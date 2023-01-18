Bakan Yardımcısı Kaymakcı: Sporun bir başka boyutu da tanıtım ve diplomasi

DIŞİŞLERİ Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, "Son dönemde spor, ekonomik büyüklüğü ile de AB'nin yakından takip ettiği bir alan. Sporun bir başka boyutu da tanıtım ve diplomasi. Ulusların spor...

Şaduman TÜRKAY- Emirhan YÜZÜGÜLDÜ/ANKARA, (DHA)- DIŞİŞLERİ Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, "Son dönemde spor, ekonomik büyüklüğü ile de AB'nin yakından takip ettiği bir alan. Sporun bir başka boyutu da tanıtım ve diplomasi. Ulusların spor ile tanıtım yapmaları, etkileşim ve iletişime girmeleri son dönemde oldukça yaygınlaştı" dedi.

Ankara'da spor federasyonları ile sporla ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerine 2023 Yılı Merkezi Erasmus+ Spor Destekleri hakkında bilgilendirme yapılması, iyi uygulama örneklerinin sunulması amacıyla "Erasmus+ Spor Destekleri" bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim Tesisi ve Misafirhanesi'nde düzenlenen toplantıya, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz ve Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı İlker Astarcı ile spor federasyonlarının temsilcileri katıldı.

'SPOR, AB'NİN YAKINDAN TAKİP ETTİĞİ BİR ALAN'

Toplantıda konuşan Kaymakcı, Türkiye'nin aday ülke olarak AB'nin birçok programına katıldığını belirterek, "Bu programlar arasında Erasmus+'ın ayrı bir yeri var. Erasmus+ programının spor bileşeni de giderek önem kazandı. 2014 yılından beri AB spor bileşenine önem veriyor. Son dönemde spor, ekonomik büyüklüğü ile de AB'nin yakından takip ettiği bir alan. Sporun bir başka boyutu da tanıtım ve diplomasi. Ulusların spor ile tanıtım yapmaları, etkileşim ve iletişime girmeleri son dönemde oldukça yaygınlaştı. Merkezi projeler konusunda durumumuz o kadar iyi değil. Burada bizim kararlı ve sabırlı olmamız lazım. "Bize hemen para verin, tesis kuralım" diye bir anlayış yok. Bu projelerin amacı da her şeyi sürdürülebilir kılmak" dedi.

Bütün federasyonlardan proje ekiplerini güçlendirmelerini isteyen Kaymakcı, "Yabancı dil bilen, proje yapmaya meraklı kişileri federasyonumuza kazandıralım. Biz sizlere özgü, sizlerin ihtiyacınıza hitap edecek sunumları yamaya hazırız. Diğer önemli husus; dış temas. Sadece içinize dönmeyin. Gözünüze 5-10 AB ülkesini kestirin, onlarla protokol imzalayın. Diğer federasyonlar ile iş birliği yapmamız, onlarla diyalog içinde olmamız önemli. Pastanın büyük kısmını AB üyesi ülkelerin federasyonları götürüyor. 15 Şubat'tan itibaren Brüksel'de göreve başlayacağım. Brüksel'de bir sporsever büyükelçiniz olduğunu unutmayın. Tüm AB ülkelerinin alanınızdaki federasyonlar ile yakın iş birliği kurmanız çok önemli. Önümüzdeki dönem merkezi projelerde nerelere dikkat etmeliyiz; sporda iyi yönetişim öncelikli bir konu. Sporda kadın-erkek eşitliği önemli bir konu olacak. Sporun toplumsal ve kültürel kaynaştırma aracı olarak nasıl kullanılacağı önemli" diye konuştu.

BAKAN YARDIMCISI ERSÖZ: HİÇBİR EMEK BOŞA GİTMEZ

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Ersöz ise sporda son yıllarda iyi yerlere gelindiğini kaydederek, "Son 3-4 yılda iyi yerlere geldik, bundan sonra daha iyi bir noktaya gitmek için daha iyi çalışmamız gerekiyor. Bakanlık olarak biz her zaman sizin yanınızdayız, il müdürlüklerimiz ile proje ekipleri oluşturduk. İl müdürlüklerimizde kurduğumuz proje ekipleri il müdürlüklerimize ciddi bir ivme kazandırdı. Yılmayacağız, başvuru sayısını arttırdıkça kabul oranımızın arttığını bileceğiz. Yaptığınız bir proje Erasmus+'da kabul görmüyorsa başka yerlerde kabul görür, hiçbir emek boşa gitmez. Sadece 64 federasyonumuz değil, bunun altında kulüplerimiz var, onları da harekete geçirmemiz lazım. Oradan da katılımı arttırmamız lazım. Projeleri hep önemsedik, hep de önemsiyoruz, dış kaynaklardan yararlanmanın zorunluluk olduğunu ifade etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı Astarcı da proje başına 4 milyon euroya kadar hibeler sunan merkezi projelere ilginin arttığını ve Türkiye'nin bu projelerde sağladığı başarıların daha da yükselmesini hedeflediklerini söyledi. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı