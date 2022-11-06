Bakan Soylu: Terör örgütüne katılım 100’ün altına düştü (2)

'CHP'NİN VİZYONU ÜRETMEMEK, BU MİLLETE GÜVENMEMEKTİR'

Bakan Soylu, Şırnak'taki programları kapsamında bir otelde düzenlenen "AK Parti Teşkilat Akademisi Türkiye Yüzyılı Eğitim Programı'na katıldı. Bakan Soylu'ya AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik ve AK Parti İl Başkanı Halil İbrahim Erkan da eşlik etti. Bakan Soylu, burada yaptığı konuşmada Mersin'deki polisevi saldırısıyla ilgili olarak, "Saldırganların paramotorla geldiğini söylediğimizde bazı çevreler alay etmek istedi. Fakat bütün deliller elimizde. Hatta saldırganın cep telefonu, izlediği GPS rotası bile elimizde. Bir paramotor alacaksın, yakıt kapasitesini yükselteceksin, yerden 4 bin metreye kadar yükseleceksin, onunla GPS ile yol takip edip, kilometrelerce yol gideceksin, bağlantısı kesilmiş, sinyali yakalamak için birkaç tur da atmışlar, sonra inip büyük bir soğukkanlılıkla bir eylem yapacaksın. Hiç kimse sormayacak mı? "Bu kadar eğitimi bunlara kim verdi?" diye. Biz adresi biliyoruz. Bu ülkede 1960 darbesini kim yapmışsa, Menderes ve arkadaşlarının idamını kim tezgahladıysa, Suriye'yi kim parçaladıysa, DEAŞ'ı, El-Kaide'yi kim kurduysa, Orta Doğu'yu kim istikrarsızlaştırıyorsa işte o paramotor eğitimini verenler de onlardır. Biz bunu yıllardır biliyoruz, yıllardır anlatıyoruz ama bir kilit nokta var. Eğer güçlü bir ülke değilseniz, başınızda güçlü bir lider yoksa bunları konuşamazsınız, konuşturmazlar. Bugün Kemal Kılıçdaroğlu İngiltere'den video çekip size "para buldum" diyor. İşte o video Türkiye'nin geleceğini bunlara teslim edersek, meydanı boş bırakırsak ne olacağının provasıdır ve anlıyoruz ki yine eski işleri yaşayacağız. Yine Avrupa'ya borç isteme heyetleri gönderecekler, yine IMF'yi başımıza bela edecekler ve bu ülkeyi faiz lobilerine peşkeş çekecekler. Yine üretim tesislerimizi kapatacaklar. Helikopter yapan, insansız hava aracı yapan, otomobil yapan evlatlarımızın önünü kesecekler. Tesislerimizin kapısına kilit vuracaklar. Çünkü CHP'nin vizyonu üretmemek, bu millete güvenmemektir. Türkiye büyük bir devrimi gerçekleştirdi. Bunlar sıradan ve alelade alınacak kararlar değil. Bunlar ancak bir devrimle gerçekleştirilir. Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye, şu anda çatısında bulunduğum, içinde olmaktan onur duyduğum AK Parti teşkilatı, onların kararlılığı hangi saldırı olursa olsun bir milim geri adım atmadan bunları gerçekleştirdi" dedi.

'KILIÇDAROĞLU, ELİN ADAMINA DİZ ÇÖKMEKLE MEŞGUL'

Türkiye'nin eski Türkiye olmadığını kaydeden Bakan Soylu, şunları söyledi:

"Adım attırmamak için ayaklarımıza pranga takmaya çalışacaklar, zihnimizi karıştıracaklar, coğrafyayı bulandıracaklar ama Türkiye eski Türkiye değil. Doğu ve Güneydoğu'da herkes bir tercih yaptı. Tercihi kardeşlerimiz huzurdan, birlikten, gelecekten, zenginlikten, büyümeden yana koydu. Diyarbakır'da herkes yatırım için kolları sıvamış. Bunları hayal edebilmek bile mümkün değildi. Silvan Barajı bittiğinde bu coğrafyanın nasıl yeşereceğini, nasıl zenginliklerle bütünleşeceğini, nasıl insanların yüzünün bir kat daha güleceğini hep beraber göreceğiz. Türkiye yüzyılı şefkattir, merhamettir, huzurdur, birliktir, beraberliktir, sürdürebilirliktir. Bütün bunları ortaya koyan anlayışı devam ettirebilmektir. Yapacağımız çok iş var. Enerjimizi yüzde 90 yerli ve milli seviyesine çıkarmalıyız. İşsizliği yüzde 5, hatta yüzde 1'lik seviyeye getirmek Türkiye yüzyılının ahdi olmalıdır. Biz kendi dinamiklerimizle, gücümüzle adım atarken Kılıçdaroğlu da elin adamına diz çökmekle meşgul. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne "kimyasal gaz kullandı" diye iftira atanlara kuyruk olanlarla meşgul. Bu ülkenin jandarmasını, emniyetini cari açığı kapatmak için uyuşturucu kaçakçısı yapmakla, iftira atmakla meşgul, yazıklar olsun. Kendi devletine, milletine bu kadar düşman, iki yüzlü değil beş yüzlü bir Kılıçdaroğlu ile karşı karşıyayız."

Programın ardından Bakan Soylu, Halk Eğitim Merkezi'nde Trabzon Dernekleri Federasyonu tarafından kurulan "Şehit Eren Bülbül" kütüphanesinin açılışını gerçekleştirdi. Yapımı tamamlanan kütüphanenin açılışına Bakan Soylu'nun yanı sıra Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Vali Osman Bilgin de katıldı. Trabzon Dernekleri Federasyonu tarafından Bakan Soylu'ya şehit Eren Bülbül'ün fotoğrafının yer aldığı plaket verildi. (DHA)

Sekvan KÜDEN, Selim KAYA/ŞIRNAK, (Diyarbakır),(DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı