Bakan Soylu: 'T70' Türkiye'nin savunma sanayisinde geldiği önemli bir noktayı ifade ediyor

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından "T70" helikopteri ile ilgili "Kokpitindeki tüm materyaller dahil olmak üzere, yazılımların hemen hemen hepsi dahil olmak üzere bizim mühendislerimiz tarafından...

Oğuzhan SARI- Mehmet Serkan ŞAFAK/ ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından "T70" helikopteri ile ilgili "Kokpitindeki tüm materyaller dahil olmak üzere, yazılımların hemen hemen hepsi dahil olmak üzere bizim mühendislerimiz tarafından imal edilmiştir. Bu, bizim için harika bir olay, teşekkür ediyoruz. Türkiye'nin savunma sanayisinde geldiği önemli bir noktayı ifade ediyor" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'daki Orgeneral Eşref Bitlis Kışlası Jandarma Havacılık Başkanlığı'nda, TUSAŞ ana yükleniciliğinde ve Sikorsky, Aselsan, TEI, Alp Havacılık firmalarının alt yükleniciliğinde, Sikorsky Aircraft firmasının S70i Helikopterinden yola çıkılarak geliştirilen "T70" helikopterin tanıtım törenine katıldı. Törende ayrıca, Jandarma Genel Komutanlığı'nca trafik denetimlerinde kullanılacak "Cayrokopter" ile "M17" helikopterine eklenen gece görüş siteminin tanıtımı da yapıldı.

Törende konuşan Bakan Soylu, yerli ve milli imkanlarla TUSAŞ tarafından üretilen "T70" helikopterlerinin Türk savunma sanayisinin geldiği noktayı gösterdiğini ifade ederek, "Bugün 3 ayrı hava aracı var. Biri tamamen milli guru olarak takdim edebileceğimiz ve Türkiye'nin savunma sanayisinin ortaya koymuş olduğu, gelinen noktayı bize bir kez daha gösteren ve Türkiye'de üretilen "T70 Sikorsky" helikopterleri. Kokpitindeki tüm materyaller, yazılımların hemen hemen hepsi dahil olmak üzere bizim mühendislerimiz tarafından imal edilmiştir. Bu, bizim için harika bir olay, teşekkür ediyoruz. Türkiye'nin savunma sanayisinde geldiği önemli bir noktayı ifade ediyor" diye konuştu

'HELİKOPTERLERİMİZİN 8'İNDE BU KABİLİYET KAZANILDI'

Törende tanıtımı yapılan ve "Mİ-17" helikopterlerine gece görüş imkanı sağlayan sistem hakkında da konuşan Soylu, "Karşıya kaldığımız doğa olayları neticesinde, özellikle "Mİ-17" helikopterleri vardı. Bunları geçen yıl ve bu yıl hem Antalya ve Muğla yangınlarında Marmaris yangınlarında bunların kullanıldığını görmüştünüz. Çok çabuk koordine olundu. Yine Sayın Cumhurbaşkanımızın "Bunları da kullanmamız gerekir" talimatıyla harekete geçildi ve Jandarma Havacılık Başkanlığımız bu konuda hakikaten önemli bir hazırlık ortaya koydu ve bunu gerçekleştirdi. Şimdi orada ikinci bir kabiliyet elde ediyoruz. Dünyada bir- iki ülkede vardı bu. Yani gece görüş kabiliyeti kazandırılan helikopterlerin yangın söndürme kapasiteleri. Şimdi, Jandarma Havacılık Başkanımı da Jandarma Genel Komutanımız Arif Paşamız da aynı şeyleri söylediler; şu ana kadar helikopterlerimizin 8'inde bu kabiliyet kazanıldı. Pilotlarımız eğitimlerini tamamlamak üzereler ve bunlar konuşlandıkları yerler itibarıyla orman yangınlarına, Orman Genel Müdürlüğü'nün koordinasyonu içerisinde gece de müdahale edebilme kabiliyeti sağlayacaklar. Bu, aynı zamanda bazen sanayi yangınları da oluyor, bazen gece doğal afetlere yönelik birtakım ihtiyaçlar Bu "Cayrokopter'den da doğuyor. Bunu da kazanacaklar" dedi.

'CAYROKOPTERLERİ EMNİYETİMİZDE DE KULLANACAĞIZ'

Jandarma Genel Komutanlığı'nca trafik denetimlerinde kullanılmak üzere envantere girecek "Cayrokopter'lerin maliyet açısından ciddi kazanımlar sağlayacağını belirten Soylu, "Bizim yaklaşık 2- 2 buçuk yıldır üzerinde çalıştığımız, yine Savuma Sanayii Başkanlığının, jandarmanın talebi üzerine Türkiye'ye kazandırdığı Almanya üretimli, trafik denetimlerinde ve diğer noktalarda karşılaştığımız maliyeti daha aza indirecek ve toplumsal olayları takip edebilecek bir kabiliyette bunlarla beraber kazanıldı. Hem maliyeti ucuz hem yakıtı ucuz. 8 tanesi jandarmamızda başlayacak, ondan sonra da emniyetimizde kullanmaya başlayacağız. Dünyada bunlardan 7 bin tane kullanılıyor. Bu az bir rakam değil" ifadelerini kullandı.

BAKAN SOYLU, "T70'İN İLK UÇUŞUNU İZLEDİ

Konuşması öncesi Bakan Soylu'ya "T70'in ilk uçuşu gösterildi. Gösteri uçuşunun ardından Soylu'ya ilk uçuşun hatırasına Türk bayrağı ve tablo hediye edildi. Gösteri uçuşunun ardından "T70" hakkında bilgi alan Soylu, Jandarma Havacılık Başkanlığı hangarına geçerek "Cayrokopter" ile "Mİ-17" helikopterlerine eklenen gece görüş sistemi hakkında bilgi aldı. Programda "Cayrokopter'de bir gösteri uçuşu gerçekleştirdi. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı