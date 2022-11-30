Cumhurbaşkanı Erdoğan, güven mektuplarını kabul etti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan, Pakistan ve Zambiya büyükelçilerinin güven mektuplarını kabul etti.

Kaan ULU- Canberk ÖZTÜRK/ ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan, Pakistan ve Zambiya büyükelçilerinin güven mektuplarını kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sırasıyla Hindistan Büyükelçisi Virander Paul, Pakistan Büyükelçisi Yousaf Junaid ve Zambiya Büyükelçisi William Maipambe Sikazwe'yi kabul etti. Kabulde büyükelçiler, Erdoğan'a güven mektuplarını sundu. Ardından büyükelçiler ve beraberindekiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı