimiz uzman öğretmeniz, itibarımıza dokunmayın" dediler. Sanki sınavla öğretmenin yeterliliğini ölçüyormuşuz gibi bir manipülasyon ortaya çıktı. Kimin haddine ki öğretmenin yeterliliğini ölçmek? Bu isteğe bağlı bir kariyer sistemi. Zorunlu değil. İsteyen öğretmenimiz eğer başvurursa, bu süreçleri tamamlarsa; uzman öğretmen ya da başöğretmen olabilir. İstemiyorsa, öğretmen olarak hiçbir hak kaybı olmadan çalışmasına devam edebilir. Hatta siyasi parti liderleri boykot çağrısı yaptı. Sanki bizden fazla öğretmenleri düşünüyormuş gibi. Öğretmenlerimiz herkese dersini verdi. Şartları sağlayan öğretmenlerimizin yüzde 95'i, bu eğitimlere başvurdu. Eğitimlere başvuran öğretmenlerin yüzde 99'u eğitimlerini tamamladı, eğitimlerini tamamlayan öğretmenlerin de yüzde 98'i sınava başvurdu. Tüm öğretmenlerimize en içten şükranlarımızı sunuyorum" dedi.

'EYLEME KATILAN ÖĞRETMENLERİMİZİN DERS ÜCRETLERİ KESİLECEK'

Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun, bazı sendikalarca yetersiz bulunup, 1 Kasım'da eylem çağrısı yapılması konusuna değinen Özer, "Son zamanlarda eylemler, kısmi eylemler, tam gün eylemler çağrılarını duyuyoruz. Şuna emin olun; sizi bizden daha fazla seven kimse olamaz. Sizin derdinizle dermanlanan, sizin koşullarınızın iyileştirilmesi için gece-gündüz demeden çırpınan hiç kimseyi bulamazsınız. Bugünler geçecek geriye nerede tavır alındığı kalacak. Yarın ve ondan sonraki günlerdeki eylemlerde öğrencilerimizin mağdur olmaması için elimizden gelen her türlü önlemi alacağız. Bizim için aslolan şey, dersin hiçbir kesintiye uğratılmamasıdır. O eyleme katılan öğretmenlerimizin ders ücretleri kesilecektir. Eğer öğretmen, velilerle temas kurup, öğrencinin okula gelmesini engelliyorsa da yasal işlem başlatılacaktır. Bunu herkes böyle bilsin. Öğretmenlik Meslek Kanunu'na göre, inşa edilen bir sistem var ve bu sistem zorunlu değildir. Zorunlu olmayan bir şeyin eylemi olmaz. Rasyonel değildir; istemiyorsan, girmezsin. Matematikle, bilimle uğraşıyorsunuz. Bir şey isteğe bağlı değilse zorunluysa; istenmediği zaman eylem yapılır. Fakat isteğe bağlıysa eylem yapılmaz. İstemiyor musun kardeşim? O zaman başvurma, o zaman sınava girme. Bırak da yararlanmak isteyenler, bu imkandan yararlansın. Onun üzerine bir manipülasyon, bir spekülasyon yapmaya hakkın yok. Her konuşmamızda ifade ettik, Öğretmenlik Meslek Kanunu bu haliyle sadece bir başlangıçtır. Her kanun çıktığı zaman yeni ilavelerle, yeni haklarla her zaman güncellenecektir. Çok daha iyi noktalara getirilecektir" diye konuştu.

'10 YIL BEKLEME ŞARTINI 5 YILA DÜŞÜRECEĞİZ'

Öğretmenlerin şikayetleri ve taleplerine de yakından kulak verdiklerini ifade eden Özer, "Sınavlar bitip süreçler tamamlandıktan sonra 2-3 tane iyileştirme yapacağız. Bir tanesi kıdemli öğretmenlerimizle ilgili. Yılı tam net değil; bu yıla sahip olan öğretmenlerimiz uzman öğretmen olduktan sonra 10 yıl daha başöğretmenlik için beklemesinler diyerek o şartı kaldıracağız. İkincisi eğer eğitim alanında veya atandığı alanda yüksek tezli lisans yapmışsa; uzman öğretmenlik için 10 yıl bekleme şartını 5 yıla düşüreceğiz. Eğitim alanında ya da atandığı alanda doktora yapmışsa, doğrudan başöğretmenliğe başvurma hakkı getireceğiz. Sahaya sürekli kulak verip, sürekli birlikte kararlar alıp, süreçleri iyileştirmeye çalışıyoruz. Kimse gölge etmesin, başka ihsan istemiyoruz" dedi.

DEMİRÖREN MEDYA MESLEKİ TEKNİK VE ANADOLU LİSESİ'Nİ ÖRNEK VERDİ

Bakan Özer, Demirören Medya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni üzerinden meslek liselerindeki eğitime değinerek, şöyle konuştu:

"Meslek liselerinde yaptığımız hamle, sektörün tüm temsilcilerinin eğitimin tüm süreçlerine dahil edilmesi oldu. Eleman yetiştiriyoruz, o zaman müfredatı birlikte inceleyelim, birlikte planlayalım ama istihdamda öncelik olsun. Bakın bu hamle ve ilave olarak meslek liselerindeki üretim kapasitesinin artırılması hamlesi, bir anda meslek liselerini çok görünür kılmaya başladı. 28 Şubat sürecinin suyun tersine çevirdiği, akademik olarak başarılı öğrencileri meslek liselerinden uzaklaştırdığı bu akıntıyı tersine çevirdik. Artık akademik olarak başarılı öğrenciler, meslek liselerini seçmeye başladı. Ankara Fen Lisesi'ne giden öğrenciden daha yüksek puanlı öğrenci Aselsan Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'ne gitti. Teknopark İstanbul Meslek Lisesi'ne gitti. İTÜ, Yıldız Teknik Üniversitesi Meslek Lisesi'ne gitti. En son açtığımız Demirören Medya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yüzde 0.12'lik puan diliminden öğrenci aldı. Üretim kapasitesi bakın, 2019'da 200 milyonluk bantlardaydı, 2021 yılını 1 milyar 162 milyon ile kapattık. Eğer mesleki eğitim ve üretim kapasitesini artırmamış olsaydık; Covid-19 sürecini bu kadar kolay atlatabilmek mümkün değildi." (DHA)

