CHP'li Öztrak: Biz siyasetin, kadının kılık kıyafetinden elini çekmesi için yasa teklifini verdik

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Bizim yasa önerimiz ortada. Biz siyasetin, kadının kılık kıyafetinden elini çekmesi için bu yasa teklifini verdik. Genel başkanımız söylemiş; bizim önerilerimize ters düşmüyorsa...

Elif ER/ANKARA, (DHA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Bizim yasa önerimiz ortada. Biz siyasetin, kadının kılık kıyafetinden elini çekmesi için bu yasa teklifini verdik. Genel başkanımız söylemiş; bizim önerilerimize ters düşmüyorsa karşı çıkmayız, demiş. Genel başkanımızın sözleri son derece açık" dedi.

CHP'de Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Faik Öztrak, toplantı sırasında basın açıklaması yaptı. Öztrak, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) devam eden bütçe görüşmelerine değinerek, "Atanmış bürokratlar bellerinde silahla Genel Kurul'a girmeye çalışıyor. TBMM'nin çatısı altında iktidar partisinin vekilleri hedef gözeterek, milletvekillerine saldırıyor. Taammüden cana kast ediyor. Kınanması gereken bu şiddete, bazı sözde öğretim görevlisi densizler; "bu bir ecdat geleneğidir, elleri dert görmesin" diyerek alkış tutuyor. Cani vekil bozuntusunu partisi koruyup kolluyor. Disipline bile sevk edilmiyor. Hep söylüyoruz, bunların en büyük siyasi sermayesi arsızlıkları. Bu cani vekili disipline veremeyenler, bir de bu saldırının sorumluluğunu, Sayın Genel Başkanımızın üstüne yıkmaya kalkacak kadar da izansızlar. Arsız kendini güçlü sanınca, haklıyı suçlu çıkarmaya kalkarmış. Bu arsızların yaptığı tam da bu. Bu kadrolar sadece devlette yönetimi değil, ekonomimizi de çürüttüler" diye konuştu

'ASGARİ ÜCRETLİNİN ÜMİTLERİ KIRILIYOR'

Asgari ücret görüşmelerine de değinen Öztrak, "İşsizlik bu dünyada yaşanan kıyamettir. Evlerde neşe, huzur bırakmaz. İşsizlik aynı zamanda ekonomide beşeri kaynakların etkin kullanılamaması da demektir. Büyük bir israftır, büyük bir kayıptır. Ekim ayı itibarıyla ülkemizde gerçek işsiz sayısı 7 milyon 608 bin kişi. Bu, dünya üzerindeki 96 ülkenin nüfusundan fazla. Çalışmayanlar zaten yoksulluğun pençesinde; ama artık ülkemizde çalışanlar da yoksul. Bugün 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 7 bin 786 lira. Yoksulluk sınırı 25 bin 365 lira. Ülkemizde 5 bin 500 liralık asgari ücret artık ortalama ücret oldu. Bu rakam açlık sınırının da yoksulluk sınırının da çok altında. Asgari ücret tespit komisyonu çalışmalarına başladı; fakat komisyon üyelerinden ve hükumetten gelen her açıklama asgari ücretlinin ümitlerini biraz daha kırıyor" dedi.

'VERGİ DİLİMLERİ YENİDEN DÜZENLENMELİDİR'

CHP'nin asgari ücret teklifinin açık olduğunu söyleyen Öztrak, "Açlık ve yoksulluk sınırlarını dikkate alarak hem geçmiş dönemdeki refah kayıplarının telafisi hem de önümüzdeki yıl çalışanları enflasyona ezdirmemek için asgari ücret 10 bin 128 lira olmalıdır. Çalışanlarının yarısından fazlasının asgari ücret veya civarında bir maaş aldığı ülkemizde bu, çalışanların rahatlamasını sağlayacaktır. Diğer taraftan bu asgari ücretin işverenleri ezmemesi işsizliği de enflasyonu da azdırmaması gerekir. Çünkü asgari ücret, hükumetin verdiği bir ücret değildir. İşverenin ödediği bir ücrettir. Bu sıkıntılı dönemde devlet de taşın altına elini koymalıdır. İşverenlere verilen yüzde 5'lik SGK prim desteği yüzde 10'a yükseltilmelidir. Bu destek işçinin SGK primine de yansıtılmalıdır. Ayrıca asgari ücretin daha emekçinin cebine bile girmeden vergiye gitmesini önlemek üzere vergi dilimleri derhal yeniden düzenlenmelidir" dedi.

'EYT MESELESİNDE ETEĞİNİZDEKİ TAŞLARI DÖKÜN'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in TBMM Genel Kurulu'nda Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeye ilişkin, "1999 öncesi işe girenlerle ilgili bizde dijital ortamlarda kayıt sistemi yoktu. Bunların büyük çoğunluğu iş değiştirmiş, evrakları kaybolmuş. Bütün bunları organize etmeye çalışıyoruz" dediğini hatırlatarak, "Devlet kurumlarıyla var olur, hafızasıyla yaşar. Hafızasını da evrakında, arşivinde tutar. "Evrak yok" demek, "devlet yok" demektir. Fatih Sultan Mehmet'in, 1453'te ne yiyip, ne içtiğinin evrakını tutan devlet nasıl olur da 1999 öncesi hizmet dökümlerini tutmaz. Bunun inandırıcı hiçbir yanı yoktur. Buradan sesleniyoruz; artık EYT meselesinde eteğinizdeki taşları dökün. Milleti daha fazla perişan etmeyin" diye konuştu.

'BİZİM YASA ÖNERİMİZ ORTADA'

Öztrak, başörtüsü ile ilgili Anayasa değişikliği teklifine karşı CHP'nin tavrının ne olacağının sorulması üzerine, "Bizim yasa önerimiz ortada. Biz siyasetin kadının kılık kıyafetinden elini çekmesi için bu yasa teklifini verdik. Genel başkanımız söylemiş; bizim önerilerimize ters düşmüyorsa karşı çıkmayız, demiş. Genel başkanımızın sözleri son derece açık" ifadelerini kullandı. Öztrak, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın Kılıçdaroğlu'nun bakanlığa yürümesiyle ilgili, "Eğer randevu istemiş olsaydı, randevu verirdim" sözlerinin sorulması üzerine de, "Şimdi genel başkanımız bu rezalete sessiz kalan Adalet Bakanlığı'nın başında 1 yıl oturan bakanın çayını neden içsin? Daha genel başkanımızın oraya neden geldiğini bile idrak edememiş. Genel başkanımız sana "savcıların elini tutma, bırak adalet işini yapsın, bu rezalet hak ettiği cezayı görsün" demek için oradaydı. Çayını içmek için değil" dedi. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı