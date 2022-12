Cumhurbaşkanı Erdoğan: Senegal halkının yanında olmayı sürdüreceğiz

Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Senegal'le kalkınma alanında yakın iş birliği sergiliyoruz. İnşallah bundan sonra da Senegal halkının yanında olmayı sürdüreceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki baş başa ve heyetler arası görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, şubat ayında Dakar'a verimli bir ziyaret gerçekleştirdiklerini ve bu ziyarette Türkiye'nin Dakar Büyükelçilik binasının açılışını yaptıklarını hatırlattı.

'İLİŞKİLERİMİZ GELİŞME EĞİLİMİNİ SÜRDÜRÜYOR'

Sall ile Dakar'da ikili görüşme gerçekleştirdiklerini ve Türk müteşebbisler tarafından inşa edilen Senegal Stadyumu'nun açılışını da gerçekleştirdiklerini anımsatan Erdoğan, "Ayrıca Dakar Büyükelçiliğimizin yeni kançılarya binasının resmi açılışı da aramızdaki ilişkilerin ne denli güçlü olduğunu ortaya koymuştur. Bu konuda gerek Summa'ya gerek Tosyalı'ya özellikle şahsım, milletim adına çok teşekkür ediyorum. Bugün Sayın Macky Sall de Senegal'in Ankara Büyükelçiliği yeni kançılaryasını resmen hizmete açtı. Senegal ile her alandaki iş birliğimizi geliştirme noktasında ortak iradeye sahibiz. Bu kapsamda bugünkü görüşmelerimizde ekonomi, ticaret, yatırımlar, savunma sanayisi ve terörle mücadele alanlarındaki ilişkilerimizi ayrıntılı şekilde ele aldık. İkili ilişkilerimizin yanı sıra geçtiğimiz şubat ayından bu yana Afrika Birliği dönem başkanlığını üstlenen mevkidaşımla Ukrayna krizi ve tahıl koridoru konusunu değerlendirme fırsatımız oldu. Tabii FETÖ başta olmak üzere terör örgütleriyle müşterek mücadele de gündemimizde yer aldı. Bu vesileyle kıymetli dostuma, bu alanda Türkiye'ye sağladıkları destekten dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum. Senegal'le ekonomik ve ticari ilişkilerimiz gelişme eğilimini sürdürüyor. 2021 yılında ikili ticaret hacmimiz önceki yıla göre yüzde 42 bir artışla 380 milyon dolardan 540 milyon dolara ulaştı. Şimdi kendimize yeni bir hedef belirledik. Dedik ki; en kısa sürede bunu 1 milyar dolara çıkaralım. Her fırsatta vurguladığım üzere Türkiye olarak Afrika ile ekonomik ilişkilerimizi her zaman adil, dengeli bir şekilde geliştirmenin gayreti içerisinde olacağız" dedi.

'SENEGAL HALKININ YANINDA OLMAYI SÜRDÜRECEĞİZ'

Türkiye'nin 2002 yılında Afrika'da sadece 12 büyükelçiliği olduğunu, bugün ise 44 büyükelçiliği olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Ankara'daki Afrika Büyükelçiliklerinin sayısı da şu an itibariyle 38'e yükselmiş durumda. Türk müteahhitlik firmaları tüm dünyada olduğu gibi Senegal'de de başarılı hizmetlere imza atıyor. Şirketlerimiz yalnızca inşaat ve müteahhitlik değil üretim alanlarında da Senegal ekonomisine katkıda bulunuyor. Şirketler enerji, çelik üretimi, sağlık, gıda, sanayi, hazır beton üretimi ve altın işleme alanlarında faaliyet gösteriyor. Bu çerçevede üstlenilen proje ve yatırımların tutarı 1,5 milyar dolara ulaşmış vaziyette. Senegal ile kalkınma alanında da yakın iş birliği sergiliyoruz. TİKA'mız 2007'den bu yana Senegal'de birçok proje hayata geçirmiş, Senegalli kardeşlerimizin hayatlarına dokunmuştur. Eğitim alanında Senegalli öğrencilere hem lisans hem lisansüstü eğitim seviyesinde burs vermeye devam ediyoruz. İnşallah, bundan sonra da Senegal halkının yanında olmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ise "Gerçekleştirmiş olduğumuz görüşme aslında bizim şahsi dostane ilişkilerimizin bir temsili niteliğindedir ve 2 devletin arasındaki güçlü ve birbirine güvenen ilişkilerimizin temsili niyetindedir" ifadelerini kullandı. (DHA)

FOTOĞRAFLI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı