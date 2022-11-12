Bakan Varank: Togg'un babayiğitlerinin arkasında baş babayiğit Cumhurbaşkanı'mız var

Suat DENİZ/ IĞDIR, (DHA)- SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Togg'un İtalya'dan getirildiğini söyleyenleri eleştirerek, "Türkiye 61 yıl önce "Devrim" otomobilini üretti. O tarihte iyi tarafından bakılmayıp, eleştirildi. O yıllarda müzmin muhalifler ile fondaş gazeteciler, dezenformasyonları ile 60 yıllık hayalin önüne geçmek istiyorlar ama şunu çok iyi anlamaları lazım artık eski Türkiye yok. Togg'un babayiğitlerinin arkasında bir baş babayiğit var; Sayın Cumhurbaşkanı'mız var" dedi.

Iğdır Organize Sanayi Bölgesi'nde düzenlenen toplu açılış töreni ile kaya tuzu, mobilya ve tekstil fabrikalarını hizmete açan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, 20 yılda Iğdır'a 900 milyon liralık yatırım tutarına sahip 156 teşvik belgesi düzenlediklerini ve 5 bin 250 kişilik istihdam sağladıklarını kaydetti. Togg'un üretimiyle ilgili konuşan Bakan Varank, şunları söyledi:

"Hep beraber izledik. Sizler de benimle birlikte gördünüz. Görüntülerde üretim bandı var mıydı? Vardı. Montaj hatları, boyahaneler var mıydı? Vardı. Peki müzmin muhalifler günlerce gazete köşelerinden ve televizyonlardan ne dedi? "Togg'un üretim bandı yok, bu araçları İtalya'dan getirdiler" dediler. İşte bunlar hep gözleri olup da görmeyenler. Bunu neden yapıyorlar biliyor musunuz? Tarihimizi iyi bilmezsek bu sorunun cevabını da güzel bir şekilde veremeyiz. Aslında Türkiye bundan tam 61 yıl önce kendi yerli otomobilini üretmişti. 1961 yılında 23 mühendis ve teknisyen Eskişehir Cer atölyesinde yerli otomobil üretmek çalışmalarına başladı. Hedefleri yerli ve milli otomobil ya o tarihte 29 Ekim'e yetiştirmektir. Kapının kaç gün kaldığını gösteren bir levha astılar ve "Devrim" otomobili 129 günün sonunda üretilmiş oldu. Biri bej biri siyah 2 "Devrim" otomobili, Eskişehir'den Ankara'ya getirildi. Lokomotiften sıçrayacak kıvılcımlar bir kazaya sebebiyet vermesin, diye de arabaların depolarını trene bindirmeden önce boşalttılar ancak bundan sonra maalesef terslikler başladı. Ankara'ya geldiklerinde bürokratların acele ettirmesi sonucu otomobile benzin koymayı unuttular. Haliyle Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'in bindiği araç 200 metre sonra yolda durdu sonrasında bu hata hızlıca telafi edildi depoya tekrar benzin koyuldu. Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel, "Devrim" otomobili ile yoluna devam etti ama iş işten geçmişti. Ancak bu büyük başarıya dönemin bu vizyonel projesine rağmen ertesi gün gazeteler hep bir ağızdan tıpkı bugün olduğu gibi bir karalama kampanyası başlattılar; "Devrim otomobili yolda kaldı', "Devrim 200 metre gidebildi" manşetleri attılar hatta utanmadan, sıkılmadan "Milletin parasını boşa gönderdiler" diye gazetelerinde yazdılar. Kimse cumhurbaşkanının, o zamanki Cemal Gürsel'in aslında devrimle bir gezi yaptığından bahsetmedi. Sonuç olarak da siyasiler manşetlerle oluşturulan kamuoyu baskısının altında ezildi ve bu üretilen "Devrim" araçlarının arkasında duramadı. İşte şu anda da aslında tam olarak yapılmak istenen bu. Müzmin muhalifler ile birlikte fondaş gazeteciler dezenformasyonlarıyla 60 yıllık hayalin önüne geçmek istiyorlar. Şunu çok iyi anlamamız abi lazım. Artık eski Türkiye yok. Togg'un babayiğitlerinin arkasında bir baş babayiğit, Sayın Cumhurbaşkanı'mız var. Allah'ın izniyle hepimiz göreceğiz bütün bu kirli propagandalara rağmen Togg, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde 2023 yılında yolların tozunu attıracak."

'İZ BIRAKMAYA DEVAM EDİYORUZ'

Polemiklerle değil hizmetlerle eserlerle yatırımlarla iz bırakmaya devam ettiklerini; Türkiye'nin dört bir tarafında fabrikalar açtıklarını, tesisler kurduklarını belirten Bakan Varank, şöyle konuştu:

"Bugün de Iğdır'da bir toplu açılış töreni vesilesiyle sizlerin huzurlarındayız. Saydam kaya tuzu firmasının 130 milyon lira yatırım tutarına sahip tuz işleme ve ambalajlama tesisini CC Tekstil firmasının 93 milyon lira yatırım tutarına sahip tekstil fabrikasını ve kardeşler firmasının 15 milyon lira yatırım tutarına sahip mobilya fabrikasını inşallah birazdan kurdelelerini keserek açacağız. Toplamda 239 milyon liralık yatırımla kurulan bu fabrikalar Iğdırlı kardeşlerimize ekmek kapısı olacak. Bu fabrikaların yanı sıra Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle tamamladığımız yaklaşık 22 milyon lira bütçeye sahip 3 farklı projeyi de şehrimize kazandırmış oluyoruz. OSB'nin doğal gazda rekabet gücünü artırıyoruz projesi ile sanayicimizin doğal gaz giderlerini, doğal gaz ihtiyacını karşılayıp enerji giderlerini azaltarak daha düşük maliyetlerle üretim yapmalarına imkan tanımış olacağız. "Tuzluca Doğa Parkı" projesi ile tuz mağazaları mağaralarını sağlık turizmine kazandırarak şehrimizin ekonomisine yenilik getiriyoruz. Buraya yeni bir destinasyonu kazandırmış oluyoruz. Biraz önce vali bey söyledi, sadece bu sene bu mağaraları tam 120 bin turist ziyaret etti. Bu gerçekten bir destinasyon olarak Iğdır'ı için güzel bir rakam. "Seralarda üretim kınalı eller ile buluşuyor" projesi de şehrimizdeki sera tarımını büyüterek bu şehirdeki tarımsal katma değerin arttırılmasına önemli bir imkan sağlayacak. Toplamda 261 milyon liralık yatırım Iğdır'ımıza hayırlı, uğurlu olsun diyoruz. Değerli hemşehrilerimiz Iğdır gelişen ve büyüyen ekonomisi ile bölgemize güç katıyor, 3 farklı ülke ile komşu olması hasebiyle bu şehir aslında çok stratejik bir konuma sahip. Bu stratejik konum baktığınızda şehrimize üretimde önemli fırsatlar sunuyor buradaki imalat sanayi son yıllarda hızla gelişti. Iğdır Organize Sanayi Bölgesi'nde yüzde 95 doluluk oranını yakaladık. Açtığımız ikinci etapta da inşallah yatırımlar devam edecek biz de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak Iğdır'ın daha da gelişmesi için desteklerimizi devam ediyoruz."

'TÜRKİYE, SANAYİ YATIRIMLARINA HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR'

Bakan Varank, "Son 20 yılda Iğdır için 900 milyon liralık yatırım tutarına sahip tam 156 teşvik belgesi düzenledik. 5 bin 250 kişilik istihdamın bu sayede önünü açtık" diyerek, şunları kaydetti:

"KOSGEB aracılığıyla şehrimizdeki 1600 işletmeye 90 milyon lira destek sağladık. Bölgenin dinamiklerini harekete geçirmek için Serhat Kalkınma Ajansı eliyle 249 projeye verdiğimiz destek tutarı yaklaşık 120 milyon lirayı buldu. DAP Bölge Kalkınma İdaresi ile 71 projeye toplamda 102 milyon liralık kaynak aktardık. Şimdi de buradan Iğdırlı kardeşlerimize önemli bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Serhat Kalkınma Ajansı destekleri ile hayata geçirdiğimiz 9 milyon lira bütçeli Iğdır çağrı merkezi projesi inşallah yakında tamamlanacak. Bu merkez açıldığında da Iğdırlı kardeşlerimiz yeni istihdam imkanlarına kavuşmuş olacak. Türkiye, sanayi yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Organize sanayi bölgelerimizin sayısı son 20 yılda 192'den 344'e çıktı. En son dün attığımız imzayla Zonguldak Gökçebey'e 345'inci organize sanayi bölgesini kurduk. Üretimdeki parsel sayılarına baktığınızda tüm Türkiye'deki OSB'lerde üretimdeki parsel sayısı 57 bine ulaştı. Bütün bu yatırımlara rağmen biz sanayicilerimizin taleplerine şu anda yetişmekte oldukça zorlanıyoruz. Biz taleplere yetişemezken birileri kalkıp halen "Türkiye'de 20 yılda hiç fabrika kurulmadı" diyebiliyorlar. Her gün açılışlarda açılışlara konuşmamıza rağmen imkânlarını sürdürüyorlar, varsın onları görmezden gelsinler İşte bizim sanayicimiz burada bizim fabrikalarımız burada ben bu vesile ile ülkemize yatırımla üretimde istihdamla ihracatla katkı sunan tüm yatırımcılarımıza şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum."

Bakan Varank, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak ellerinden gelen ne varsa bütün imkanlarını Iğdır için seferber etmek ve şehri kalkındırmak istediklerini dile getirerek, "İnşallah buradaki bütün yatırım ortamını iyileştirerek buraya çok daha fazla yatırım gelmesi için valimiz de milletvekillerimiz de bölgedeki milletvekillerimiz de buradaki partimizden arkadaşlarımız da ve "Cumhur İttifakı" ile elimizi taşın altına koyacağız ve inşallah bu şehri kalkındıracağız. Önümüzdeki günler uluslararası siyaset anlamında bu şehrin önüne çok farklı imkanları sunacak. Biz buna inanıyoruz ve o günler geldiğinde de inşallah Iğdır o günlere hazır olmuş olacak ve Iğdır hem kendi ekonomisini hem de Türkiye'nin ekonomisini kalkındırmış olacak. Açılışını yaptığımızı fabrikaların hem Iğdır hem de ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı