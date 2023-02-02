CHP’li Saydam, Yenişehir İlçe örgütünü ziyaret etti

CHP’li Saydam, Yenişehir İlçe örgütünü ziyaret etti

Cumhuriyet Halk Partisi Mersin Milletvekili A.Adayı Mehmet Saydam, seçim sürecinde, millet iradesinin tecelli edeceği yerin sandık olduğunun bilinciyle çalıştıklarını belirterek, “Sandıkta her türlü tedbir alınacaktır.” açıklamasında bulundu.

Vatandanhaber.com haber merkezine gelen basın bültenine göre; Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin Milletvekili A.Adayı Mehmet Saydam, partisinin Yenişehir İlçe örgütünü ziyaret etti. Saydam, ziyaretinde ilçe başkanı Tayar Tahiroğlu, yönetim kurulu üyeleri, kadın ve gençlik kolları başkanları ile seçim çalışmaları, seçim ve sandık güvenliği üzerine konuştu.


Sandıkta yaşanan usulsüzlüklerin seçmende seçim güvenliğinin temini konusunda ciddi endişeler yarattığına işaret eden Saydam, “Yenişehir İlçe Örgütümüzü ziyaret ederek, seçim çalışmaları, seçim güvenliği ve sandık güvenliği hakkında görüşme yaptık.

Seçim sürecinde, millet iradesinin tecelli edeceği yerin sandık olduğunun bilinciyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Son yıllarda sandıkta yaşanan usulsüzlükler vatandaşlarımızda seçim güvenliğinin temini konusunda ciddi endişeler yarattı.

Ülkemizin sorunlarının çözümünün sandıkta olduğu inancı güçlendirilecek ve demokrasiye olan güven pekiştireceğiz. Sandıkta her türlü tedbir alınacaktır.
Gayretli çalışmalarından dolayı ilçe başkanımız Tayar Tahiroğlu ve yönetim kurulu üyelerimize, kadın ve gençlik kolları başkanlarımıza ve yönetimlerine çok teşekkür ediyorum.” dedi.

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