Cumhurbaşkanı Erdoğan: EYT düzenlemesini meclisimize sunuyoruz

Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "'Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) olarak bilinen, binlerce vatandaşımızın uzun yıllardır dile getirilen sorununu herhangi bir sınırlamaya gitmeksizin çözüme kavuşturacak çalışmayı yakında meclisimizin taktirine sunuyoruz'" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabine sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "'Bu yıl sadece yeni bir seneye girmekle kalmadık. Yaklaşık her konuşmamızda, her çalışmamızda heyecanla ifade ettiğimiz 2023'e kavuştuk. Milli mücadeleyi zafere ulaştırıp bin yıllık vatanımız Anadolu'daki yeni devletimiz Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmamızın üzerinden geçen bir asırda acı tatlı pek çok tecrübe edindik. Kimi dönemleri yaşanan zulümlerin, baskıların, acıların; dökülen gözyaşlarının burukluğuyla, kimi dönemleri de güçlenen umutlarımızla bilenen azmimizle, artan cesaretimizle hatırladık. Sadece 20 yılda yaşadıklarımız dahi vatanımızdaki bin yıllık son devletimizdeki bin asırlık serencamımızın özeti gibidir. Biz de 2023'ü Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla karşılamak için aylar öncesinden hazırlıklara başladık. Bilhassa son dönemde ülkemizin önünde içeride ve dışarıda çözülmemiş hiçbir mesele bırakmama azmimizin gerisinde cumhuriyetimizin yeni yüzyılına başlangıç yapma gayesi vardır.

'EYT ÇALIŞMASINI YAKINDA MECLİSİMİZİN TAKTİRİNE SUNUYORUZ'

"Geçtiğimiz yıl son kabine toplantısının ardından 28 Aralık'ta Yeni Emeklilik Düzenlemesinin müjdesini kamuoyumuzla paylaştık" diyen Erdoğan, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) olarak bilinen, binlerce vatandaşımızın uzun yıllardır dile getirilen sorununu herhangi bir sınırlamaya gitmeksizin çözüme kavuşturacak çalışmayı yakında meclisimizin taktirine sunuyoruz. Aynı gün TÜBA ve TÜBİTAK ödül törenleri vesilesiyle bilim insanlarımızla bir araya geldik. Gençlerimizin istihdamına katkı sağlamak amacıyla 6 bakanlığımızın ortak çalışmasıyla başlattığımız 1 milyon yazılımcı projemizin ilk etabını 29 Aralık'ta hedefinin üzerinde bir gerçekleşme ile tamamladık. Halen devam eden ilgi sebebiyle programları daha da güçlendirerek bu projeyi sürdürme kararı aldık. Son 20 yılda 7 kat arttırdığımız ihracatımızda geldiğimiz seviyeyi önemsiyor ama yeterli bulmuyoruz. Bunun için önümüzdeki dönemde yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazlayla ülkemizi büyütme hedefimize daha sıkı sarılacak, daha çok çalışacak, inşallah daha büyük başarıların müjdesini milletimize vereceğiz. Salı günü sözleşmeliden kadroya geçen kardeşlerimizle buluşmamızda yeni yılın memur ve emekli maaş artışlarının ilk etabını da açıkladık. Yüzde 25 olarak açıkladığımız bu artış içimize sinmediği için ilgili bakanlarımıza başka alanlardan fedakarlık yaparak bu oranı artırma yönünde çalışmalarını süratle neticelendirme talimatı verdik. Çarşamba günkü meclis grubu toplantımızda memur ve emekli maaş artış oranını yüzde 30'a yükselttiğimizin müjdesini milletimize duyurduk" dedi.

'OTOYOL VE KÖPRÜ HİZMETLERİNDE YIL BOYU HERHANGİ BİR ARTIŞA GİDİLMEYECEK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında bir de müjde vermek istediğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Heyecanlanmayın. Artık bu biliyorsunuz AK Parti iktidarının sürekli milletimize olan müjdeleridir. Otoyol ve köprü hizmetlerinin fiyatlarında yıl boyu herhangi bir artışa gidilmeyecektir. Bilindiği gibi büyük bölümü kamu-özel ortaklığı modeliyle hayata geçen ulaştırma projelerimiz daha plan ve yatırım aşamasındayken birileri tarafından yalanla, iftira ile engellenmeye çalışıldı. Halbuki bu model sayesinde kamu bütçesine yük getirmeden pek çok projeyi hızla hayata geçirme imkanı bulduk. Garanti seviyelerine ulaşma aşamasına kadar katkı verdiğimiz projelerimizin hemen hepsi artık hazinemiz için önemli birer gelir kaynağına dönüşüyor. Yatırıma, üretime, turizme, çevreye yaptıkları katkıyla birlikte hesapladığımızda milli gelirimize yaklaşık Osman Gazi Köprüsü'nün 10 milyar dolar, İstanbul-İzmir Otoyolu'nun 29 milyar dolar, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün 5 milyar dolar, Avrasya Tüneli'nin 7 milyar dolar, İstanbul Havalimanı'nın 80 milyar dolar katkısı olmuştur. Diğer projelerimizin her biri de bölgelerine ve ülkemize ciddi tasarruf sağlamaya, ekonomik değer üretmeye, insanımızın hayatını kolaylaştırmaya devam etmektedir."

'DAHA BÜYÜK KAZANÇLARI ÜLKEMİZİN HANESİNE YAZACAĞIZ'

Erdoğan, bugün "Türkiye Yüzyılı'nın konuşuluyor olmasının gerisindeki en önemli güç kaynaklarından birinin de 200 milyar doları bulan yatırımla Türkiye'nin ulaştırma altyapısını çözmüş olduklarından kaynaklandığını kaydetti. Erdoğan, "Kamu-özel ortaklığı yatırımlarında önümüzdeki yıl dengeyi sağlayacak, 2025'den itibaren çok daha büyük kazançları ülkemizin hanesine yazacağız. Milletten aldığımızı yine milletin emrine sunma ilkesiyle 2023'te otoyol ve köprü ücretlerini artırmama kararını sizlerle paylaşıyoruz. Son kabine ve grup toplantılarımızda bakanlıklarımızın 2022 yılı faaliyetleri ve 2023 programlarını özetle de olsa sizlere takdim etmiştik. Ne kadar özetlersek özetleyelim tek programda bitiremediğimiz bu değerlendirmeyi inşallah bu yıl tamamlıyoruz. Geçtiğimiz yıl çalışmada devlet, işçi ve işveren temsilcilerinin katılımıyla yürütülen asgari ücret tespit çalışmalarında yıl başında 4 bin 253 lira, temmuz ayından 5 bin 500 lira rakamlarını belirledik. Bu yıl 8 bin 507 lira olarak uygulayacağımız asgari ücretin hem çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyecek hem istihdamı koruyacak bir seviyede sürmesini sağlamakta kararlıyız" dedi.

'YENİ ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİMİZİ HAZIRLIYORUZ'

Erdoğan, kronik hastalık ve ilaç raporlarının süresini en son 30 Haziran 2023'e kadar uzatarak bu durumdaki vatandaşlara ve yakınlarına kolaylık sağlandığını vurgulayarak, "Bu yıl çalışmada ülkemizin değişen ihtiyaçlarına ve küresel gelişmelere uygun şekilde yeni ulusal istihdam stratejimizi hazırlıyoruz. Dezavantajlı grupların istihdamını sürdürülebilir kılacak yaklaşımlar geliştiriyoruz. Gençlerimiz başta olmak üzere iş gücümüzün niteliklerini piyasanın ihtiyaçlarını bütünleştirecek programları yaygınlaştırıyoruz. Yükümlülüklerini titizlikle yerine getiren işverenlere beyaz bayrak sistemiyle örnek gösterecek bir çalışma yapıyoruz. Aktif iş gücü piyasası programlarını genişleterek mesleki eğitimi ve iş başı eğitimini destekliyoruz. Ek gösterge ve emeklilikte yaş düzenlemesi işlemlerini süratle tamamlayarak çalışanlarımızı bir an önce haklarına kavuşturuyoruz. Elektronik Devlet üzerinden yapılan işlemleri sadeleştiriyor ve artıyoruz. Geçtiğimiz yıl kültür ve turizmde UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne en çok değer kaydettiren 3'üncü ülke olduk. Yurt dışındaki bin 120 adet kültür varlığımızın ülkemize iadesini temin ettik" diye konuştu. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı