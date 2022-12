Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizi zirveye çıkarmakta kararlıyız

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizi kendi sorunlarını çözmüş olarak önce bölgesel liderliğe yükselttik. Şimdi de küresel öncülüğe çıkarıyoruz. Dünyada yaşanan her kriz bu vasfımızı daha da güçlendiriyor, daha da derinleştiriyor....

Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizi kendi sorunlarını çözmüş olarak önce bölgesel liderliğe yükselttik. Şimdi de küresel öncülüğe çıkarıyoruz. Dünyada yaşanan her kriz bu vasfımızı daha da güçlendiriyor, daha da derinleştiriyor. Siyasi, diplomatik ve güvenlik başarıları yanında yatırımla, istihdamla, üretimle, ihracatla büyüttüğümüz ülkemizi Türkiye Yüzyılı'yla zirveye çıkarmakta kararlıyız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantı ile "Bitlis Çayı Viyadüğü ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni'ne katıldı. Erdoğan, 900 metre uzunluğundaki Bitlis Çayı Viyadüğü ile 2 bin 100 metre uzunluğundaki bağlantı yollarının şehre, bölgeye ve ülkeye hayırlı olmasını dileyerek yaklaşık 1,5 milyar liralık bir yatırımla hayata geçirilen projenin şehre kazandırılmasında emeği geçenleri tebrik etti.

'ENGELLERİ ORTADAN KALDIRIYORUZ'

Erdoğan, Bitlis'in kuzey-güney istikametindeki ulaşımını sağlayan Baykan yolunun 45,5 kilometrelik kısmını daha önce bölünmüş yol olarak tamamladıklarını hatırlatarak, "Bugün açılışını yaptığımız viyadük sayesinde, Bitlis-Baykan arasındaki ulaşımın en sıkıntılı kısımlarından birini daha çözdük. Yolun bu kısmında daha önce kullanılan güzergah, heyelan sebebiyle güvenli ve kesintisiz ulaşıma imkan vermiyordu. İnşallah son 4,5 kilometrelik kısmını da önümüzdeki yıl bitirerek, toplamda 50 kilometrelik bu projeyi, bölgenin ekonomik gelişimine ciddi bir katkı sağlayacak şekilde bütünüyle hizmete sunacağız. Ülkemizin Gürbulak, Kapıköy, Esendere, Habur gibi önemli sınır kapılarına giden önemli bir ana güzergahı durumundaki bu yolun bitmesi, Bitlis'le birlikte tüm bölgeyi rahatlatacaktır. Anadolu'nun kadim bir yerleşim yeri olan Bitlis, bu bölünmüş yolun sağladığı hızlı ve konforlu ulaşımla, hak ettiği ekonomik ve sosyal gelişme seviyesine bir adım daha yaklaşacaktır. Terörün gölgesini şehrimizin üzerinden uzaklaştırarak nasıl güvenliği ve huzuru tesis ettiysek, bu tür altyapı yatırımlarıyla kalkınma hedeflerinin önündeki engelleri de ortadan kaldırıyoruz. Türkiye'nin gündemi gibi, Bitlis'in gündemi de artık gelişen üretim, artan istihdam, yükselen refah etrafında şekillenecek" dedi.

'MİLLETİMİZ, TERÖR YANDAŞLARINA GEÇİT VERMEYECEK'

Birilerinin hala sınırları taciz ederek, terör örgütlerini Türkiye'nin üzerine salarak, eski günleri yeniden hortlatma peşinde koştuğunu, ancak bu senaryonun artık işlemeyeceğini vurgulayan Erdoğan, "Milletimiz, yaşadığı onca kayıpları, acıları, sefaleti asla unutmayacak; terör yandaşlarına kesinlikle geçit vermeyecektir. Geçtiğimiz 20 yılda ülkemize kazandırdığımız demokrasi ve kalkınma altyapısını, daha büyük atılımların başlangıcı haline dönüştürmek için Türkiye Yüzyılı'nı başlatıyoruz. Eğitimden sağlığa, adaletten emniyete, ulaştırmadan enerjiye, sanayiden tarıma her alanda ülkemizin bugün geldiği seviye istikbalimize umutla bakmamızı temin ediyor. Hizmete açtığımız her yatırımı evlatlarımıza bırakacağımız büyük ve güçlü Türkiye'nin yeni bir tuğlası olarak görüyoruz. Yıllarca suni kavgalar ve çekişmelerle bu ülkenin vaktini ve enerjisini heba edenlere inat eser ve hizmet çıtasını sürekli daha yukarıya taşıyoruz. Ülkemizi kendi sorunlarını çözmüş olarak önce bölgesel liderliğe yükselttik. Şimdi de küresel öncülüğe çıkartıyoruz. Dünyada yaşanan her kriz bu vasfımızı daha da güçlendiriyor, daha da derinleştiriyor. Siyasi, diplomatik ve güvenlik başarıları yanında yatırımla, istihdamla, üretimle, ihracatla büyüttüğümüz ülkemizi Türkiye Yüzyılı'yla zirveye çıkartmakta kararlıyız" diye konuştu.

Erdoğan ayrıca, son 3 ayda açtıkları yolları hatırlatarak, kalkınmanın temel şartı olan ulaştırma yatırımlarının her zaman öncelikleri olduğunu söyledi. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı