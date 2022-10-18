Bakanlar Nebati Ve Kurum, Şanlıurfa’da

Bakanlar Nebati Ve Kurum, Şanlıurfa’da

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa'ya geldi.

Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA,(DHA)- HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa'ya geldi.

Bakanlar Nureddin Nebati ile Murat Kurum, öğle saatlerinde özel uçakla GAP Havaalanı'na geldi. Burada kent protokolü tarafından karşılanan bakanlar, daha sonra uzun araç konvoyuyla kente gelerek, Şanlıurfa Valiliği'ni ziyaret etti. Valilik şeref defterini imzalayan bakanlar, burada değerlendirme toplantısına katıldı. (DHA)

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Bakanlar Nebati Ve Kurum, Şanlıurfa’da

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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