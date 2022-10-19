Chp Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Tokat'ta

Chp Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Tokat'ta

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Tokat'a geldi.

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Tokat'a geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin Tokat İl Başkanlığı tarafından düzenlenen programlara katılmak üzere Adana'dan hava yolu ile Tokat'ta geldi. Tokat Havalimanı'nda partililer tarafından karşılanan Kılıçdaroğlu, konaklayacağı otele geçti. Burada da partililer tarfından karşılanan Kılıçdaroğlu kısa süre sohbet etti. Kılıçdaroğlu, yarın kentte esnaf ziyareti, Sivil Toplum Kuruluşları, iş insanları ve öğrenciler ile bir araya gelecek. (DHA)

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Chp Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Tokat'ta

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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