Bakan Yanık: Odağında Millet Olan Bir Hizmet Anlayışıyla Çalışmaya Devam Ediyoruz

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Hep insanı eşref-i mahlukat kabul eden ve bu bakışla, bu vizyonla çalıştık. Odağında millet olan bir hizmet anlayışı ile çalışmaya da devam ediyoruz" dedi.

Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)- AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Hep insanı eşref-i mahlukat kabul eden ve bu bakışla, bu vizyonla çalıştık. Odağında millet olan bir hizmet anlayışı ile çalışmaya da devam ediyoruz" dedi.

Bakan Yanık, "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programı kapsamında Muş'a geldi. Bakan Yanık'ı havalimanında Vali İlker Gündüzöz, AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Belediye Başkanı Feyat Asya ve partililer karşıladı. Yanık, daha sonra programın yapıldığı otele geçti. Burada konuşan Yanık, söz konusu programın önemini hatırlatarak, "Biz de bakanlık olarak, ürettiğimiz politikalarda, yürüttüğümüz hizmetlerde insanı merkeze alan bir bakış açısıyla hareket ediyoruz. Hep insanı eşref-i mahlukat kabul eden ve bu bakışla, bu vizyonla çalıştık. Odağında millet olan bir hizmet anlayışı ile çalışmaya da devam ediyoruz. AK Parti iktidarı döneminde sosyal hizmetleri ve sosyal yardımları talep odaklı bir anlayıştan arz odaklı anlayışa dönüştürdük. Bu, çok önemli bir yaklaşım değişimidir. Aslında yapılan bir devrimdir. Artık vatandaşlarımız kurum kurum, kapı kapı gezip, hizmet talebinde bulunmuyor. Tam tersine bakanlık olarak vatandaşlarımızın ayağına gidiyoruz, ihtiyacını yerinde tespit ediyor ve bu ihtiyaçlara uygun hizmetleri temin ediyor, kendilerine ulaştırıyoruz" dedi.

'HAYATA GEÇİRMEDİĞİMİZ TEK BİR BAŞLIK YOK'

Muhalefetin seçim vaatlerini hatırlatarak eleştirilerde bulunan Bakan Yanık, "Halbuki bu sıralanan vaatlerden bugüne kadar bizim hayata geçirmediğimiz, bizim icra etmediğimiz bir tek başlık yok. Bunu çok açık yüreklilikle ifade etmek istiyorum. AK Parti iktidarı olarak, 20 senedir vatandaşımızın ihtiyacı ve talebi olup da bizim hayata geçirmediğimiz tek bir başlık yok. Bundan sonra da bu kararlılıkla faaliyetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Bahsettikleri sosyal yardım kalemlerinden çok daha fazlasını çeşitli başlıklarda vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. Dünyanın gıpta ile baktığı hatta kendine örnek aldığı sosyal devlet olma misyonunu yıllardır uyguladığımız politikalarımızla hayata geçiriyoruz" diye konuştu.

Dünyanın sosyal yardımlar konusunda Türkiye'ye örnek aldığı anlatan Bakan Yanık, şunları kaydetti: "Bugün, tam 49 başlıkta sosyal yardım programı uyguluyoruz. Vatandaşlarımızın sahada tespit ettiğimiz ihtiyaçlarına uygun kategorilerde sosyal yardımlarımızı geliştiriyoruz. Bunu söylediğimizde muhalefetten şöyle bir tepki geliyor; milleti yoksullaştırdınız, fakirleştirdiniz. Yaptığınız sosyal yardımla mı övünüyorsunuz. Eskiden yoktu, şimdi 49 başlık diye övünüyorsunuz. Bu tarz eleştiriler var. Eskiden yoktu, çünkü yapmıyordunuz, çünkü vatandaşın ihtiyacını tespit etmiyordunuz."

'İNSÜLİN ÖLÇÜM CİHAZLARI DAĞITACAĞIZ'

Tip-1 diyabetli çocuklar için insülin ölçüm cihazları dağıtacaklarının da belirten Bakan Yanık, bu süreçten 11 bin çocuğun yararlanacağını söyledi. 2002'den bugüne kadar yaklaşık 551,9 milyar TL sosyal yardım yapıldığına dikkat çeken Yanık, "Ülke genelinde yürütmekte olduğumuz tematik ve kapsayıcı sosyal yardım programları ile ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 2002'den bugüne kadar yaklaşık 551,9 milyar TL sosyal yardım yaptık. Bizim bakanlığımız kamunun yaptığı toplam sosyal yardımın yüzde 82'sini gerçekleştiriyor. Bu sadece bizim bakanlığımızın yaptığı sosyal yardım miktarı. Sosyal yardımlarımızın merkezi bütçedeki payını da 5 kat artırarak, 2021 yılında yüzde 6,11'e yükselttik. Sosyal yardımları sadece ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız ile sınırlamıyoruz. Bizim asıl arzuladığımız ve gerçekleştirmeyi hedeflediğimiz çalışmamız; tüm vatandaşlarımızın yüksek hayat standartları ile hayatlarını idame ettirmelerini sağlamak. Bu anlamda sosyal hizmetleri ve sosyal yardımları daha önce Cumhuriyet tarihimizde görülmemiş bir biçimde çeşitlendirdik ve miktarlarını da artırdık" dedi.

'KENDİ GÖBEĞİMİZİ KESTİK, TERÖRÜN BELİNİ KIRDIK'

Türkiye'nin huzurlu ve güvenli bir ülke olduğuna işaret eden Bakan Yanık, "Burası, terörden yıllarca çekmiş bir bölge. Muş'ta terörün verdiği zararı anlatacak değilim. Siz yıllarca içerden birebir hayatlarınız ile yaşadınız. Uluslararası sistemin tamamı tarafından desteklendiği halde, Türkiye'nin tek başına verdiği mücadele ile belini kırdığı bir büyük terör yapılanması var. Bunun başarısı bize ait. Kendi göbeğimizi kendimiz kestik. Türkiye her meselede olduğu gibi, terör meselesinde de kendi göbeğini kendisi kesti. Bunların üstesinden geldik. Şimdi tarihi yeniden tersine döndürmeye çalışan, Türkiye'yi yeninden 80'lerin, 90'ların Türkiye'sine dönüştürmeye çalışan bir yapı var. Buna müsaade etmeyeceğiz. Buna Allah'ın izniyle milletimiz de müsaade etmeyecek. Biz de AK Parti teşkilatları olarak elimizden gelen her türlü çabayı gösterecek, milletimize hizmette yarışacak, milletimize de hakikati ifade etmek noktasında elimizden geleni yapacağız. Milletimiz teveccüh ettiği taktirde Allah da nasip ederse; 2023'ten sonra da bu millete hizmet etmeye, tarihi yeniden yazmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Programın ardından Bakan Yanık, Muş Lalesi Çocuk Evleri Sitesi'ne ziyarette bulundu. Yanık, ardından diğer programları için hareket etti. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı