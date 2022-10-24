Chp'li Öztrak: Referandumla Milletimizi Yormasınlar

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başörtüsü düzenlemesi hakkında referanduma gitme çağrısına ilişkin, "Ne referandumu? Biz bir kanun teklifi vermişiz açık. Kadınların...

Elif ER/ANKARA, (DHA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başörtüsü düzenlemesi hakkında referanduma gitme çağrısına ilişkin, "Ne referandumu? Biz bir kanun teklifi vermişiz açık. Kadınların giyim kuşamı üzerinden ellerini çekmeye razılarsa, başka hesapların peşinde koşmuyorlarsa kanun teklifimizi desteklesinler. Referandumla milletimizi yormasınlar" dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurul, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Parti Sözcüsü Faik Öztrak, toplantı gündemine ilişkin basın toplantısı düzenledi. Öztrak, ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, "Milletimiz son 1 yılda gerçekten çok büyük acılar çekti ve önümüzde aşılması gereken, yine uzun bir kara kış var. Bu kış, ocakta bir tas çorba kaynatmak, yine hiç kolay olmayacak. Çünkü üreticilerimizin, çiftçilerimizin üretim maliyetleri şahlanmış gidiyor. TÜİK'in verilerine göre son bir yılda, gübre yüzde 238, mazot yüzde 226, hayvan yemleri yüzde 147, tarımsal ilaçlar yüzde 106 zam gördü. Tarımsal girdi fiyat endeksindeki yıllık artış ise yüzde 135'in üzerine çıktı. Bu tüm serinin rekoru. Çiftçilerimiz tarlasını bu maliyetlerle nasıl ekecek? Bir traktör deposunu doldurmanın maliyeti bir yılda 880 liradan 3 bin 172 liraya gelmiş. Çiftçi bırak tarlasını sürmeyi, tarlaya gidip çizik atamıyor" ifadelerini kullandı.

'BU SÖZLER ERDOĞAN'I DA BAĞLAR'

Öztrak, AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal'ın "Cumhuriyet" ile ilgili sözlerine ilişkin, "Teamüllere göre, parti genel başkanının, parti sözcüsünün, grup başkanvekillerinin sözleri, partiyi bağlar. Bu sözler Erdoğan'ı da bağlar. Erdoğan çıksın bu sözlerin neresinde olduğunu, millete bir söyleyiversin. Bu, sizin ve partinizin resmi görüşü müdür?" dedi.

'BİRAZ DAHA SABREDECEK'

Öztrak, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun, "Bir bakalım, bir de şu Kılıçdaroğlu'nu deneyelim. O nasıl bir adam görelim, bir denenmesi lazım" sözleriyle ilgili soruya, "Bu yorumu ilk yapan Erdoğan. Biraz daha sabredecek, kendisi de milletimiz ile birlikte 6 genel başkanın ağzından 13'üncü cumhurbaşkanının ismini duyacak" dedi.

Öztrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın referandum çağrısı ile ilgili ise "Ya ne referandumu? Biz bir kanun teklifi vermişiz açık. Kadınların giyim kuşamı üzerinden ellerini çekmeye razılarsa, başka hesapların peşinde koşmuyorlarsa kanun teklifimizi desteklesinler. Referandumla milletimizi yormasınlar" diye konuştu.

'GENEL BAŞKANIMIZ DAVETE KATILMAYACAK'

Öztrak, TOGG'un lansmanına davet edilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılmayacağını söyleyerek, "TOGG, Türkiye'nin mobilite teknolojilerinde söz sahibi olabilmek için doğru zamanda yola çıkmış hepimizi gururlandıran bir özel kesim girişimidir. Doğru yapılan, iyi yönetilen her projenin destekçisi olduğumuzu daha önce söylemiştik. Bu davet şirket yönetiminden gelseydi seve seve katılır, seri üretim bandından inecek ilk aracı da ayakta alkışlardık. İktidar bu yaklaşımı ile en büyük zararı da özel kesim girişimi olan TOGG'a vermektedir. Bu sebeplerle davete Genel Başkanımızın katılmayacağını; ancak en kısa sürede TOGG'u yerinde ziyaret edeceğini kamuoyuna duyurur, TOGG'a başarılı bir lansman diliyorum" dedi. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı