ANKARA, (DHA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Keçiören İlçe Başkanı Muhammed Kaya ve temsili Nasrettin Hoca ile özel çocukların bulunduğu bir okula okula gitti. Çocuklara çeşitli hediyeler veren Kaya, "Bizim kahramanlarımız her zaman yerli ve millidir. Nasreddin Hoca'dır, Keloğlan'dır, Karagöz Hacivat'tır. Bizim kahramanımız Noel Baba, süperman değildir. Onun için her zaman bizim milli kahramanlarımız baş üstünde tutulmalıdır" dedi.

Kaya, "Eğitimsizlikle gelen terörün ancak eğitimli nesillerle ortadan kalkacağına olan inancımızla ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmaya çalıştık. Bu etkinliğimizde de Türk İslam aleminin ünlü mütefekkiri Nasrettin hocayı tercih ettik. Zira hristiyan alemi Noel Baba ile hediyeler götürüp bizim kültürümüze de bunu katmaya çalışıyor. Biz de bunun önüne geçmek için Noel Babanın değil Nasrettin Hocanın da hediye getirebileceğini anlatmak için böyle bir organizasyon düzenledik" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı