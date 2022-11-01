Cumhurbaşkanı Erdoğan: Emniyet Teşkilatıma Bu Tür Bir İftirada Bulunamazsınız

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Şu anda siz kalkıp da Güneydoğu'da, doğunun değişik yerlerinde uyuşturucu köklerini toplamak suretiyle bu mücadeleyi veren emniyet teşkilatıma bu tür bir hakarette bulunamazsınız, bu tür bir iftirada bulunamazsınız....

Kaan ULU/ ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Şu anda siz kalkıp da Güneydoğu'da, doğunun değişik yerlerinde uyuşturucu köklerini toplamak suretiyle bu mücadeleyi veren emniyet teşkilatıma bu tür bir hakarette bulunamazsınız, bu tür bir iftirada bulunamazsınız. Bu tür uyuşturucu köklerini toplayan teşkilat işte karşımda. Böyle bir teşkilata siz nasıl olurda "Türkiye cari açığını uyuşturucu satmak suretiyle kapatıyor" dersiniz? Bu ne insafsızlıktır. Bu ne vicdansızlıktır'" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Polis Akademisi Polis Amirleri Eğitimi Merkezi 6'ncı Dönem Mezuniyet Töreni'nde konuştu. Erdoğan, "'Polis amirleri eğitim merkezimizde 6'ncı dönem olarak eğitimlerini tamamlayan 70'i misafir öğrenci toplam 681 komiser yardımcımızı tebrik ediyorum. Sizlere vatana, millete ve devlete onurla, gururla, sadakatle hizmet edecek alından öpülesi kıymetli evlatlar olarak yetiştiren ailelerinize şikranlarımı sunuyorum. Dereceye giren komiser yardımcılarımızı da hasaten tebrik ediyorum. Türkiye'nin yakın dönemde yaşadığı en büyük felaketlerden birinin müsebbibi FETÖ ihanet çetesinin en çok zarar verdiği kurumlarımızdan biri de emniyet teşkilatımızdır. Bu amaçla polis akademisini 2015 yılında yeniden yapılandırdık. Böylece FETÖ'sünden PKK'sına kadar tüm örgütlerin hedefi olan emniyet teşkilatımızın insan kaynağı tedarik ve eğitim sistemini sadece devlete ve millete hizmet edecek şekilde bir yapıya kavuşturduk. Bu adımın hemen ardından yaşanan 15 Temmuz darbe girişiminden bugüne kadar da 38 bin emniyet mensubunu ihraç ederek teşkilatı FETÖ gölgesinden tamamen arındırdık" dedi.

'EMNİYET TEŞKİLATIMA BU TÜR BİR İFTİRADA BULUNAMAZSINIZ'

Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddialarına ilişkin, "CHP Genel Başkanı'nın güvenlik güçlerimize attığı bu iftirayı cevaplandırmayı Cumhurbaşkanı olarak sorumluluğumun bir gereği, böyle gördüğüm için değinmek mecburiyetinde kalıyorum. Türkiye geçmişte en iğrenç en alçak iftiralarla ülkenin seçilmiş başbakanını darağacına gönderecek kadar pespayeleşen tek parti devri zihniyetinin hezeyanlarına maruz kalmıştı. Şu anda siz kalkıp da Güneydoğu'da, doğunun değişik yerlerinde uyuşturucu köklerini toplamak suretiyle bu mücadeleyi veren emniyet teşkilatıma bu tür bir hakarette bulunamazsınız, bu tür bir iftirada bulunamazsınız. Bu tür uyuşturucu köklerini toplayan teşkilat işte karşımda. Böyle bir teşkilatı siz nasıl olurda "Türkiye cari açığını uyuşturucu satmak suretiyle kapatıyor" dersiniz? Bu ne insafsızlıktır. Bu ne vicdansızlıktır. Yarın bu konuşmamı çok daha farklı bir şekilde grup konuşmamda yapacağım. Çünkü bu hazmedilir bir şey değil. Haramı helali gayet iyi bilen bir iktidarı bu şekilde lekeleyemezsin. Onu sen aynaya bak. Kendinde ara" diye konuştu.

'UYUŞTURUCUYLA MÜCADELEDE DÜNYAYA ÖRNEK OLACAK BİR BAŞARIYA SAHİBİZ'

Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun iddialarına ilişkin sözlerine verdiği tepkiye devam ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Şimdi bizden polisiyle, jandarmasıyla, sahil güvenliğiyle; emniyet güçlerimizin canları pahasına yürüttüğü uyuşturucuyla mücadeleyi hiçe sayarak yalanlarla ve iftiralar üzerinden benzer bir oyunun peşindedir. Halbuki biz batı ülkelerinin baş edemedikleri için resmen serbest bıraktıkları uyuşturucuyla mücadelede dünyaya örnek olacak bir başarıya sahibiz. Uyuşturucu satıcılarına öylesine göz açtırmıyoruz ki cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlülerin 3'te birinden fazlasını oluşturan 117 bini bu suçtan demir parmaklıklar arkasındadır. Sokaktaki uyuşturucu satıcılarına karşı en küçük bir müsamaha olmadığını bizzat İçişleri Bakanımız en çarpıcı ifadelerle defalarca söylemiştir. Geçmişte uzun yıllar boyunca Güney Asya'da üretilen uyuşturucunun Avrupa'ya sevk merkezi ve pazarı olan Türkiye artık bu kirli kanalları önemli ölçüde tıkamıştır."

'SİYASİ ALAN AÇTIKLARINI SANANLAR UYUŞTURUCU BARONLARINA HİZMET EDİYOR'

Erdoğan, hem ele geçirilen uyuşturucu miktarı hem cezaevine atılan uyuşturucu satıcısı bakımından rekor başarılara sahip olunduğunu vurgulayarak, "Bu hakikatlere rağmen hem güvenlik güçlerimizi hem de ülkenin seçilmiş Cumhurbaşkanını, onun atadığı İçişleri Bakanını ilzam ederek kendilerine siyasi alan açtıklarını sananlar uyuşturucu baronlarına hizmet etmektedir. Meclis kürsüsünde uyuşturucu satıcılarından ve organ tacirlerinden vergi alarak ülke ekonomisini kurtaracağını hem de defalarca tekrarlayarak ciddi ciddi anlatan bu zatın hezeyanlarına artık şaşırmayı bile bıraktık. Genel Başkanı böyle yapan partinin milletvekilleri boş durur mu; onlar da Yalova'da mahkeme basıp hakimlere hakaret ederek ya teröristlerin ya hırsızların safında olduklarını göstermişlerdir" dedi. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı