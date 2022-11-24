Bakan Varank: Üniversitelerin ideolojilerin arka bahçesi olmaktan biz çıkarttık

ANKARA, (DHA)- SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, iktidarları döneminde tek tipçi zihniyeti alaşağı ettiklerini belirterek, "Üniversitelerin ideolojilerin arka bahçesi olmaktan çıkarıp özgürleştirdik" dedi.

Bakan Varank, TBMM Plan ve Bütçe Komsiyonu'nda bakanlığının bütçe görüşmeleri sırasında soruları yanıtladı. Varank, iktidarları döneminde faşist üniversite anlayışını yıktıklarını, tek tipçi zihniyeti alaşağı ettiklerini ifade ederken, "Üniversitelerin ideolojilerin arka bahçesi olmaktan çıkarıp özgürleştirdik" dedi. Bunun üzerine CHP sıralarından yüksek sesli itirazlar artınca Bakan Varank, 1999 yılında ODTÜ'den mezun olduğunu belirterek, bir anısını şöyle paylaştı:

"28 Şubat'ın en cafcaflı zamanlarında ODTÜ'de okudum. ODTÜ'ye ilk bininci sıralamada girdim. ODTÜ'de ilk dersimi, siyaset sosyolojisi dersimi kimden aldım biliyor musunuz? CHP için çok önemli olan Ayşe Ayata'dan aldım. İlk derste Ayşe Ayata ne yaptı? Bütün arkadaşlarımızla oturuyoruz, bana, "Sen ayağa kalkabilir misin?" dedi. Hangi okuldan mezun olduğumu sordu. "İstanbul İmam Hatip" dedim. "Şu giydiğin gömleğe ve pantolona bir bak. Bir de başka insanlara bak. Senin gibi burada giyinen başka bir insan var mı?" dedi. Ben de "Benim gibi onlar da pantolon gömlek giyiyor" dedim. "Hayır, sen onlardan farklı giyiniyorsun. Biz buna sosyolojide ne diyoruz biliyor musun? Toplum dışı olmak diyoruz" dedi. Bunu bana kim yaptı biliyor musunuz? O sizin çok değer verdiğiniz 1995'te milletvekili adayı yaptığınız bize Ayşe Ayata yaptı. İşte biz sizin o üniversite anlayışınızı alaşağı ettik. Yeni üniversite zihniyetini inşa ettik."

'KAPALI DEVRE ÜNİVERSİTELERİ, BİZ YIKTIK'

Öğrenciliği döneminde; kendisi gibi düşünen öğrenciler, üniversite kampüsüne giremesin diye "kimlik kartlarında sakal istemiyoruz" denildiğini kaydeden Varank, "Bütün arkadaşlarımız sakallarını kesti. Başvuruda bir tane fazla fotoğraf verdiğim için kampüse girebildim. Kapalı devre üniversiteler yaratıyordunuz. Biz bunları yıktık" dedi.

Bakan Varank, CHP sıralarından gelen itirazlara da "Utancınızdan bağırıyorsunuz" karşılığını verdi. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı