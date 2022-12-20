CHP'li Özel'den Maltepe Belediye Başkanı Kılıç'a 'hediye' tepkisi

CHP'li Özel'den Maltepe Belediye Başkanı Kılıç'a 'hediye' tepkisi

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Maltepe Belediye Başkanı CHP'li Ali Kılıç'ın, CHP'li milletvekillerine ve bazı parti meclisi üyelerine ayakkabı hediye etmesini doğru bulmadıklarını belirterek, "Paketler iade edilecektir" dedi.

ANKARA, (DHA)- CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Maltepe Belediye Başkanı CHP'li Ali Kılıç'ın, CHP'li milletvekillerine ve bazı parti meclisi üyelerine ayakkabı hediye etmesini doğru bulmadıklarını belirterek, "Paketler iade edilecektir" dedi.

CHP'li Özel, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "CHP Grup Yönetimi olarak Maltepe Belediye Başkanınca yapılmak istenen bu gönderimi doğru bulmadığımızı belirterek, grubumuza gönderilen paketlerin Meclis'e kabulü ve dağıtımını engelledik. Bizi aşan alternatif yollarla yollandı ise paketler milletvekillerimizce iade edilecektir" ifadelerini kullandı. (DHA)

FOTOĞRAFLI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Siyaset
Savunma Sanayii İcra Komitesi: Yurt dışından alınan her türlü teknoloji ülkemizde geliştirilmeli
Savunma Sanayii İcra Komitesi: Yurt dışından alınan her türlü teknoloji ülkemizde geliştirilmeli
Kılıçdaroğlu: İmamoğlu, CHP'nin olduğu kadar benim de evladımdır
Kılıçdaroğlu: İmamoğlu, CHP'nin olduğu kadar benim de evladımdır
Bakan Çavuşoğlu: Bülent Keneş'in iadesi talebimizin reddedilmesi çok olumsuz bir gelişme
Bakan Çavuşoğlu: Bülent Keneş'in iadesi talebimizin reddedilmesi çok olumsuz bir gelişme
Bakan Yanık: Antalya'ya ulaştırılan yardım miktarı 17,5 milyon TL oldu
Bakan Yanık: Antalya'ya ulaştırılan yardım miktarı 17,5 milyon TL oldu
Fahrettin Altun: Türkiye-Fransa ilişkileri siyasi hesaplara kurban edilmemelidir
Fahrettin Altun: Türkiye-Fransa ilişkileri siyasi hesaplara kurban edilmemelidir
CHP'li Öztrak: Her kim yiyemeyeceği lokmayı yutmaya kalkarsa boğazında kalır
CHP'li Öztrak: Her kim yiyemeyeceği lokmayı yutmaya kalkarsa boğazında kalır
AK Parti'li Canikli: 6'lı Masa'nın uzmanlık alanı fitne
AK Parti'li Canikli: 6'lı Masa'nın uzmanlık alanı fitne