Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2028'e Kadar 500 Bin Konutun Tamamını Bitireceğiz (2)

'EV SAHİPLERİ ZULMETTİ KİRACILARINA'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Türkiye'deki 28,5 milyon konutun 13,5 milyonunun son 20 yılda inşa edildiğinin görüldüğünü belirterek, "Önce Covid-19 salgınıyla sarsılan, ardından Rusya- Ukrayna savaşıyla daha da derinleşen bir krizin içine sürüklenen dünyadaki gelişmeler ülkemizi de etkiledi. Konut ve kira fiyatlarında yaşanan hiçbir ekonomik ölçüyle kıyaslanamayacak artışlar vatandaşlarımızı mağdur etti. Kira fiyatlarında fırsatçılar ne yaptılar; ev sahipleri zulmetti kiracılarına. Yüksek kiralar uyguladılar. İşte bunun üzerine kira artış sınırlamaları gibi tedbirleri hayata geçirirken eş zamanlı olarak da arzdaki artışı temin edecek bu çalışmaları başlattık. Son dönemde 2019'da 50 bin, bir sonraki yılda 100 bin haneyi kapsayan 2 ayrı sosyal konut projesine milletimizin gösterdiği ilgiden de aldığımız cesaretle cumhuriyet tarihinin en büyük kampanyasını planladık" dedi.

'BU PROJEYİ DE AYNI KARARLILIKLA HAYATA GEÇİRECEĞİZ'

Erdoğan, kampanya kapsamındaki arsa sayısını 1 milyona çıkardıklarını vurgulayarak, "TOKİ desteği ile kendi evini yapmak isteyen tüm vatandaşlarımızı bu kampanyaya dahil ettik. Atacağımız adım şu; altyapıyı biz yapacağız, konutu da vatandaşımız yapacak. Ülkemizde TOKİ'nin kendilerine sunduğu imkanlarla ev sahibi olabilmiş şu anda milyonlarca vatandaşımız var. Bizim için en büyük mükafat bu vatandaşlarımızdan aldığımız duadır. Bugün de yeni kampanyamızın temelini atarken yine vatandaşlarımızın duasına talibiz. Depremle sarsılan şehirlerimizdeki vatandaşlarımızı 40 bin konut inşa ederek nasıl en kısa sürede yuvalarına kavuşturduysak, inşallah bu projeyi de aynı kararlılıkla hayata geçireceğiz. Bu tarihi projenin hazırlıklarını yürüten ve icrasını gerçekleştiren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza, TOKİ'mize, yüklenici firmalara, mimar, mühendis ve işçilerimize şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Ülkemizin yönetimine talip olarak yola çıkarken "Türkiye'de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" demiştik. Hamdolsun 20 yılda her alanda ülkemizi asırlık hizmet, eser kazandırarak milletimize verdiğimiz sözü tuttuk" diye konuştu.

'BAY KEMAL SSK GENEL MÜDÜRÜYKEN HASTANELERİMİZİN HALİ ORTADAYDI'

Erdoğan, bugün itibarıyla Türkiye'de illerin, ilçelerin tamamını kuşatan yeni bir şehircilik atılımını başlattıklarını ve bunu da iddiayla söylediklerini belirterek, "Şehir hastanesini yaptık mı; yaptık. Artık hemen buradan şehir hastanesi yanı başınızda. Bilkent'i zaten önceden yapmıştık. Şimdi 2 tane 4 bin 50 yataklı her ikisi de şehir hastanesine sahibiz. Nereden nereye. Eski hastanelerin halini düşünün. Ama şimdi şehir hastanelerine gittiğimiz zaman konfor ortada. Her yönüyle odalarımız pırıl pırıl. Bay Kemal'in SSK genel müdürü olduğu zaman hastanelerimizin hali ortadaydı. Ancak şimdi 7 ay var. 7 ay sonra sandığa gideceğiz. Sandıkları patlatmaya var mıyız? Kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Durmak yok, yola devam. Vatandaşlarımız isteyen konut, isteyen arsa, isteyen iş yeri alarak bu atılıma ortak olabilecek. Altyapıları ve imarı hazırlanmış inşaata hazır arsalar bu yeni atılımımızı diğerlerinden farklı kılıyor" dedi.

'İSTEDİĞİN GİBİ EVİNİ YAPACAKSIN'

Erdoğan, TOKİ'nin yaptığı konutlardan birini almaya hak kazanamayan vatandaşlardan dileyenlerin yine TOKİ desteği ile bu arsalarda kendi evini yapabileceğini hatırlatarak, şunları söyledi:

"Tek kat veyahut da zemin artı bir kat. İstediğin gibi evini yapacaksın. Alt yapı bizden. Dikey mimari değil, yatay mimari. Eskiden tek beklentisini başını sokacak bir eve sahip olmak şeklinde ifade eden vatandaşlarımızın bugün daha yüksek standartlar istediğini de biliyoruz. Yeni projelerimizi sadece konut ihtiyacını değil, çağın gerektirdiği yeni imkanları da insanlarımızın hizmetine sunacak bir anlayışla planlıyoruz. Yıllarca bir yuva sahibi olmak gayesiyle tasarruf yapan, biriktiren, borçlanan vatandaşlarımızı mecburiyetten değil, mutluluk içinde yaşayacakları yuvalara kavuşturmak istiyoruz. Projelerimiz sayesinde ev sahibi olan insanlarımızın buralarda kendileri ve çocukları için uzun, hayırlı, mutlu bir gelecek hayal etmelerini sağlamanın çabası içindeyiz" dedi. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı