Bakan Varank: Panolara Yalandan 150 Günde 150 Proje Yazarak Bu İşler Olmuyor

Bağcılar'da Erişebilir Bilim Projesi Tanıtım Töreni düzenlendi. Törene katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bu kürsüden şu çağrıyı yapıyorum; Gerçekten belediyecilik nasıl olur, vatandaşlarımıza hizmet nasıl olur görmek...

Eda ŞAHİN-Mehmet CANBULAT/İSTANBUL, (DHA)- Bağcılar'da Erişebilir Bilim Projesi Tanıtım Töreni düzenlendi. Törene katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bu kürsüden şu çağrıyı yapıyorum; Gerçekten belediyecilik nasıl olur, vatandaşlarımıza hizmet nasıl olur görmek istiyorsanız başta İstanbul'un Büyükşehir Belediye Başkanı olmak üzere gelsin Bağcılar Belediyesi'ni ziyaret etsin. Engelliler sarayını ziyaret etsin. Panolara yalandan 150 günde 150 proje yazarak bu işler olmuyor" dedi.

Engelli bireyler ile ailelerinin kurs aldığı Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'nda hizmete sunulan 8 adet Erişilebilir Bilim Atölyesi'nin lansmanı bugün gerçekleşti. Engelli bireylerin davetlilere halk oyunları gösterileri ve müzik dinletisi yaptıkları lansmana Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, sanatçı Mustafa Topaloğlu ile Özgün Uğurlu ve çok sayıda davetli katıldı.

"İNŞA ETTİĞİMİZ SARAYLARDA ENGELLİ KARDEŞLERİMİZİ AĞIRLIYORUZ"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, konuşmalardan önce sahnede söylenen "Engelleri aşalım, sarayda buluşalım" şarkısına ithaf yaparak, "İşte biz vatandaşlarımızın hizmetine gerçekten sarayları sunuyoruz. Bu güzel sarayda engellilerimiz için inşa edildi. Burada vatandaşlarımız, engelli kardeşlerimiz ve aileleri gerçekten hayata tutunarak ama geleceğe de daha mutlulukla, daha özgüvenle bakarak vakit geçirebiliyorlar. Işte bizim belediyecilik anlayışımız aslında bu. Biz vatandaşımızla iç içe, onlarla bir ve beraber olarak bize emanet edilen pozisyonlarda vatandaşlarımıza hizmet etmek istiyoruz. Onun için inşa ettiğimiz saraylarda engelli kardeşlerimizi ağırlıyoruz. Onlara hizmet ediyoruz" şeklinde konuştu.

"SADECE LAF SALATALIĞIYLA, DEMAGOJİYLE SİYASET YAPMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Bakan Mustafa Varank sözlerine şöyle devam etti:

"Ama bugün halktan tarafa olduklarını söyleyenler, vatandaşlar için iktidara geldiğini söyleyen belediyeler var. Cumhuriyet Halk Partili belediyelere baktığınızda lafla çok şey yaptıklarını söylüyorlar ama icraata geldiğinde ortaya hiçbir şey koymadıklarını biz gayet iyi bir şekilde görebiliyoruz. Sadece laf salatalığıyla, demagojiyle siyaset yapmaya çalışıyorlar. Ve ben bu kürsüden şu çağrıyı yapıyorum. Gerçekten belediyecilik nasıl olur? Vatandaşlarımıza hizmet nasıl olur görmek istiyorsanız başta İstanbul'un Büyükşehir Belediye Başkanı olmak üzere gelsin Bağcılar Belediyesi'ni ziyaret etsin. Engelliler sarayını ziyaret etsin. Panolara yalandan 150 günde 150 proje yazarak bu işler olmuyor. Bakın dünya literatürüne temel atmama törenini sokan CHP'li belediye başkanı. Bakın bunların hizmet diye bir derdi yok. Temel atmama töreni nedir ya? Ben vatandaşa hizmet etmeyeceğim demenin dünyaya ilan edilmesidir. Dolayısıyla biz vatandaşlarımızla Allah'ın izniyle yol yürümeye devam edeceğiz. Onlara hizmet etmeye devam edeceğiz. En güzel işleri biz belediyelerimizde, gönül belediyeciliğiyle yerine getireceğiz ve tekrar söylüyorum; Belediyecilik nasıl yapılır görmek isteyen, özellikle Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları gelsinler Bağcılar Belediyesi'ni ziyaret etsinler. Başkanımız onlara bir çay ısmarlar hem de vatandaşla bir araya gelmiş olurlar diyorum. Ben tekrar emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum."

"10-15 SENE ÖNCE BÖYLE BİR MİLLİ FUTBOL TAKIM KURALIM DESELER BİRİLERİ YA NE GEREK VAR DERDİ"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ise "Hayatın ne kadar çok alanına engelli kardeşlerimizi koyarsak o kadar çok başarıyı da ülkemiz adına, milletimiz adına engelli kardeşlerimiz tarafından gerçekleştirileceğini de görmüş olduk. Yani 10-15 sene önce böyle bir milli futbol takım kuralım deseler birileri ya ne gerek var derdi. İşte AK Parti yaklaşımı, cumhurbaşkanımızın engelli kardeşlerimiz adına yaklaşımı hayatın her alanında var olacaklar, devletimiz hep arkalarında olacak yaklaşımıyla bugün dünya şampiyonu milli takımımız var, dünya şampiyonu sporcularımız var" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı