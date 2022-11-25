CHP'li Öztrak: Vatandaşı, hayat pahalılığına bir defa daha ezdirmeyin

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Faik Öztrak, "Vergi ve harçlara uygulanacak zammı yarıya indirme yetkiniz var. Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde de yüzde 80 indirim yetkiniz var. Bu yetkileri kullanın. Vatandaşı, sebep olduğunuz hayat pahalılığına...

Elif ER/ ANKARA, (DHA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Faik Öztrak, "Vergi ve harçlara uygulanacak zammı yarıya indirme yetkiniz var. Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde de yüzde 80 indirim yetkiniz var. Bu yetkileri kullanın. Vatandaşı, sebep olduğunuz hayat pahalılığına bir defa daha ezdirmeyin" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztrak, genel merkezde basın toplantısı düzenledi. Öztrak, Düzce'de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depreme değinerek, "Depremin değil, çürük binaların öldürdüğünü artık hepimiz biliyoruz. Ancak en sağlam olması gereken kamu binaları Düzce'deki depremde yine enkaza döndü. 1999'da yıkılan, 2008'de yeniden yapılan Düzce Adliyesi, depremde en çok hasar gören binalar arasında. Deprem gündüz olsa o çürük adliye binası, çok cana mal olurdu. Sağlık ocakları, okullar, camiler derseniz durum aynı. "Deprem vergisi" denen "özel iletişim vergisi'ni bunlar kalıcı hale getirdi. Milletin konuştuğu cep telefonundan, izlediği televizyondan, dinlediği radyodan, kullandığı internetten bugüne kadar 36 milyar 378 milyon dolar vergi topladılar" diye konuştu

CHP'li Öztrak; maktu harçlara, emlak vergisine, damga vergisine, trafik para cezalarına, pasaport ve diğer değerli kağıt bedellerine yüzde 122,93 zam yapıldığını belirterek, "Bu, yeniden değerleme oranında daha önce görülmemiş bir rekor. Bunlarda insaf yok, millete acımak yok. Hükumet, kendi alacağına yüzde 122,93 zam yapıyor. Onu bunu suçlamayı bırakın. Vergi ve harçlara uygulanacak zammı yarıya indirme yetkiniz var. "Motorlu taşıtlar vergisi'nde de yüzde 80 indirim yetkiniz var. Bu yetkileri kullanın. Vatandaşı, sebep olduğunuz hayat pahalılığına bir defa daha ezdirmeyin. Yeni kamu zamlarıyla çifte kavurmayın. Genel başkanımız, otomobilde ÖTV indirimi sözünü verince bunlar da "Matrah indirimi yapacağız" dediler. Yaptıkları matrah düzenlemesinde dağ fare bile doğurmadı. Ne sektör ne de vatandaş mutlu oldu. Yapılan düzenleme sınırlı araçta ve son derece sınırlı modellerde etkili olacak. Yılbaşında otomobillere gelecek yeni zamlarla bu düzenlemenin etkisi de tamamen kaybolacak ama kimse umutsuzluğa kapılmasın. Sandık ufukta göründü" dedi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı