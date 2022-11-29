Cumhurbaşkanı Erdoğan: Turizmde artık ustalık aşamasındayız

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Turizmde artık çıralık ve kalfalık dönemimizi bitirdik, ustalık aşamasındayız. Dolayısıyla yaptığımız her yatırımı, her tesisimizin işletmesini, yürüttüğümüz her faaliyeti bu güce ve birikime...

Caner ÜNVER/ ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Turizmde artık çıralık ve kalfalık dönemimizi bitirdik, ustalık aşamasındayız. Dolayısıyla yaptığımız her yatırımı, her tesisimizin işletmesini, yürüttüğümüz her faaliyeti bu güce ve birikime uygun şekilde gerçekleştirmeliyiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) 7'nci Olağan Genel Kurulu'na katıldı. Programda Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Ankara Valisi Vasip Şahin, federasyon üyeleri ve sektör temsilcileri de yer aldı. Erdoğan, Türkiye'nin tarihi, tabiatı, gastronomisi, insanıyla dünyanın tüm güzelliklerini kendinde toplamış hazineye sahip olduğunu belirterek "Güneyimizdeki sahillerimiz bir başka güzeldir. Ege'mizin koyları bir başka güzeldir. Marmara'mızın kadim çağlardan beri süren cazibesi bir başka güzeldir. Karadeniz'imizin yeşili bir başka güzeldir. Doğu Anadolu'muzun kışı bir başka güzeldir. Güneydoğu Anadolu'muzun otantikliği bir başka güzeldir. İç Anadolu'muzun gizli hazineleri bir başka güzeldir. Velhasıl tüm bölgeleri ve şehirleriyle turizm sektörünün gelişip büyümesine uygun bir ülkede yaşıyoruz. Dünyada turizm sektörünün büyük atılım gösterdiği dönemlerde biz, çeşitli sebeplerle süreci hep geriden takip ettik. Her alanda olduğu gibi turizmde de ilk büyük hareketliliği, Allah rahmet eylesin, Özal döneminde başlattık. Daha sonrasındaki dönemlerin istikrarsız ortamında yavaşlayan turizm yatırımları AK Parti hükumetleriyle birlikte yeniden hız kazanmıştır" diye konuştu.

'SAHİP OLDUĞUMUZ KAPASİTEYİ, TAKVİYE EDİYORUZ'

Türkiye'nin hem turist sayısı hem turizm geliri bakımından zirve noktasını yaşadığını aktaran Erdoğan, "Turist başına gecelik harcamanın 1000 dolara yaklaşması, verilen emeklerin karşılığının alınmaya başlandığının işaretidir. Türkiye'nin 2021'de dünyada turist sayısında 4'üncü, turizm gelirinde 8'inci sıraya yükselmiş olması, bu yıl çok daha iyi yerlere geleceğimizin habercisidir. Sahip olduğumuz bakanlık belgeli 4 bin 768 konaklama tesisi ve 1 milyon 85 bin yatak kapasitesini yeni yatırımlarla takviye ediyoruz. Basit konaklama işletme belgeli olanlarla beraber toplam faal tesis sayımız 20 binin, yatak kapasitemiz 1 milyon 730 binin üzerine çıkıyor. Dünyada giderek önem kazanan çevreye duyarlı yani yeşil yıldızlı tesis sayımız da hızla artıyor. Bu yılın ilk 10 ayında 193 milyon gecelemeyi geride bırakan sektörümüzü, tüm yatırımcıları, işletmecileri ve çalışanlarıyla şahsım ve ülkem adına tebrik ediyorum" dedi.

'GÜCÜMÜZÜN FARKINA DAHA ÇOK VARIYORUZ'

Turizmdeki rakiplerin küresel krizin etkisiyle irtifa kaybettiği dönemde Türkiye'nin, çok daha fazla çalışarak dünya liderliğine yükselme yolunun açık olduğunu söyleyen Erdoğan, şöyle konuştu:

"Millet olarak en büyük vasfımız olan krizleri fırsata çevirme maharetimizi, ekonomimizi; yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyüterek tekrar göstereceğimizden kimse şüphe duymasın. Sadece turizm sektöründe hali hazırda 609 yeni tesis ve 143 bini aşkın yeni yatak kapasitesine sahip yatırımların sürmesi bu gerçeğin ifadesidir. Üstelik, elimizde deniz, kum, güneş turizminin ötesinde hala potansiyelinin çok azını değerlendirebildiğimiz daha pek çok imkan var. Terörden arındırdığımız Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin medeniyetlerin binlerce yıllık tarihinden süzülüp gelen güzellikleri bunlardan biridir. Altyapısındaki gücümüzü ispatladığımız sağlık turizmi bunlardan biridir. Anadolu'nun dört bir yanına uzanan ve her birinin ayrı hikayesi, ayrı efsanesi olan seyahat rotalarımız bunlardan biridir. İstanbul'dan Diyarbakır'a, Bursa'dan Van'a, İzmir'den Mardin'e, Çanakkale'den Hatay'a pek çok şehrimiz, başlı başına birer turizm değeridir. Daha Şanlıurfa'yı, Gaziantep'i, Adana'yı, Erzurum'u, Trabzon'u, Konya'yı saymıyorum bile. Turizm sektöründeki gücümüzün farkına giderek daha çok varıyoruz. Sizler de mutlaka tespit etmişsinizdir. Yurt dışında gittiğimiz yerlerde, evet, gerçekten insanı etkileyen görüntülerle karşılaşıyoruz. Kimi yerde tabiat kimi yerde tarih kimi yerde kültür kimi yerde gastronomi zenginliği var. Ülkemizin farkı ise tüm bu güzelliklerin hepsini birden misafirlerinin hizmetine sunabilmesidir. Yaşadığımız coğrafyanın kıymetini çoğu defa biz yeterince bilmiyor olabiliriz; ama dışarıdan gelen, dışarıdan bakan herkes bu zenginliği hemen fark ediyor."

'USTALIĞIMIZI DAHA İYİ KONUŞTURMALIYIZ'

Türkiye'nin hazinesini en iyi değerlendirmesi gerekenin, turizm sektörü olduğuna işaret eden Erdoğan, "Turizmde artık çıralık ve kalfalık dönemimizi bitirdik, ustalık aşamasındayız. Dolayısıyla yaptığımız her yatırımı, her tesisimizin işletmesini, yürüttüğümüz her faaliyeti bu güce ve birikime uygun şekilde gerçekleştirmeliyiz. Gelişmiş ülkelerin çoğunda yetişmiş insan gücü eksiği sebebiyle işlerin aksadığı, homurtuların yükseldiği bir dönemde, ustalığımızı daha iyi konuşturmalıyız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin çıkarları söz konusu olduğunda kimsenin kimliğine, meşrebine, kökenine bakmadıklarını vurgulayarak, "Baktığımız tek yer ülkemize kazandırılan eserler, milletimize yapılan hizmetlerdir. Hayatımızın hiçbir döneminde yatırımcı düşmanlığıyla siyaset yapmadık, bundan sonra da yapmayız. Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına geçmiş eksikleri gidermiş, alt yapımızı kurmuş, bölgesel ve küresel gücümüzü tahkim etmiş olarak giriyoruz. Ülkemizi bu seviyeye getirmek için son 20 yılda verdiğimiz demokrasi ve kalkınma mücadelesinin sizler de şahidisiniz. Şimdi önümüzde adına "Türkiye Yüzyılı" dediğimiz yeni bir dönem açılıyor. İnşallah "Türkiye Yüzyılı'nı da sizlerle birlikte inşa edeceğiz" diye konuştu.

Türkiye'nin bulunduğu coğrafyanın çıkardığı engelleri de görmezden gelmediklerine değinen Erdoğan, "Ülkemizi dört bir yanımızda süren krizlerin, çatışmaların, çekişmelerin dışında tutmak için gerçekten çok çalışıyoruz. Küresel dengeleri, bölgesel hassasiyetleri adeta bir kuyumcu terazisi titizliğiyle ölçüyor, tartıyor, politikalarımızı buna göre belirliyoruz. Yeri geliyor jeopolitik konumumuzun gücünü, yeri geliyor kültürel mirasımızın etkisini, yeri geliyor şahsi ilişkilerimizin kredisini kullanıyoruz. Bunların yetmediği yerde elimizde askeri, ekonomik, sosyal ne imkan varsa hepsini devreye alıyoruz. Amacımız, ülkemizi yeni baştan şekillenen küresel siyasi ve ekonomik mimarinin merkezine yerleştirerek geçmişte olduğu gibi önümüze çıkan fırsatların elimizden kayıp gitmesine mani olmaktır" dedi.

'TÜRKİYE ARTIK ESKİ TÜRKİYE DEĞİL'

Türkiye ne zaman yeni atılımın eşiğine gelse eskiden beri oynanan kirli oyunun hemen sahneye konulduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu oyunda kullanılan darbecilerden teröristlere, ekonomik tetikçilerden 5'inci kol elemanlarına kadar tüm aktörler, isimler değişse de hep aynı misyonla karşımıza çıkıyor. Ülkemizi yeniden siyasi istikrarsızlık, ekonomik geri kalmışlık, sosyal çatışma, vizyonsuz yönetim bataklığına sürüklemek isteyenler elbette bugün de boş durmuyor. Terör örgütlerinin eylem arayışları, uluslararası alanda ülkemize yönelik mesnetsiz ithamların çoğalması, sosyal medya mecralarında yürütülen kara propagandaların artması, hep aynı senaryonun ürünüdür ama unuttukları bir şey var. Türkiye artık eski Türkiye değildir. Ülkemiz artık 2 teröristle, 3-5 milyar dolarlık spekülasyonla, 3-5 kifayetsiz siyasetçinin hezeyanlarıyla medya manipülasyonlarıyla istikameti değiştirilecek bir yer olmaktan çoktan çıkmıştır. Geçtiğimiz 20 yılda ülkemizin demokrasi ve kalkınma yolunda katettiği mesafeyi görmek, anlamak, kabullenmek istemeyenler, istedikleri kadar uğraşsın. Milletimiz bu gerçeği 15 Temmuz'daki şanlı direnişinden, kahraman ordusunun sınır ötesi harekatlarına kadar pek çok örnekle defalarca ortaya koymuştur. Turizm sektörümüzün başarıları bile tek başına bu hakikatleri ispatlamaya yeterlidir" açıklamasında bulundu. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı