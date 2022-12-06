CHP'li 11 büyükşehir belediyesindeki AK Parti'li grup başkan vekillerinden ortak açıklama

Enes GEYİK- Canberk ÖZTÜRK/ ANKARA, (DHA)- CHP'li başkanların görev yaptığı 11 büyükşehrin AK Parti'li belediye meclisi grup başkan vekilleri, ortak açıklama yaptı. Açıklamada, "Özellikle Ankara ve İstanbul belediye başkanları, boş hayal kurmalarının bedelini, Ankara ve İstanbul'da yaşayan hemşehrilerimize ödetti. Belediye başkanlığı görevlerini önemsemediler, şehirlerini sahipsiz bıraktılar, belediye işleri ile ilgilenmediler. Bırakın yeni projeleri mevcut rutin belediye görevlerini bile yerine getiremediler" denildi.

CHP'li başkanların görev yaptığı İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Aydın, Eskişehir, Mersin, Muğla, Tekirdağ ve Hatay büyükşehir belediyelerinin AK Parti'li grup başkan vekilleri, AK Parti Genel Merkezi'nde belediye yönetimlerine ilişkin ortak açıklama yaptı. Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, 11 grup başkan vekilinin imzası bulunan ortak açıklamayı okudu. Köse, daha önce diğer şehirlerde de bir araya geldiklerini belirterek, "AK Parti grup başkan vekilleri olarak ilk toplantıyı yaptığımız İzmir şehrimizde, toplantı sabahı körfezin kokusu bu vurdumduymazlığı ifade ediyordu. Tekirdağ ilindeki ikinci toplantıda, şehirde neredeyse büyükşehir belediyesinin hiçbir yatırımı olmaması yine CHP anlayışının geldiği yeri hepimize gösterdi. Geçen ay Adana ziyaretimizde, salgında sahra hastanesi olarak sunulan fuar alanını gördüğümüzde ve açılışı yapılmak üzere hazırlanan tesislerin, bizim bir ilçe belediyesinin yaptığı tesis sayısına ve keyfiyetine ulaşmadığına şahit olduğumuzda, CHP zihniyetinin hiçbir şekilde hizmet ve eser odaklı çalışmadığını sadece algı ile belediyecilik yapmaya çalıştığını bir kez daha görmüş olduk" diye konuştu.

'BELEDİYE İŞLERİ İLE İLGİLENMEDİLER'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanı seçildiğinde, her türlü engellemelere rağmen çok başarılı belediye başkanlığı yaparak güzel hizmetler ve yaptığı eserlerle belediyecilikte destan yazdığını kaydeden Köse, "Hiçbir mazeret başarının yerini tutmaz. CHP'li büyükşehir belediye başkanlarından bazılarının, özellikle Ankara ve İstanbul Belediyesi başkanlarının, Sayın Cumhurbaşkanı'mıza imrenerek onun gibi olmak isteme heveslerini ve itibar devşirme gayretlerini anlıyoruz elbette. Ancak göremedikleri ve atladıkları konu şu; bu iki büyükşehir belediye başkanı, diğer CHP büyükşehir belediye başkanları gibi ikisi de belediyecilikte bir başarı hikayesi ortaya koyamadı ki devamında bir ödülü hayal etsinler. İstanbul ne kadar beceriksiz ise Ankara da öyle beceriksiz benzer bir seyir izledi. Özellikle Ankara ve İstanbul belediye başkanları, bu boş hayal kurmalarının bedelini, Ankara ve İstanbul'da yaşayan hemşerilerimize ödetti. Belediye başkanlığı görevlerini önemsemediler, şehirlerini sahipsiz bıraktılar, belediye işleri ile ilgilenmediler. Bırakın yeni projeleri mevcut rutin belediye görevlerini bile yerine getiremediler" dedi.

'HANGİ PARTİLİLERİ ATADIĞI, ORTAYA ÇIKACAK'

Murat Köse, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı şirketlerin zarar ettiği ve Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi'ndeki (ASKİ) daire başkanlıklarına liyakatsiz atama yapıldığı iddialarına değinerek, "ANFA geçen sene de zarardaydı bu sene de zararda. Mansur Yavaş seçimden önce bu şirketlerin zarar ettiğini ve bu şirketleri kapatacağını söylemişti. Şirketlerin denetime açık olacağını ve şirketlerin şeffaf bir şekilde hesap vereceğini söylemişti. Biz denetim komisyonu çalışmalarının hiçbirinde bu şirketlerle ilgili bir bilgi verilmediğini biliyoruz. Sayıştay yaptığı denetimde, ANFA'nın ve Halk Ekmek'in zarar ettiğini, bunların artık faaliyetlerini sürdürülemez olduğunu ifade etmiştir. Biz de bu süreçlerin şeffaf bir şekilde büyükşehir belediyesi tarafından açıklanmasını talep ediyoruz. ASKİ'deki durum da Sayıştay raporlarında tespit edilmiş durumda. Maalesef ASKİ'de birilerine kadro açılmaya çalışılıyor. Uygulaması ve icraatı olmayan bir daire başkanlığına birisinin atanmasının başka bir anlamı olmasa gerek. Rozetini çıkardığını söyleyen bir belediye başkanının buralara hangi partilileri atadığı da zaman içerisinde ortaya çıkacaktır" dedi.

'ANKARA KALESİ İÇİN RAPOR HAZIRLIYORUZ'

Murat Köse, Ankara Kalesi'nde oluşan çatlakların restorasyonu ile ilgili de "Ankara Kalesi, Ankara'mızın en önemli değerlerinden biridir, Ankara'nın simgesidir. Ankara Kalesi'ndeki çatlaklar hakkında bir rapor hazırlıyoruz. Bu raporu bu ay içerisinde belediye meclisine sunacağız ve gerekli tedbirlerin alınması yönünde dikkat çekeceğiz. Restorasyon çalışmalarının, aslına uygun devam etmediği yönünde bize gelen bilgiler var. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na da bu konu hakkında bilgi verdik" açıklamasında bulundu. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı