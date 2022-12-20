Bakan Yanık: Antalya'ya ulaştırılan yardım miktarı 17,5 milyon TL oldu

Bakan Yanık: Antalya'ya ulaştırılan yardım miktarı 17,5 milyon TL oldu

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçelerindeki sel felaketinin ardından bölgeye ulaştırılan yardım miktarının 17,5 milyon TL'ye ulaştığını duyurdu.

Elif ER/ ANKARA, (DHA)- AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçelerindeki sel felaketinin ardından bölgeye ulaştırılan yardım miktarının 17,5 milyon TL'ye ulaştığını duyurdu.

Bakan Derya Yanık, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Kumluca ve Finike'de selden zarar gören hanelerimizin acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza 2 milyon TL daha kaynak aktardık. Bakanlığımız tarafından selin ardından bölgeye ulaştırılan yardım miktarı 17,5 milyon TL'ye ulaştı" dedi. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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