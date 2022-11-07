CHP'li Öztrak: Türkiye kasım sonu, aralık başını beklesin

Elif ER/ ANKARA, (DHA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Tüm Türkiye, kasım sonunu, aralık başını beklesin. Genel Başkanımız, uzun süredir üzerinde yoğunlaştığı çalışmayı kamuoyuyla paylaşacak. Türkiye yepyeni bir ufka yelken açacak" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Merkezi'nde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından açıklama yaptı. Öztrak, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in Adana'da düzenlenen bir programda simit dağıtmasına ilişkin, "Aziz milletimize, derin bir yoksulluğu reva gördüler. Çay, simit hesabıyla hükümet oldular. Millette çay, simit alacak hal bırakmadılar. Şimdi utanmadan, sıkılmadan ellerinde simitle poz veriyorlar, millete simit dağıtıyorlar. İş başına geldikleri 2002'de, Türkiye'nin dış borcu 132 milyar dolardı. Bugün dış borcumuz 444 milyar dolar. İş başına geldiklerinde ülkemizde her bebek, payına düşen 1998 dolar dış borçla doğuyordu. Bugün doğan her bebek, 5 bin 219 dolar dış borçla dünyaya gözlerini açıyor. 2002'de AK Parti iş başı yaptığında ülkemizde tüketici enflasyonu yüzde 29,7 idi, bugün yüzde 85,5. Üretici enflasyonu yüzde 30,8 idi, bugün yüzde 157,7. "Bundan böyle enflasyon daha yukarı çıkmaz" dediler. Milletimizi, görülmemiş bir enflasyona ezdirdiler" dedi.

'EMEĞİN MİLLİ GELİRDEN ALDIĞI PAY TEPETAKLAK ÇAKILDI'

Resmi Gazete'de yayımlanan "2023 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na değinen Öztrak, "Açsınlar, Cumhurbaşkanlığı Programı'nın 244'üncü sayfasına bir baksınlar. Kamu işçilerinin aldığı enflasyondan arındırılmış reel ücret, 2003'ün bile gerisinde. Memurların aldığı reel ücretler ise ancak 2015 seviyelerinde. Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi'nin yürürlüğe girdiği 2018'den bu yana emeğin milli gelirden aldığı pay, tepetaklak çakıldı. 2018'de yüzde 31'di, şimdi yüzde 21'e düştü. Erdoğan, emeğiyle çalışan dar ve sabit gelirlileri perişan etti. Milletimiz bugün hayata kredi kartıyla, tüketici kredileriyle tutunmaya çalışıyor. Önümüz kapkara bir kış ve milletimizin sırtına giyeceği kışlık mont, ayağına giyeceği kışlık bot, alışveriş sitelerinde, 36 ay taksitle satılabiliyor. Sadece son 1 yılda, elektrik yüzde 101, doğalgaz yüzde 162, benzin yüzde 155, mazot yüzde 234 zam görmüş. Geçtiğimiz kış 300 lira gelen elektrik faturası, bu yıl 600 lira oldu. 1000 liralık doğalgaz faturası, 2 bin 620 lira oldu" diye konuştu.

'ÖNEMLİ BİR YATIRIM GRUBUYLA GÖRÜŞTÜ'

Faik Öztrak, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun yurt dışı ziyaretlerine ilişkin, "Sayın Genel Başkanımız bir süredir çok önemli dış temaslar gerçekleştiriyor. İlkin Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD), dünyanın sayılı üniversitelerine, bilimsel araştırma ve geliştirme merkezlerine ziyaretler gerçekleştirdi. Dünya çapında Türk bilim insanlarımızı, laboratuvarlarında ziyaret etti. Yaptıklarını inceledi. Cumhuriyetimizin 2'nci yüzyılında gerçekleştireceğimiz, bilim, teknoloji, hamlesi için oluşturacağımız büyük koalisyonun temellerini attı. Geçtiğimiz hafta da Sayın Genel Başkanımız, bu sefer İngiltere'de, bunun girişimci ayağının geliştirilmesi ve finansmanı konularında çok önemli temaslarda bulundu. Dünya genelinde 5 trilyon dolarlık yatırımı yöneten, önemli yatırım bankalarıyla dünyanın çeşitli ülkelerinde, 100 milyar sterlinlik yeni teknoloji ve risk sermayesi yatırımı olan 14 fon yöneticisiyle, 342 milyar dolarlık fon büyüklüğüyle dünyanın en büyük teknolojik yatırımlarını yapan önemli bir yatırım grubuyla da görüştü. Tüm bu ziyaretlerin çok önemli ve stratejik bir amacı var. Sayın Genel Başkanımız Türkiye'mizin, 4'üncü sanayi devrimini kaçırmasına müsaade etmemeye son derece kararlı" dedi.

'TÜRKİYE YEPYENİ BİR UFKA YELKEN AÇACAK'

CHP'li Öztrak, gençlere temiz bir gelecek bırakmaya kararlı olduklarını söyleyerek, "Bizim hayalimizdeki Türkiye, dünyadaki yenilikçi kaynakları hızla kendine çeken, refah seviyesini hızla artıran, gelirin adil paylaşıldığı, sosyal adaletin sağlandığı bir Türkiye'dir. Tüm Türkiye, kasım sonunu, aralık başını beklesin. Genel Başkanımız, uzun süredir üzerinde yoğunlaştığı çalışmayı kamuoyuyla paylaşacak. Türkiye yepyeni bir ufka yelken açacak" diye konuştu.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Öztrak, AK Parti'nin başörtüsüyle ilgili anayasa değişikliği teklifini HDP'ye götürmesinin ilgili parti içinde tepkilere neden olduğu iddialarına ilişkin soruya, "Milletimizin oyuyla seçilip parlamentoya gelen her partiyle görüşmek demokrasinin gereğidir; ama siyasette tutarlı olmak da esastır. Siyasette nerede soyunduysanız, orada giyineceksiniz" dedi. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı