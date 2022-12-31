"Bizim kahramanlarımız her zaman yerli ve millidir"

"Bizim kahramanlarımız her zaman yerli ve millidir"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Keçiören İlçe Başkanı Muhammed Kaya ve temsili Nasrettin Hoca ile özel çocukların bulunduğu bir okula okula gitti.

ANKARA, (DHA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Keçiören İlçe Başkanı Muhammed Kaya ve temsili Nasrettin Hoca ile özel çocukların bulunduğu bir okula okula gitti. Çocuklara çeşitli hediyeler veren Kaya, "Bizim kahramanlarımız her zaman yerli ve millidir. Nasreddin Hoca'dır, Keloğlan'dır, Karagöz Hacivat'tır. Bizim kahramanımız Noel Baba, süperman değildir. Onun için her zaman bizim milli kahramanlarımız baş üstünde tutulmalıdır" dedi.

Kaya, "Eğitimsizlikle gelen terörün ancak eğitimli nesillerle ortadan kalkacağına olan inancımızla ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmaya çalıştık. Bu etkinliğimizde de Türk İslam aleminin ünlü mütefekkiri Nasrettin hocayı tercih ettik. Zira hristiyan alemi Noel Baba ile hediyeler götürüp bizim kültürümüze de bunu katmaya çalışıyor. Biz de bunun önüne geçmek için Noel Babanın değil Nasrettin Hocanın da hediye getirebileceğini anlatmak için böyle bir organizasyon düzenledik" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Siyaset
Bakan Nebati: Daha müreffeh Türkiye için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz
Bakan Nebati: Daha müreffeh Türkiye için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz
AK Parti'li Kurtulmuş'tan yeni yıl mesajı
AK Parti'li Kurtulmuş'tan yeni yıl mesajı
Bakan Soylu: 'T70' Türkiye'nin savunma sanayisinde geldiği önemli bir noktayı ifade ediyor
Bakan Soylu: 'T70' Türkiye'nin savunma sanayisinde geldiği önemli bir noktayı ifade ediyor
AK Parti'li Uygur, Denizli'de STK temsilcileriyle bir araya geldi
AK Parti'li Uygur, Denizli'de STK temsilcileriyle bir araya geldi
CHP'li Öztrak: 6 liderin hedefi masadan tek adayın çıkması
CHP'li Öztrak: 6 liderin hedefi masadan tek adayın çıkması
Bakan Akar ve beraberindeki TSK komuta kademesi Gökçeada'da
Bakan Akar ve beraberindeki TSK komuta kademesi Gökçeada'da
Bakan Soylu: Yeni kimlik kartı olmayanlar bankada işlem yapamayacak
Bakan Soylu: Yeni kimlik kartı olmayanlar bankada işlem yapamayacak