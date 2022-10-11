Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2053 Vizyonumuzun İnşasına Başlıyoruz

Kaan ULU/ ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yaşını, sıradan yıl dönümü kutlamasının çok ötesine geçen "Türkiye yüzyılı" atılımıyla karşılamaya hazırlanıyoruz. Daha önce milletimizi nasıl 2023 hedeflerimizin ufkuyla buluşturmuşsak inşallah şimdi de "Türkiye yüzyılı" programımızla 2053 vizyonumuzun inşasına başlıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden, Çanakkale Ayvacık-Küçükkuyu Yolu Assos ve Troya Tünelleri Açılış Töreni'ne canlı bağlantı ile katıldı. Erdoğan, yol ve tünellerin Türkiye'ye hayırlı olmasını dileyerek, "Uzunluğu 5,7 kilometreyi bulan tünelleriyle birlikte toplamda 9,6 kilometrelik bu yol Balıkesir ve İzmir'e ulaşımı sağlayan kuzey-güney aksının en önemli kısımlarından biridir. Böylece geçtiğimiz mart ayında hizmete açtığımız 1915 Çanakkale Köprüsü ile bölgedeki hızlanan trafiğe cevap verecek yatırım bedeli 4,6 milyar lira olan bir projeyi daha şehrimize kazandırmış oluyoruz" diye konuştu.

Açtıkları tünellerle Kaz Dağları'nın tabiatına en küçük zarar vermeden Ayvacık-Küçükkuyu arasındaki mesafeyi 2,5 kilometre kısalttıklarını söyleyen Erdoğan, "Daha önce 50 dakika süren yolculuğun 5 dakikaya inmesiyle hem zamandan hem yakıttan hem emisyondan elde ettiğimiz kazanç yılda 133 milyon liraya tekabül ediyor. Vatandaşlarımıza; konforu artan, güvenliği yükselen, süresi kısalan bir seyahatle sevdiklerine ulaşabilecekleri eserleri kazandırmayı sürdüreceğiz. Açılışını yaptığımız bu yolla birlikte bölgede artık bölünmüş yol standardına sahip olmayan ana güzergah bırakmadık. Tünellerin giriş ve çıkışlarında yapılan kaplamaların ve rölyeflerin projeye ayrı bir güzellik kattığına inanıyorum" dedi.

'ÇANAKKALE'Yİ GELİŞTİREREK ECDADIN EMANETİNE SAHİP ÇIKIYORUZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çanakkale Savaşı'nın önemli sembollerini içeren çalışmaların, tünelleri kullananlara zaferlerin coşkusunu da yaşatacağını belirterek, şunları söyledi:

"Tarihimizin şanlı şehri, cumhuriyetimizin üretim ve turizm kenti, 2 kıtanın birleşim yeri Çanakkale'ye de böylesi yakışırdı. Yazın tatilcilerin, kışın bölge halkının ulaşımını rahatlatacak bu projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen bakanlığımızı, kurumlarımızı, yüklenici firmayı, mühendisinden işçisine herkesi tebrik ediyorum. Tıpkı Anadolu'nun diğer yerleri gibi Çanakkale'nin de her bir köşesi hem insanlık tarihinin hem kendi tarihimizin hazineleriyle bezelidir. Aristo'nun şehri Assos ile Homeros'un şehri Troya da bunlar arasındadır. Anafartalar Kahramanı Gazi Mustafa Kemal'in ve bize bir asır önceki o büyük zaferi yaşatan tüm kahramanlarımızın hatıraları hala bu şehrin her avuç toprağında buram buram kokmaktadır. Ortasından deniz geçen Çanakkale, tıpkı İstanbul gibi 2 yakasındaki 2 hisarla misafirlerini selamlamaktadır. Fatih'in mirası Kale-i Sultaniye ve Kilit Bayır Kalesi'nin bize verdiği mesajları bu vatanın her köşesini eser ve hizmetlerimizle donatarak en güzel şekliyle aldığımızı düşünüyorum. Şehitliklerimizi abat ederek, köprümüzü inşa ederek, yollarımızı yaparak; sanayisiyle tarımıyla turizmiyle her alanda Çanakkale'yi geliştirerek ecdadın emanetine sahip çıkıyoruz. Marmara'yı çepeçevre saran 1915 Çanakkale Köprüsü ile boğazı geçen otoban projesi bile başlı başına tarihe kazınmış bir mühürdür."

'2053 VİZYONUMUZUN İNŞASINA BAŞLIYORUZ'

Çanakkale ile 81 vilayetin tamamını saran yeni heyecan ve hamlenin daha çalışmalarını yürüttüklerine işaret eden Erdoğan, "Muhalefet toplanıp dağılmaktan başka hiçbir iş yapmazken biz usta bir satranç oyuncusu titizliği ile ülkemizin gelecek asrını planlıyoruz. Cumhuriyetimizin 100'üncü yaşını, sıradan yıl dönümü kutlamasının çok ötesine geçen "Türkiye yüzyılı" atılımıyla karşılamaya hazırlanıyoruz. Daha önce milletimizi nasıl 2023 hedeflerimizin ufkuyla buluşturmuşsak inşallah şimdi de "Türkiye yüzyılı" programımızla 2053 vizyonumuzun inşasına başlıyoruz. Geçtiğimiz 20 yılda hamdolsun ülkemizi dünyanın en büyükleri arasına yükseltmek için gereken altyapıyı kurduk. Eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye, sanayiden tarıma her alanda Türkiye'yi, cumhuriyetimizin 2'nci asrını, "Türkiye yüzyılı" haline getirecek büyük dönüşüme hazırladık. Küresel, siyasi ve ekonomik krizler kimi alanlarda işimizi zorlaştırsa da bu büyük dönüşümünün gerekliliğini ve kaçınılmazlığını teyit etmiştir" dedi.

'İMKAN VE KARARLILIĞIMIZ DAHA BÜYÜK'

Erdoğan, hayat pahalılığının getirdiği bazı sıkıntılar olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Ancak imkanlarımız ve kararlılığımız daha büyüktür. Türkiye'yi eski; siyaseten zayıf, ekonomik olarak güçsüz, sosyal olarak parçalanmış, idari olarak dağınık, vizyon olarak kısır, hizmet olarak eksik günlerine geri döndürmek isteyenler elbette vardır. Ama hamdolsun milletimiz demokrasi ve kalkınma reformlarıyla elde ettiği kazanımların kıymetini çok iyi biliyor. Ülkemizin heyecanının bunlardan geri gitmek değil daha ileri adımlar atmak olduğu gerçeği de vatandaşlarımızın zihinlerinde mıh gibi yer etmiştir. Gençlerimizin "Türkiye yüzyılı" konusundaki heyecanının, dinamizminin büyüklüğünü söylemeye gerek bile duymuyorum. Bunun için bir yandan eser ve hizmet siyasetimizin ürünü bütün bu projelerimizin yapımına ve açılışına ara vermeden devam ederken diğer yandan da yeni bir vizyon inşa ediyoruz. Bu vizyon Türkiye'nin her bir şehrinin, milletimizin her bir ferdinin onlarla beraber tüm dostlarımız ve kardeşlerimizin hayallerini, beklentilerini, yarınlarını kuşatacaktır. Hep söylediğimiz gibi Türkiye asla haritada gözüken sınırlarından ibaret bir ülke değildir. Bizim gönül sınırlarımız ecdadımızın "3 kıta 7 iklim" tarifiyle ifade ettiği genişliktedir. Biz kendimizle birlikte kalbi ve gözü bize yönelmiş tüm dostlarımız, tüm mağdur ve mazlumlar için büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etmenin peşindeyiz." (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı