Bakan Yanık: İklim değişikliğinden en çok kadınlar ve çocuklar etkileniyor

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "İklim değişikliğinin bir çocuk hakkı temelinde değerlendirilmesi gerekiyor. Çünkü iklim değişikliğinden, iklim değişikliğinin sonuçlarından en çok kadınların ve çocukların etkilendiğini,...

Oğuzhan SARI- Canberk ÖZTÜRK/ANKARA, (DHA)- AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "İklim değişikliğinin bir çocuk hakkı temelinde değerlendirilmesi gerekiyor. Çünkü iklim değişikliğinden, iklim değişikliğinin sonuçlarından en çok kadınların ve çocukların etkilendiğini, etkileneceğini biliyoruz" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının koordinasyonunda her yıl kasım ayında tüm illerden gelen çocukların katılımıyla Ankara'da düzenlenen "Çocuk Forumu" bu yıl uluslararası bir boyuta taşındı. Türkiye'nin yanı sıra 15 ülkeden gelen çocukların katılımıyla Ankara'da gerçekleştirilen forumda "İklim Değişikliği ve Çocuk Katılımı" konusu konuşuldu. Foruma, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNİCEF) Türkiye Temsilcisi Regina De Dominicis de katıldı. Forumun sonuç bildirgesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Bakan Yanık'a sunulacak.

'ÇOCUK FORUMU" ULUSLARARASI NİTELİK KAZANDI

Forumda konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 23'üncüsü yapılan Çocuk Forumunun bu yıl uluslararası boyuta taşındığına dikkat çekerek, "Bu yıl düzenlediğimiz 23'üncü Çocuk Forumu'nun bizim için ayrı bir önemi var. Türkiye'nin bütün çocuklarını kucaklayan ilk 22 forumdan sonra çalışmamız, ülkemizin sınırlarını aşarak uluslararası boyutlara taşındı. Bu yıl itibariyle dünya çocuklarının da gündemini takip eden, kendi çocuklarımız gibi dünya çocuklarına da güzel bir gelecek sunmanın çabası içinde olan bir çalışmaya imza atıyoruz" diye konuştu.

Bakan Yanık, çocuklara nasıl daha iyi hizmet sunulmasına yönelik çalışmalar yapıldığını belirterek, "'Türkiye Çocuk Araştırması" projemiz ile çocuklara yönelik sunulan hizmetlere ilişkin sağlık, eğitim, güvenlik vb. gibi göstergeleri bütüncül olarak değerlendirmek üzere bir veri setinin oluşturulmasını amaçlıyoruz. 2022 yılının sonunda tamamlanması planlanan araştırma sonucunda ulaşılan veriler Nisan 2023 itibarıyla Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından kamuoyu ile paylaşılacaktır. Bakanlık olarak araştırma bulgularına yönelik ileri analiz çalışmalarımızı sürdürecek, çocuklarımıza daha iyi nasıl hizmet sunabiliriz sorusuna yeni cevaplar bulmaya odaklanacağız" ifadelerini kullandı.

'DUYARLILIKLARINDAN ÖTÜRÜ ÇOCUKLARIMIZI KUTLUYORUM'

Bakan Yanık, etkinliğin bu yılki temasının "İklim Değişikliği ve Çocuk Katılımı" olarak seçildiğini söyleyerek, "Bakanlığımız bünyesinde oluşturduğumuz Çocuk Hakları Komitelerimiz, bugün dünyanın birçok ülkesinden çocuğun bir araya geldiği Uluslararası Çocuk Forumu'nun öncüsü niteliğindedir. Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşmede yer alan çocukların katılım hakkı konusunda farkındalık oluşturmak için her yıl 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Gününde, Ulusal Çocuk Forumları düzenleniyor. Forumların ana temasını, dünyanın ve ülkemizin içinde bulunduğu durumu da göz önünde bulundurarak çocuklarımız belirliyor. Çocuklarımız, bu yıl "İklim Değişikliği ve Çocuk Katılımı" temasını seçtiler. Dünyada yaşayan herkesi ilgilendiren ve sorumluluk almasını gerektiren bu konuda gösterdikleri duyarlılıklarından ötürü çocuklarımızı kutluyorum" dedi.

'MAALESEF DÜNYANIN BU KONUDA ACI TECRÜBELERİ VAR'

İklim değişikliğinin sonuçlarından en çok kadınların ve çocukların etkilendiğini ifade eden Bakan Yanık, "İklim değişikliğinin bir çocuk hakkı temelinde değerlendirilmesi gerekiyor. Çünkü iklim değişikliğinden, iklim değişikliğinin sonuçlarından en çok kadınların ve çocukların etkilendiğini, etkileneceğini biliyoruz. Maalesef dünyanın bu konuda da acı tecrübeleri var. Dolayısıyla bugünden başlayarak iklim değişikliğinin sonuçlarına yönelik dezavantajlı grupların en az etkileneceği şekilde birtakım tedbirlerin alınması gerektiği, birtakım çalışmaların yapılması gerektiği hepimizin malumu. O yüzden bütün bu çalışmalar, gayretler bunun için. Bu farkındalık sebebiyle Çocuk Hakları Forumu temsilcisi arkadaşlarıma bu yıl bu temayı seçtikleri için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepinizi tebrik ediyorum" ifadelerinde bulundu.

İnsanın doğa ile ilişkisini iyileştirmesi gerektiğine dikkat çeken Bakan Yanık, "Aşık Veysel Türkiye'nin ünlü ozanlarından, bilge kişiliklerinden birisi. Onun bir toprak şiiri vardır, toprağa "ben bir verdim o bana on verdi" diye hitap eder. Gerçekten doğa böyledir. Siz ona nasıl davranırsanız o da size aynı şekilde hatta misliyle davranır. Artık yetersiz çevre bilinci ve yanlış uygulamalar sonucu olağandışı hava olayları, yüksek sıcaklık, su ve diğer kaynakların azalması gibi durumlarla karşı karşıyayız. Bu noktada insanın doğa ile ilişkilerini iyileştirecek politikaların üretilmesi, muhakkak ki çok önemli bir ihtiyaç haline gelmiştir" diye konuştu.

Etkinliğin sonunda Bakan Yanık ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNİCEF) Türkiye Temsilcisi Regina De Dominicis'e hediyeler verildi ve hatıra fotoğrafı çektirildi. Bakan Yanık, daha sonra foruma katılan çocuklarla sohbet ederek fotoğraf çektirdi. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı