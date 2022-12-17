CHP'li Özel'den Türk-İş'e 'müzakere tekniği' eleştirisi

CHP'li Özel'den Türk-İş'e 'müzakere tekniği' eleştirisi

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (Türk-İş) asgari ücret görüşmelerindeki tutumuna ilişkin "Talebi belirleyip onu pazarlık etmek yerine "kırmızı çizgiyi açlık sınıra çekme" diye yeni bir...

Mehmet Serkan ŞAFAK/ ANKARA, (DHA)- CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (Türk-İş) asgari ücret görüşmelerindeki tutumuna ilişkin "Talebi belirleyip onu pazarlık etmek yerine "kırmızı çizgiyi açlık sınıra çekme" diye yeni bir müzakere tekniğini benimsemiş olmasından şaşırdık" dedi.

CHP'li Özgür Özel, Ankara'da Türkiye Ticaret, Kooperatif, Eğitim, Büro ve Güzel Sanatlar İşçileri (Tez-Koop-İş) Sendikası 12'nci Olağan Genel Kurulu'na katıldı. CHP'li Özel, Türk-İş'in, asgari ücrette zam pazarlığının açlık sınırı üzerinden başlayacağı açıklamasına değinerek, "Talebi belirleyip onu pazarlık etmek yerine "kırmızı çizgiyi açlık sınıra çekme" diye yeni bir müzakere tekniğini benimsemiş olmasından şaşırdık, irkildik, döndük bir baktık. Bu iş eğer müzakeresizliği, aza razı olmayı, açlık sınırının 1000 lira üstüne kadar tırmanmayı makul gösterecek bir şeye evrilirse bu tarihi bir hatadır. Türk-İş'in genel beklentiyi karşılayacak hatta aşacak bir rakam üzerinde imza atması gerektiğini, açlık sınırını kırmızı çizgi yapmakla beklentiyi açlık sınırının biraz üstüne taşıma gibi bir psikolojik meseleye çok tehlikeli baktığımızı, Türk-İş'in bu süreçteki mücadelesini ve atacağı ya da atmayacağı imzayı dikkatle takip edeceğiz" diye konuştu.

CHP'li Özel, asgari ücrette geçen yılın ilk 6 ayı için verilmeyen enflasyon farkını, bu yılın ikinci yarısından bugüne kadarki enflasyonu, yıl sonu enflasyon beklentisini, son çeyrek büyüme oranını içeren 10 bin 128 liralık rakamı "olmazsa olmaz" olarak gördüklerini ve asgari ücret olarak önerdiklerini söyledi. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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