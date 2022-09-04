Bakan Soylu: Yine Bağımsızlığı Savunanlar Kazanacak

Bakan Soylu: Yine Bağımsızlığı Savunanlar Kazanacak

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Sivas Kongresi'nin 103'üncü yıl dönümünde yayımladığı mesajda, "O gün, ABD mandacılığı isteyenlerin de sesi çok çıkıyordu. "Manda ve himaye kabul edilemez" diyenler kazandı. Bugün de sesleri çok...

ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Sivas Kongresi'nin 103'üncü yıl dönümünde yayımladığı mesajda, "O gün, ABD mandacılığı isteyenlerin de sesi çok çıkıyordu. "Manda ve himaye kabul edilemez" diyenler kazandı. Bugün de sesleri çok çıkıyor. Ama yine bağımsızlığı savunanlar kazanacak" dedi.

Bakan Soylu, Twitter hesabından yayımladığı mesajda, "Milli Mücadelemizin ve İstiklalimizin temel taşlarından Sivas Kongresi'nin yıl dönümünde, kongrelerin ve ardından Türkiye Büyük Millet Meclis'imizin başkanı olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Milli Mücadele kahramanlarını minnet ve saygıyla yad ediyorum. O gün, ABD mandacılığı isteyenlerin de sesi çok çıkıyordu. "Manda ve himaye kabul edilemez" diyenler kazandı. Ne kadar tanıdık... Bugün de sesleri çok çıkıyor. Ama yine bağımsızlığı savunanlar kazanacak" ifadelerine yer verdi. (DHA)

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Bakan Soylu: Yine Bağımsızlığı Savunanlar Kazanacak

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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