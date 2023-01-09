CHP'li Özkoç: Siz Türkiye Cumhuriyeti'nin komutanlarısınız

ANKARA, (DHA)- CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldığı konuşması sırasında Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı'nın alkışladığını belirterek, "Bir milletvekilini eleştiriyorsun yanında duran Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komutanları da seni alkışlıyorlar. Yazık ne noktaya geldi Türkiye. Siz Türkiye Cumhuriyeti'nin komutanlarısınız, Tayyip Erdoğan'ın değil" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldığı konuşması sırasında Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı'nın alkışlamadığını belirten Özkoç, "O basın açıklamasını yaparken Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiriyorsun ve bunu böyle bir tebessüm içerisinde yapıyorsun. Bir milletvekilini eleştiriyorsun yanında duran Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komutanları da seni alkışlıyorlar. Yazık ne noktaya geldi Türkiye. Siz Türkiye Cumhuriyeti'nin komutanlarısınız Tayyip Erdoğan'ın değil. Siz bir siyasi partinin mensupları değilsiniz, beni temsil ediyorsunuz, milletimizi temsil ediyorsunuz. Çocuklarımızı gönderdiğimiz ocağı temsil ediyorsunuz. Bir siyasi parti liderinin yalanlarını alkışlayacak duruma ne zaman geldiniz? Şiddetle bunu eleştiriyorum" açıklamalarında bulundu.

'TANK ÜRETİMİ HİÇBİR ZAMAN GERÇEKLEŞMEDİ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Altay Tankı" ile ilgili sözlerini hatırlatan Özkoç, "2023'ün başında orduya teslim törenini yapacağız diyor. Kim diyor? Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan diyor. Sözleşmeye göre Mayıs 2020'de seri üretimde ilk tankın teslim edilmesi gerekiyordu. 2020'de teslim edildi mi? Hayır. 2021'de hayır, 2022'de hayır. Tank üretimi hiçbir zaman gerçekleşmedi. 2023'ün başındayız. Erdoğan iki Altay Tankı için "Mayıs'ta ordumuza teslim edeceğiz" demişti. Şimdi ne diyor, "2025'te seri üretime geçeceğiz" diyor. İnsan Allah'tan korkar. Sen bu beceriksiz nitelikli dolandırıcıya "Altay Tankı" ihalesini, Sakarya'nın Karasu ilçesindeki iki milyon metreküp araziyi bedavaya tahsis ettiğin gün, "18 ay sonra tank çıkacak" demiştin. Peki çıktı mı? Hayır. "2023'te banttan inecek" demiştin. İndi mi? Hayır. Bugün ne diyorsun "İnşallah 2025'te seri üretime geçeceğiz" diyorsun. Kim yalancı? Kemal Kılıçdaroğlu mu? Engin Özkoç mu? Recep Tayyip Erdoğan mı?" diye konuştu.

'TANK PALET FABRİKASI'NI ORDUMUZA GERİ İSTİYORUZ'

Tank Palet Fabrikası hakkında konuşan Özkoç, "Tank Palet Fabrikası'nı acil tank ihtiyacı için verdik" demiştiniz. 4 yılı geçti ortada tank yok. Tank Palet Fabrikası hala BMC'nin elinde. Tank Palet Fabrikası'nı biz ordumuza geri istiyoruz. Ya bunu 6 ay içerisinde yaparsınız ya da 6 ay sonra millet, "Millet İttifakı'nı iktidara taşır. O zaman bunun hesabını hem hukuk karşısında sorarız hem de gereğini yaparız" ifadelerini kullandı.

'GRUP BAŞKANVEKİLLERİ, BU TALEBİ DEĞERLENDİRECEKLER'

Konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayan Özkoç, AK Parti'nin anayasa değişikliği teklifiyle ilgili bir randevu talep edip etmediğine ilişkin, "Böyle bir randevu talebi var. Bu randevu talebini diğer muhalefet partilerine de yapmışlar. Yarın CHP grup başkanvekilleri bu randevu talebini değerlendirecekler. Daha sonra da aldıkları kararı kamuoyu ile paylaşacaklar" dedi. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı