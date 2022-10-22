Çavuşoğlu: Ara Buluculuk Faaliyetlerimiz Artık Dünyada Bir Marka (3)

STK VE İŞ DÜNYASI TEMSİLCİLERİ İLE BULUŞTU

Altınözü ilçesinde düzenlenen 6'ncı Zeytin, Zeytinyağı ve Gastronomi Festivali'ne katılmak ve bir dizi programlar gerçekleştirmek üzere kente gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hatay'da uzun çarşıdaki esnaf ziyaretinin ardından sivil toplum kuruluşu temsilcileri (STK) ve iş dünyası temsilcileri ile buluştu. Türkiye'nin diplomatik ağ bakımından dünyada ilk 5'te olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, yurt dışındaki 255 temsilcilik ile ihracatçının, iş insanlarının, sivil toplum kuruluşlarının emrinde olduklarını ifade etti.

'DÜNYA SİSTEMİ ADALETLİ DEĞİL'

Hak, vicdan ve adaleti temel alan bir anlayışla hizmet ettiklerini söyleyen Çavuşoğlu, "Bugünkü dünya sistemi adaletli değil, adalet dağıtamıyor, sorunları çözemiyor, savaşları engelleyemiyor, çatışmaları durduramıyor. İnsanlığın beklentilerini maalesef karşılayamıyor" diye konuştu.

'SURİYE'DE ILIMLI MUHALİFLERLE, REJİMİN BİR YOL HARİTASI ÜZERİNDE MUTABAKATA VARMASI GEREKİYOR'

Suriye'de 11 yıldır bir dram yaşandığını anımsatan Çavuşoğlu, "Diğer ülkelerde bu duruma düşmesin diye canla başla çaba sarf ediyoruz. Eğer biz olmasaydık, Libya bugün bir Suriye olurdu. Suriye'nin ülkemize yönelik bir terör yuvası haline gelmesine de izin vermememiz gerekiyor. Suriye'nin bölünmesine izin vermememiz gerekiyor. Özellikle Suriye'nin kuzeydoğusunda PKK'ya, YPG'ye, PYD'ye ülkeyi bölmesi için ayrılıkçı gündemini devam ettirmesi için verilen desteklerin de farkındayız. Buna da engel olmak için her türlü tedbiri alıyoruz ve alacağız. Nasıl kuzeyde güvenlik koridorları, terör koridoru kurmak isteyenler önce DEAŞ'lı, sonra PKK; bunlara darbe vurarak güvenlik koridorları kurduysak, Suriye'nin de bölünmesine izin veremeyiz. Suriye'nin sınır ve toprak bütünlüğün destekliyoruz. Bundan sonra da bu konularda bugüne kadar olduğu gibi ne gerekiyorsa da yapacağız. Tabii Suriye meselesinin de siyasi şekilde çözülmesi, yani siyasi çözüm burada hayati derecede önemli. BM Güvenlik Konseyi kararı çerçevesinde rejimle muhalefetin bir anayasa ve sonra bir seçim süreci dahil hepsini içeren bir yol haritası konusunda uzlaşması gerektiğini söylüyoruz. Bundan rahatsız olanlar da var. Başka bir çare var mı, onu söyleyin Yani bu iç savaş 50 yıl daha sürsün mü? Suriye'nin milli bütünlüğü devam etmesi için, teröristlerden bahsetmiyorum, terörist, teröristtir. Ama ılımlı muhaliflerle, rejimin bir yol haritası üzerinde mutabakata varması gerekiyor. Ancak Suriye'de birlik ve beraberliği bu şekilde tesis edebiliriz. Ancak ülkesine dönmek isteyen başta Türkiye'deki Suriyeliler dahil, bu şekilde onları ülkelerine güvenli bir şekilde gönderebiliriz. Önümüzdeki süreçte, Suriye'de bu taraflar arasında anayasal komisyonda da netice almaları için biz çabamızı sürdüreceğiz. Suriye'de geçiş sürecinin başlaması, bu uzlaşma bakımından da önemli bir aşama olacaktır" dedi. (DHA)

İzzet NAZLI / HATAY, (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı