CHP'li Özel'den Maltepe Belediye Başkanı Kılıç'a 'hediye' tepkisi

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Maltepe Belediye Başkanı CHP'li Ali Kılıç'ın, CHP'li milletvekillerine ve bazı parti meclisi üyelerine ayakkabı hediye etmesini doğru bulmadıklarını belirterek, "Paketler iade edilecektir" dedi.

ANKARA, (DHA)- CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Maltepe Belediye Başkanı CHP'li Ali Kılıç'ın, CHP'li milletvekillerine ve bazı parti meclisi üyelerine ayakkabı hediye etmesini doğru bulmadıklarını belirterek, "Paketler iade edilecektir" dedi.

CHP'li Özel, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "CHP Grup Yönetimi olarak Maltepe Belediye Başkanınca yapılmak istenen bu gönderimi doğru bulmadığımızı belirterek, grubumuza gönderilen paketlerin Meclis'e kabulü ve dağıtımını engelledik. Bizi aşan alternatif yollarla yollandı ise paketler milletvekillerimizce iade edilecektir" ifadelerini kullandı. (DHA)

FOTOĞRAFLI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı