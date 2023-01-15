Bakan Soylu: İHA'lar Türkiye'nin terörle mücadele tarihini değiştirdi

Bakan Soylu: İHA'lar Türkiye'nin terörle mücadele tarihini değiştirdi

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "İnsansız hava araçları (İHA) Türkiye'nin terörle mücadele tarihini değiştirdi. Hele Bayraktar İHA, dünyanın önünde selam durduğu oyun değiştirici bir mucizedir. Saldıranlar, ya ajandır, ya haindir,...

ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "İnsansız hava araçları (İHA) Türkiye'nin terörle mücadele tarihini değiştirdi. Hele Bayraktar İHA, dünyanın önünde selam durduğu oyun değiştirici bir mucizedir. Saldıranlar, ya ajandır, ya haindir, ya embesildir" dedi.

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İnsansız hava araçları Türkiye'nin terörle mücadele tarihini değiştirdi. Hele Bayraktar İHA, dünyanın önünde selam durduğu oyun değiştirici bir mucizedir. Saldıranlar, ya ajandır, ya haindir, ya embesildir... Ordumuza kimyasal silah iftirası atan bir kişiye "Geçmiş olsun" diyebilen, bu sıfatların hepsini üzerinde taşır. Amerika'nın çocukları, çaresiz zübükler" ifadelerini kullandı. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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