CHP'li Özel: Soylu'nun 8 bin kişilik 'trol ordusu' var

Besti KARALAR- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, "Ebabiller" isimli 8 bin kişilik "trol ordusu" bulunuyor. Bu trol ordusunun başında da bakan müşaviri Emin Şen var" dedi. İçişleri Bakanlığı ise Emin Şen'in bakanlık müşaviri olmadığını açıkladı.

CHP'li Özgür Özel, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili çeşitli iddialarda bulundu. Özel, Soylu'nun 2012'de AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, sonra Çalışma Bakanı ve daha sonra da İçişleri Bakanı olduğunu ve o günden beri bir "trol ordusu" olduğunu söyledi. Bakan Soylu'nun "Emin Şen" isminde bir danışmanı olduğunu ve 4 Ekim 2016'dan beri bakan danışmanı olarak görev yaptığını kaydeden Özel, "Emin Şen, Süleyman Soylu'nun il il dolaşıp, trollük dersleri verdirdiği kişidir. Süleyman Soylu'nun, "Ebabiller" isimli 8 bin kişilik "trol ordusu" bulunuyor. Bu trol ordusunun başında da bakan müşaviri Emin Şen var. Grupların 8 bin üyesi var. Ebabil kuşları, Süleyman Soylu'nun trol ordusudur. Ama maaşını kendisi değil İçişleri Bakanlığı, eski dönemde Çalışma Bakanlığı, bakanlıkların bağlı kuruluşları ve birkaç tane belediye yapmaktadır" dedi.

BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI

Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise CHP Milletvekili Özgür Özel'in ismini zikrettiği Emin Şen'in devlet memuru olmadığı ve bakan müşaviri görevinin de bulunmadığı belirtilerek, şöyle denildi:

"CHP Grup Başkanvekilinin kamuoyunun gündemini meşgul ettiği hezeyan dolu açıklamasını tüm kamuoyu gibi biz de ibretle izledik. Bu kadar basitliğin muhatabı elbette biz değil, konuşturdukları kişiye CHP Grup Başkanvekili gömleği giydirenlerdir. Sosyal medyada trol ordusu kurduğu iddia edilen Sayın Emin Şen, iddia edildiği gibi Bakanlık Müşaviri veya 657'ye tabi devlet memuru değildir. Daha önce FETÖ hesaplarında defalarca gündeme getirilen bu mesnetsiz iddiaların odağındaki Sayın Emin Şen, Sayın Bakanımızın çok uzun yıllardır sosyal medya danışmanlığını yürütmektedir. Bu bilgi kamuya açık bilgidir. Onun için hezeyan dolu kurgu bunun üzerinden oluşturulmuştur. Bir diğer kurgu da Bakanlık sayfasının erişime engellendiği iddiasıdır, burada sadece geçmişten kalan bir bilgi güncellenmiştir. Ayrıca hezeyan taşıyan diğer iddiaları ise maksatlı bir şekilde kamuoyunu yanlış yönlendirmeye dönük dezenformasyon amaçlı bilgilerdir." (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı