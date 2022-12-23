CHP'li Öztrak: Milletimiz kimlerin boynunu büktüğünüzü biliyor

Elif ER/ANKARA, (DHA)- CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Sene biterken çıkmışlar "enflasyonun boynunu kırdık" diyerek, milletle eğleniyorlar. Milletimiz sizin, kimin, neyin boynunu kırdığınızı, kimlerin boynunu büktüğünüzü gayet iyi biliyor" dedi.

CHP'li Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Öztrak, iktidarın ekonomi yönetimini eleştirerek, 2009'da tedavüle giren 200 liralık banknotun bugün alım gücünün 29 lira olduğunu söyledi. Öztrak, "Çakma ekonomistin hortlattığı enflasyon canavarı bu banknotun 171 lirasını yedi, bitirdi. "Yok" olanın değeri çoktur. "Çok" olanın değeri yoktur. Bu 200 lira ilk çıktığında tedavüldeki toplam paranın sadece yüzde 5'iydi. Şimdi yüzde 55'i. 200 liralık banknotu daha önce kolay kolay görmezdik. Şimdi ATM'ler 200 liralık banknotlarla tıka basa dolu. Ama paramızı pul eden kifayetsizler için geçer akçe; "söyle yalanı, bulunur inananı." Sene biterken çıkmışlar "enflasyonun boynunu kırdık" diyerek milletle eğleniyorlar. Milletimiz sizin, kimin, neyin boynunu kırdığınızı, kimlerin boynunu büktüğünüzü gayet iyi biliyor" diye konuştu.

'ERDOĞAN YÜZDE 20 HESABINI UNUTTU'

Öztrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı "Herkes hesabını 2023'te yüzde 20 enflasyona göre yapsın" açıklamasını hatırlatarak, "Daha söylediklerinin mürekkebi kurumadan, Motorlu Taşıtlar Vergisine yüzde 61,5 zam yaptı. Yüzde 20 enflasyon hesabını unuttu. Oysa yüzde 61,5 değil, yüzde 25 zam yapabilirdi. Elinde böyle bir yetki var. Ama elindeki yetkiyi bu yönde kullanmadı. Millete anlattığı hesaba kendi uymadı. 2023'de motor hacmi en düşük araç sahipleri, bin 635 lira yerine; 2 bin 120 lira motorlu taşıt vergisi ödeyecek. Çakma ekonomist kendi sözüne uymadığı için milletin fazladan ödeyeceği vergi, 485 lira" dedi

'O MASAYA OTURARAK YANLIŞ YAPAN SENSİN'

Öztrak, asgari ücret açıklanırken masada işçiyi temsil eden Türk-İş temsilcilerinin olmadığını hatırlatarak, "Mevzuata göre, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun aldığı kararları komisyon başkanı açıklar. İşvereni, emekçisi dahil, 85 milyonu kucaklaması gereken bir Cumhurbaşkanının, emekçilerin temsilcisinin oturmadığı bu masada ne işi var? Ayıptır, yazıktır. Erdoğan belli ki, "Benim olduğum masaya nasıl oturmazlar, neden benim sözümü dinlemediler" diye işçi temsilcilerine kızmış; masadaki bakanına teşekkür ediyor, işveren temsilcisine teşekkür ediyor; ama işçi temsilcilerinin adını bile ağzına almıyor. O masaya oturarak yanlış yapan sensin, oturmayan işçi temsilcisi değil. Peki, belirlenen 8 bin 500 liralık net asgari ücret şifa olacak mı? Ne yazık ki cevap, koca bir hayır" diye konuştu. (DHA)

FOTOĞRAFLI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı