Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.

Kaan ULU/ ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Basına kapalı yapılan görüşme, 1 saat sürdü. Görüşmenin ardından açıklama yapılmadı. Görüşmede; başörtüsü düzenlemesi, anayasa çalışmaları ile iç ve dış siyasete dair konuların ele alındığı öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli, en son 5 Ekim'de MHP liderinin evinde bir araya gelmişti. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı