Bakan Varank: Desteklerimizi firmaların siyasi görüşlerine göre vermiyoruz

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Biz desteklerimizi firmaların siyasi görüşlerine göre vermiyoruz. Firmalar ortaya koydukları projelerle bize başvuruyorlar, bağımsız değerlendiriciler bu projeleri değerlendirip desteklerini ona göre...

ANKARA, (DHA)- SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Biz desteklerimizi firmaların siyasi görüşlerine göre vermiyoruz. Firmalar ortaya koydukları projelerle bize başvuruyorlar, bağımsız değerlendiriciler bu projeleri değerlendirip desteklerini ona göre veriyorlar. Baykar firmasının bizden aldığı bir destek de yok. Biz böyle siyasi dedikodularla ülkemize bakmıyoruz. Bizim gündemimiz belli; yatırım, üretim, istihdam, ihracat" dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Varank, Kocaeli'nde endüstriyel ölçüm ekipmanları üreten Enelsan AŞ'yi ziyaret etti. Bakan Varank'a ziyaretinde Kocaeli Gebze Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (İMES) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tokkan eşlik etti. Enelsan Genel Müdürü Gökgöl, yürüttükleri faaliyetler hakkında Bakan Varank'a bilgi verdi. Üretimini gerçekleştirdikleri hidrostatik basınç transmitterini tanıtan Genel Müdür Gökgöl, "Bir metre su sütunu, yaklaşık 100 milibara denk geliyor. Bu cihazı kuyunun içerisine daldırdığınızda 300-500 metreye kadar ulaşabiliyor. Yer altındaki suyun seviyesini ölçebiliyor. Bunu Türkiye'de ilk üreten firmayız. Suyun tuzluluk oranını ölçen modelimiz de var" dedi.

Gökgöl, üretimin yaptıkları ürünlerin 30 milyar doların üzerinde bir pazarı bulunduğunu ifade ederek, "Şu an en yakın rakibimizin yıllık cirosu 1 milyar dolar. Bundan pay almak için çok şansımız var" diye konuştu.

1 MİLYAR DOLAR DEĞERLEMEYE ULAŞACAK

Gökgöl, Bakan Varank'a Turcorn olma sözü vererek, "20 Ocak 2023 tarihinden itibaren 20 Ocak 2028 tarihine kadar bu şirket, milyar dolarlık bir şirket değerlemesi noktasına gelecek" ifadelerini kullandı. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) ile 7 proje gerçekleştirdiklerini, 3 ayrı projeyi de TEYDEB ile birlikte yürüttüklerini söyleyen Gökgöl, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yatırım teşviklerinden de yararlandıklarını söyledi. Gökgöl ayrıca su seviyesi ölçüm cihazları, yer altındaki suyun seviyesini ölçen hidrostatik basınç transmiteri, türbin tip su sayaçları, petrol sayaçları ve su hatlarındaki basıncı ölçen elektromanyetik hidrometre gibi cihazlar ürettiklerinin bilgisini verdi.

'TÜRKİYE'Yİ KALKINDIRMAK İÇİN GAYRET GÖSTERİYORUZ'

Ziyarete ilişkin değerlendirmede bulunan Bakan Varank, "Sosyal medyadan beni davet eden bir arkadaşımızın iş yerine geldik. Tanımadan geldim. Burada öğreniyorum ki şimdiye kadar 7 TÜBİTAK TEYDEB projesi tamamlamış. 3 tanesi devam ediyor. Sıfırdan kurulmuş, ölçüm cihazları yapan ama ölçüm cihazlarının sadece mekanik kısmını değil elektronik ve katma değerli kısmını da yapan bir şirket. Biraz önce iddiasını kendisi kameralara söyledi. "2023'ten 5 yıl sonra bu firma, milyar dolar değerlemeye ulaşacak" diyor. Çünkü ürettiği cihazlar hem kaliteli aynı zamanda fiyat rekabeti anlamında en iyi fiyatı verebilen cihazlar. Her zaman söylüyoruz katma değerli üretim bizim için önemli olan ve katma değerli üretimle Türkiye'yi kalkındırmak için gayret gösteriyoruz. Enelsan gibi firmalar da aslında güzel birer örnek. Sıfırdan kurulup böyle yüksek teknolojili ürünler tasarlayıp üretip ihracat yapmaya başlamış, ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Biz de tabii bakanlık olarak hangi desteklerimiz varsa firmalarımıza elimizden gelen katkıyı sağlamaya çalışıyoruz" dedi.

'ASLI ASTARI YOK'

Ardından DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Baykar şirketiyle ilgili açıklamalarına değinen Bakan Varank, "Zaman zaman gündemde tartışmalar var. Bir partinin genel başkanı, yakın zamanda Baykar ile ilgili çok çirkin ifadeler kullandı. "Biz, Baykar'a dokunacağız. Devletin bütün imkanları bu firmaya aktarılıyor" dedi. Bunların aslı, astarı yok. Bakın ben bu firmaya sosyal medyadan bana yaptığı davetle geldim. 7 TEYDEB projesi yapmış, 3 tanesi devam ediyor. Hiçbir bilgim yok. Biz desteklerimizi firmaların siyasi görüşlerine göre vermiyoruz. Firmalar ortaya koydukları projelerle bize başvuruyorlar, bağımsız değerlendiriciler bu projeleri değerlendirip desteklerini ona göre veriyorlar. Burada güzel bir örnek var; desteklerimizden faydalanmış ama Baykar firmasının bizden aldığı bir destek de yok. Bütün Ar-Ge çalışmalarını da kendi kaynaklarıyla yapmış bir firma. Onun için biz böyle siyasi dedikodularla ülkemize bakmıyoruz. Bizim gündemimiz belli; yatırım, üretim, istihdam, ihracat" diye konuştu. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı