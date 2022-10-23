Chp'li Akın: Havalandırma Sisteminin Yanlış Planlanması Maden Faciasında Ölümleri Artırdı

Oğuzhan SARI-Mehmet Serkan ŞAFAK/ANKARA, (DHA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Amasra'daki maden kazasına ilişkin, "Havalandırma sisteminin yanlış planlanması maalesef faciada ölümleri artırdı. Patlamanın ardından oluşan zehirli gazlara, yanlış havalandırma sistemi nedeniyle patlamadan etkilenmeyen madencilerimiz de maruz kalmıştır ve ne yazık ki bu durum ölümleri de artırmıştır" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Bartın'ın Amasra ilçesinde 41 madencinin hayatını kaybettiği maden kazasıyla ilgili hazırladıkları raporu paylaştı. Akın, Amasra'daki patlamanın ihmaller nedeniyle yaşanan bir "cinayet" olduğunu ve Soma'daki patlamadan sonra tüm uyarılara rağmen önlem alınmadığını söyledi.

Söz konusu işletmede havalandırma sistemiyle ilgili zafiyet bulunduğunu ve bunun Sayıştay raporunda da yer aldığını kaydeden Akın, "Bizim tespitimiz ve uzmanların görüşü; havalandırma sisteminin yanlış planlanması maalesef faciada ölümleri artırdı. Patlamanın ardından oluşan zehirli gazlara, yanlış havalandırma sistemi nedeniyle patlamadan etkilenmeyen madencilerimiz de maruz kalmıştır ve ne yazık ki bu durum ölümleri de artırmıştır" dedi.

AİLELERİN İDDİALARI DA RAPORDA

Raporda, hayatını kaybeden maden emekçilerinin ailelerinin tespitlerine de yer verildiğini kaydeden CHP'li Akın, "Hayatını kaybeden emekçiler madende bir sıkıntı olduğunu, kazadan önce ailelerine pek çok kez dile getirmişler. 110 kişinin çalıştığı vardiyada en deneyimsiz işçilerin kömür kazdığı ifade ediliyor. Havalandırma sisteminin kötü olduğunu, madencilerimiz de ailelerine anlatıyor. Havalandırmadaki sıkıntıya ve ihmale dikkat çekiliyor. Maden ocağının bir ay kapanacağı ve bakım yapılacağı ifade ediliyor" diye konuştu.

'HER AN BENZER BİR FACİA YAŞANABİLİR'

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) bünyesindeki madenlerde iş kazalarının yaşanmaya devam edebileceğini kaydeden Akın, "TTK bünyesindeki 5 işletmede iş kazaları son 5 yılda binlerce kez yaşandı. Son 5 yılda kaza sayısı 12 bin 966 oldu. Bu vahim veriler bizi adeta uyarıyor. TTK bünyesinde faaliyet gösteren diğer 4 madende de her an benzer bir facia yaşanabilir" ifadelerini kullandı. (DHA)

FOTOĞRAFLI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı