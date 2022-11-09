Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.

Kaan ULU/ ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Basına kapalı yapılan görüşme, 1 saat sürdü. Görüşmenin ardından açıklama yapılmadı. Görüşmede; başörtüsü düzenlemesi, anayasa çalışmaları ile iç ve dış siyasete dair konuların ele alındığı öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli, en son 5 Ekim'de MHP liderinin evinde bir araya gelmişti. (DHA)

FOTOĞRAFLI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Siyaset
TDP lideri Sarıgül'den Kilis’te 'af' çağrısı
TDP lideri Sarıgül'den Kilis’te 'af' çağrısı
Ümit Özdağ: Siz, 'Zafer' deyin, biz de şu sığınmacıları vatanlarına yollayalım
Ümit Özdağ: Siz, 'Zafer' deyin, biz de şu sığınmacıları vatanlarına yollayalım
Davutoğlu: Başörtüsü meselesi bir an önce çözüme kavuşturulmalı
Davutoğlu: Başörtüsü meselesi bir an önce çözüme kavuşturulmalı
Bakan Yardımcısı Kaymakcı: Müzakere sürecimiz istediğimiz hızda ilerlemiyor
Bakan Yardımcısı Kaymakcı: Müzakere sürecimiz istediğimiz hızda ilerlemiyor
Akşener: İlkeler, değerler hikaye; at pazarlığı şahaneymiş
Akşener: İlkeler, değerler hikaye; at pazarlığı şahaneymiş
Babacan, Kılıçdaroğlu ile görüştü
Babacan, Kılıçdaroğlu ile görüştü
Erdoğan, İsveç Başbakanı Kristersson'u resmi törenle karşıladı
Erdoğan, İsveç Başbakanı Kristersson'u resmi törenle karşıladı