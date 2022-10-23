Cumhurbaşkanı Erdoğan: Diyarbakır Cezaevi Müze Oluyor (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Diyarbakır Cezaevi Müze Oluyor (3)

ERDOĞAN, EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELERLE GÖRÜŞTÜ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstasyon Meydanı'ndaki toplu açılış töreninde HDP İl Binası önünde bin 147 gündür evlat nöbeti tutan ailelerle bir araya gelerek, bir süre sohbet etti....

ERDOĞAN, EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELERLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstasyon Meydanı'ndaki toplu açılış töreninde HDP İl Binası önünde bin 147 gündür evlat nöbeti tutan ailelerle bir araya gelerek, bir süre sohbet etti. Görüşmede, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat da yer aldı. Toplu açılışın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle buluşmak üzere Yenişehir ilçesinde bulunan Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'ne geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada "İlk Oyum Erdoğan'a, İlk Oyum AK Parti'ye" adlı programda ilk kez oy kullanacak gençlerle bir araya geldi. Program basına kapalı olarak gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle buluşmasının ardından Silvan ilçesine geçti. (DHA)

Burak EMEK- Selim KAYA- İhsan YILMAZ/DİYARBAKIR, (DHA)

FOTOĞRAFLI

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Diyarbakır Cezaevi Müze Oluyor (3)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Siyaset
Mhp Genel Başkanı Bahçeli: 2023 Seçimleri Türkiye'nin Kaderini Tayin Edecek
Mhp Genel Başkanı Bahçeli: 2023 Seçimleri Türkiye'nin Kaderini Tayin Edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Diyarbakır Cezaevi Müze Oluyor (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Diyarbakır Cezaevi Müze Oluyor (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Diyarbakır Cezaevi Müze Oluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Diyarbakır Cezaevi Müze Oluyor
Fatih Erbakan: Bunlar Kayıkçı Kavgası İle 85 Milyonu Oyalama Peşinde
Fatih Erbakan: Bunlar Kayıkçı Kavgası İle 85 Milyonu Oyalama Peşinde
Kılıçdaroğlu: Devlet Taşeron Çalıştırmaz, Kadrolu İşçi Çalıştırır (2)
Kılıçdaroğlu: Devlet Taşeron Çalıştırmaz, Kadrolu İşçi Çalıştırır (2)
Chp'li Akın: Havalandırma Sisteminin Yanlış Planlanması Maden Faciasında Ölümleri Artırdı
Chp'li Akın: Havalandırma Sisteminin Yanlış Planlanması Maden Faciasında Ölümleri Artırdı
Chp'li Torun: Belediyelerimizin Yetki Ve Gelirleri Ellerinden Alınmaktadır
Chp'li Torun: Belediyelerimizin Yetki Ve Gelirleri Ellerinden Alınmaktadır