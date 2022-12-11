Bakan Varank, Meclis'e Togg ile geldi

Besti KARALAR-Alper ŞAŞMAZ-Emirhan YÜZÜGÜLDÜ/ANKARA, (DHA)- SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) yerli otomobil Togg ile geldi. Varank, "Şubat ayında nasıl bir satış stratejisi uygulayacağını şirket ilan edecek. Mart ayında da inşallah bu araçlar satışa başlayacak" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM Genel Kurulu'nda bakanlığın bütçe görüşmelerine, yerli otomobil Togg ile geldi. Bakan Varank'a AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz ile MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay eşlik etti. Bakan Varank, kendi kullandığı Togg ile Meclis'te tur attı. Ardından gazetecilere açıklama yaptı. Bakan Varank, Togg'un Türkiye'nin 60 yıllık hayali olduğunu belirterek, "Türkiye'nin 60 yıllık heyecanı, hayali gerçeğe dönüşmüş. Biz Togg'dan rica ettik bütün izinlerimizi aldık. Geçici plakası dahil test aracı olduğu için bugün Meclis'imize Togg ile geldik. 60 yıl önce Devrim otomobilinin hikayesi, Meclis'in önünde son bulmuştu. Birileri öyle milli projeyi hazmedememişti. Biz de bugün Toog'u tekrar Meclis'e getirdik. Bu gururu vatandaşlarımız görsün istedik" ifadelerini kullandı.

Bakan Varank, muhalefet partilerinin sözlerini hatırlatarak, "Plan Bütçe Komisyonu'nda muhalefet, bana laf attı. "Niye Togg'la gelmediniz" demişlerdi. Ben de onların tavsiyelerine uydum, Togg'u buraya getirdim" diye konuştu.

'BAŞ BABAYİĞİT OLARAK SONUNA KADAR DESTEKLEDİ'

Togg'un, Türk insanının neleri başarabileceğinin en güzel göstergesi olduğunu söyleyen Varank, "Bu bir vizyon projesi. Böyle bir vizyonu ortaya koyabilecek siyasi irade aslında çok önemli. O siyasi irade sayesinde o projeler hayata geçiyor. Tabii ki babayiğitlerin, mühendislerimizin, teknisyenlerimizin bu projede büyük emeği var. Ama böyle bir vizyon projeyi ortaya koymak bir baş babayiğitlik gerektiriyor, Sayın Cumhurbaşkanımız baş babayiğit olarak sonuna kadar destekledi" ifadelerini kullandı.

'ONAY ALINDIĞINDA SATILABİLİR HALE GELECEK'

Varank, Togg'un satışına ilişkin, "Bu test araçlarından bir tanesi. 29 Ekim'de seri üretim bandından araçlar inmeye başladı. Şu anda üretilen araçların hepsi tip onayı almak için üretilen araçlar. Bu da onlardan bir tanesi. Test aracı ama seri üretim bandından çıkan test aracı. Çünkü seri üretim bandından çıkmayan araçlarda tip onayı alma şansınız yok. O testler tamamlandığında tip onayı alındığında artık bu araçlar satılabilir hale gelecek. O testler devam ediyor. Şubat ayında nasıl bir satış stratejisi uygulayacağını şirket ilan edecek. Mart ayında da inşallah bu araçlar satışa başlayacak. Onun için bunun bir numarası yok. Bu bir test aracı" açıklamasında bulundu.

Varank, Togg'un makam aracı olarak kullanımına ilişkin, "Bakanlıklar bunu kullanmak için sıraya girer diye düşünüyorum. Çünkü çok güzel bir araç. İçine bindik. Size bir güven hissi veriyor. Aynı zamanda geniş bir araç. Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak "Türkiye'de üretilen bir araca binmem gerekir diye düşünüyorum" dedim ve Bakan olduğum ilk aylardan itibaren Türkiye'de üretilen bir Toyota Corolla hibrit araca biniyorum. Sakarya'da üretiliyor. İnşallah bu araçlar çıktığında ben de bakan arkadaşlarımızda bu aracı kullanmak istiyoruz. Zaten bakanlarımız bizi sıkıştırıyor, "ne zaman araç gelecek de biz Togg'a bineceğiz" diye" dedi.

Varank, Togg'un fiyatına ilişkin, "Fiyatı rakipleriyle rekabet eder" ifadesini kullandı.

AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, "Gurur duyduk. Ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun. Babayiğide ve baş babayiğide Sayın Bakanımıza Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Biz gurur duyduk. 1960'ı hatırladık. Devrim otomobilleri bugün hayatımızda olsa herkes gurur duymaz mıydı? Gurur duyuyoruz, ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun. Eksikleri olabilir; ama süreç içinde daha gelişir" ifadelerini kullandı.

MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay da "Tarihi bir an yaşıyoruz. Ben gerçekten ağlamak istiyorum bu heyecan içerisinde" dedi. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı