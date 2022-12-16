CHP'li Öztrak: Karar tamamen siyasi, dokunanın elini yakar

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Faik Öztrak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Ekrem İmamoğlu hakkındaki mahkeme kararına ilişkin, "Verilen mahkumiyet kararı, ne hukukidir ne vicdanidir ne de ahlakidir. Bu, tamamen siyasi bir karardır;...

Elif ER/ ANKARA, (DHA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Faik Öztrak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Ekrem İmamoğlu hakkındaki mahkeme kararına ilişkin, "Verilen mahkumiyet kararı, ne hukukidir ne vicdanidir ne de ahlakidir. Bu, tamamen siyasi bir karardır; dokunanın elini yakar. Bunun senaryosu, tıpkı diğerleri gibi sarayın karanlık dehlizlerinde yazılmıştır. Sarayın eli, en başından itibaren bu dava dosyasının içindedir" dedi.

CHP'li Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki mahkeme kararını değerlendiren Öztrak, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'mıza verilen 2 yıl 7 ay 15 günlük hapis cezası, getirilmek istenen siyaset yasağı; milletimizin iradesine, 16 milyon İstanbullunun iradesine, partimize karşı siyasi bir mühendislik girişimidir. İstanbullunun seçimini bir türlü hazmedemeyen, İstanbul'u kaybedenin Türkiye'yi de kaybedeceğini bilen bir siyaset bezirganın bitmez tükenmez kumpaslarından biridir. Şimdi bu davayı açan savcı verilen cezayı az bulmuş. Kararı istinaf mahkemesine götürmek için gerekçeli kararı ivedilikle talep etmiş. Bir de "Ben izne çıkıyorum, kararı başsavcılığa gönderin" demiş. Hayırdır? Bu neyin telaşı, bu neyin acelesi? "İzin aldım" deyip dosyayı başsavcılığa devretmek de neyin nesi? Yine hangi kumpasların peşindeler? Çok açık söyleyelim. Verilen mahkumiyet kararı; ne hukukidir ne vicdanidir ne de ahlakidir. Bu, tamamen siyasi bir karardır; dokunanın elini yakar. Bunun senaryosu, tıpkı diğerleri gibi sarayın karanlık dehlizlerinde yazılmıştır. Sarayın eli, en başından itibaren bu dava dosyasının içindedir. Bunun aksini iddia etmek safdillik olur. Süreç ortadadır. Davaya bakan ilk hakim dosyadan el çektirilmiş, teamüllere aykırı bir şekilde başka bir şehre tayin edilmiş. Davaya seyyar bir hakim atanmış, milletin iradesini gasbetme girişimi başlamış" diye konuştu.

Ekrem İmamoğlu'nun görevinin başında olduğunu söyleyen Öztrak, "Adaleti korumak, hakkı korumaktır. Hakkı korumak, halkı korumaktır. Hak yalnızca adaletle korunur. Biz adaleti korumaya, hakkı korumaya, halkı korumaya devam edeceğiz" dedi.

'BİZİM GÜVENCEMİZ MİLLETİMİZİN TEMİZ VİCDANI'

6 yaşındaki kız çocuğunun cinsel istismara maruz bırakılmasına ilişkin Öztrak, "6 yaşındaki bir kız çocuğumuz yıllarca sistematik tecavüze uğruyor. Aile hekimi konuyu adalete taşıyor ama yargıya müdahale ediliyor. Bu olayın üstü kapatılıyor. Mağdure devlete sığınıyor ama adalet yine harekete geçirilmiyor. Genel başkanımız, milletin vicdanının gür sesi olunca Adalet Bakanlığı'na yürüyünce "Ey hükümet, daha neyi bekliyorsun" diye bağırınca nihayet mahkemeler adım atmak zorunda kaldı. Çocuğa yıllarca tecavüz eden sapık, bu tecavüze onay veren sözde baba nihayet dün tutuklandı. Bir kez daha gördük ki genel başkanımızın tercümanı olduğu toplum vicdanı ayağa kalktığında onun karşısında duracak hiçbir kuvvet yoktur. İşte bizim güvencemiz milletimizin bu temiz vicdanıdır. Biz temiz vicdanın sesi olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

'BAHÇELİ, "HUKUK SİYASETİN KÖPEĞİDİR" SÖZLERİNİ DEĞERLENDİRSİN'

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan CHP'li Öztrak, 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayının Ekrem İmamoğlu olacağı iddiasıyla ilgili "6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı, nerelerde yazıldığı belli olmayan siyaset mühendisliği senaryoları ile hiçbir zaman belirlenmeyecektir. Kural bellidir, usul de bellidir. Cumhurbaşkanı adayımız, 6'lı masadaki partilerin genel başkanlarının ortak kararıyla belirlenecektir ve şunu açıkça ifade edeyim; 6'lı masanın adayı, Türkiye'nin 13'üncü cumhurbaşkanı olacaktır" dedi.

'BAHÇELİ BİR YORUM YAPACAKSA BUNLARA YAPSIN'

Faik Öztrak, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 6'lı masada Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik operasyon yürütüldüğünü iddia etmesiyle ilgili de "Sayın Bahçeli de atama bakanlar da bu işleri bıraksınlar. Esas seyyar hakimin, savcının iktidar partisi mensupları ile çektirdikleri fotoğraflara bir baksınlar; başta Bahçeli. Ondan sonra "Cumhur İttifakı'nda, masanın altındaki ortaklarının söylediği, "Hukuk siyasetin köpeğidir" sözlerini de bir değerlendirsinler. Sayın Bahçeli bir yorum yapacaksa esas bunlara bir yorum yapsın" açıklamasında bulundu. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı